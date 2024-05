Fiala (SPD): Ne, kokain ve Sněmovně není běžný. Rozhodně ne pro nás

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si chtěl na začátek jenom vyjasnit - ale to není předmět toho, proč vystupuji - já si myslím, že přednostní právo nemusí navrhovat bod. My jsme se o tom bavili na politickém grémiu, že pokud přednostní právo požádá o udělení slova, je to i v § 67 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tak by mu slovo kdykoliv mělo být uděleno, to neznamená, že bychom měli navrhovat bod. Já to teď nechci tady rozmazávat ani zpochybňovat, ale prosím, ještě se na grémiu domluvíme, jestli to tak skutečně je, nebo není. Já si myslím, že jsme se na tom domlouvali a že by to tak mělo být, tak jenom na to upozorňuji.

Předmětem toho, proč jsem se přihlásil do diskuse, je problém s kokainem v Poslanecké sněmovně. I mě to uráží, i celý poslanecký klub hnutí SPD, to uráží, že tady prostě někdo říká - to je tady vlastně běžná praxe, to se tady děje dvacet let. Tak já vám říkám, že já těch dvacet let tady sedím - téměř dvacet let - a já jsem to nezaznamenal, ani v kuloárech, že by se o tom někdo bavil, že by to tady bylo běžné, že by se mě na to někdo zeptal, i z poslanců, kteří tady dneska už nejsou, kteří tady byli předtím

My jako poslanecký klub hnutí SPD se odmítáme smířit s tím, že se tady bude veřejně psát v tisku, že tady bude někdo říkat, že je to běžná praxe, že prostě to tady funguje možná jako na brněnské radnici, ale my se s tím nikdy nesmíříme. Takže já to říkám tady a řeknu to i na politickém grémiu, že jako poslanecký klub hnutí SPD budeme požadovat prošetření celé této situace. A já si myslím, že z toho musíme vyvodit důsledky a možná by z toho měla vyvodit důsledky i paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová, protože to jsou přece věci, na které vůbec nemůžeme ani myslet, ani přistoupit, že něco takového se tady děje.

A jestli Piráti, kteří jsou známí tím, že jsou pro legalizaci drog, říkají, vždyť to tady vlastně je, to je v pohodě, to my s tím nemáme žádný problém, tak my jako SPD s tím prostě jako konzervativní hnutí velký problém máme. A já odmítám chodit před Poslaneckou sněmovnu a vysvětlovat lidem, co se tady děje nebo neděje. Prostě my budeme žádat i policejní orgány, aby tuto věc prošetřily, vyšetřily a pak aby prostě to bylo padni komu padni. To přece nemůžete myslet vážně - a teď se dívám na vás všechny kolegy, že se s tím smíříme, že to tady prostě je a že novináři budou psát: No on si tady asi šňupl, tak proto jeho projev byl takový nebo makový. To prostě je naprosto nepřípustné.

Pane předsedající, já také nebudu navrhovat bod jako přednostní právo, ale považoval jsem za nutné sdělit stanovisko hnutí SPD tady k této kauze. A jak tady, tak i na vládě, tak na paní Pekarové Adamové na politickém grémiu budu požadovat důkladné prošetření celé tady této věci a vyvození důsledků. Děkuji.

