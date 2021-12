Fiala (SPD): Nebezpečné šílenství

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi několik slov ještě k celkové situaci ohledně energií. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 14% Nebude 83% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 524 lidí

Je to řešení dočasné, to zrušení DPH, které v důsledku zaplatí daňoví poplatníci, tedy občané. Stát totiž nemá jiné peníze, než ty, které vybere od lidí. Snížení DPH prohloubí veřejný druh, který v budoucnu opět zaplatíme my všichni. Rostoucí cena energií je důsledkem energetické politiky Evropské unie. Pokud tohle neřekneme, tak nemůžeme nic vyřešit.

Bod 2. Podpora obchodování s emisními povolenkami. Evropská unie s využitím nástroje, který se jmenuje emisní povolenka drtí ekonomiku svých členských zemí. Tím, že obchodování s emisními povolenkami, dala Evropská unie na burzu, stala se z emisních povolenek, který měly mít významný vztah k životnímu prostředí, cenné papíry. Cenné papíry, které nakupují spekulanti, které nakupují například americké penzijní fondy a jiní, takže my platíme nikoliv peníze na životní prostředí, ale platíme peníze, na kterých vydělávají spekulanti, a to samozřejmě drtí naší ekonomiku. Cílem právě tohoto nástroje je zničit současnou ekonomiku a nahradit ji falešným ideálem zelené Evropy a světa.

Rostoucí cena emisní povolenky má být ekonomickým nástrojem, jak zničit takzvaně emisně špinavé zdroje, včetně energetických dalších zdrojů. Je to nebezpečné šílenství. Šílenství, které jinak zvládne tlumit bohatá země jako Německo, a jinak země, kterou je Česká republika. Politika Evropské unie, to znamená zvyšování ceny emisních povolenek je základní příčinou, a bez odstranění této příčiny je nemožné zastavit energetickou krizi. To znamená, i my v hnutí SPD se přikláníme k tomu, že bychom po vzoru Polska měli z tohoto obchodování s emisními povolenkami, vystoupit. Odstranění této příčiny znamená říci Evropské unii: Ne!

Spojence najdeme a k tomuto kroku se chystá Polsko, přestaňme respektovat vnucená pravidla ekonomické sebevraždy v podobě emisních povolenek. Jde o ideologický, nikoliv tržní nástroj. A teď bych se chtěl také vyjádřit k tomu, jaké tedy máme řešení do budoucna. Já vím, že je to házení hrachu na teď, ale říct to tady musím, protože pokud něco kritizujeme, tak bychom měli i konstruktivně říct nějaké řešení. K energetické budoucnosti naší země musíme zajistit dostatek cenově dostupné energie. Co je proto třeba udělat.

Za prvé. Musíme mít dostatek zdrojů. Dnes to znamená - a včera jsem o tom hovořil, investovat do jaderné energetiky a předčasně neodstavit tepelné elektrárny. Jaderná energetika znamená nejenom Dukovany, ale začít okamžitě stavět další bloky v Temelíně, protože bez dostatku energie nemůžeme snížit ceny.

Za druhé, a to je velmi důležité a myslím si, že bohužel ruku v ruce s Evropskou unií to nepůjde, posílit regulační nástroje státu. Stát musí mít silné regulační nástroje na cenovou politiku výrobců, distributorů a také na regulaci vývozu elektrické energie. Pokud bude cenu u nás vyrobené energie určovat německý odběratel, tak se naši lidé nedoplatí. To znamená, pokud tu energii tady dokážeme vyrobit, tak ji tady musíme nechat a ne obchodovat ji na burzách, musíme ji tady nechat pro české občany. A pokud to nedokážeme zajistit, bude to velký problém.

A za třetí to nejpodstatnější, a to je nepodřídit se Zelenému údělu a emisnímu povolenkovému totalitarismu. A my na to budeme apelovat a budeme s tím novou vládu konfrontovat při každé příležitosti.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (SPD): Nikdy nebudeme hlasovat pro Green Deal Fiala (SPD): Počet závažných násilných trestných činů, spáchaných migranty, se zvyšuje Fiala (SPD): Ze západu přichází sluníčkářská totalita a nesvoboda Fiala (SPD): Německo nezaplatilo reparace ani České republice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama