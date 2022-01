Fiala (SPD): Není to Okamurova klička, je to koaliční klička

reklama

Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom bych chtěl reagovat na slova pana Jakoba. Oni to samozřejmě úplně obracejí v tom, že my jsme vyobstruovali sami sebe. Není to pravda, vy jste nám všechno zavetovali a když v 18 hodin přijdeme na opoziční okénko a víme, že tam nemáme ani jeden zákon, tak přece není logické, abychom tu dále byli, abychom schvalovali vaše zákony o penzijní světové unii a další nesmysly a nějaké neziskovky, které tam máme.

Takže není to Okamurova klička, je to koaliční klička, ale je to jako kdybyste redaktorovi České televizi řekli: Pane redaktore, tak tady máte pořad, ale vy tam nebudete. Je to totéž. Takže proč bychom tady byli? My jsme se připravili na dnešek, věděli jsme, že bude korespondenční volba. Já tady na rovinu říkám, že hnutí SPD má zájem obstruovat dva vaše zákony, které jsou pro tuto zemi a pro společnost škodlivé. Za prvé je to pandemický zákon, který budeme obstruovat, který je bezprecedentním útokem na svobodu lidí v této zemi, a pak je to korespondenční volba, která zavdává obrovské možnosti k manipulaci s volbami a snižuje důvěryhodnost (důvěru?) občanů k volbám a ke zvoleným lidem.

Můžu to dokladovat na spoustě států, na Spojených státech amerických, máme příklady při volbě prezidenta, na Rakousku při volbě prezidenta, kde to dokonce Ústavní soud zrušil /tady by se to nestalo, to chápu/, nebo ve Francii, kde prostě korespondenční volbu museli úplně zrušit. Úplně ji museli zrušit, protože to byly takové podvody, že to svět ani koalice neviděly.

Děkuji, pane Jakobe, za tu vaši divadelní vložku. My jsme připraveni.

