Fiala (SPD): Takže my jako opozice se nemáme na nic ptát?

Děkuji. Já musím zareagovat na to, co tady bylo řečeno z té pravé strany.

Vy říkáte, tak vůbec se na nic neptejte, protože podporujete dezinformátory, vždyť my to myslíme dobře, nic není potřeba vědět. Opozice čím víc bude mít otázek, tím víc to bude horší. Budeme podporovat dezinformační (nesrozumitelné.) Co to je za nesmysl?

Takže my jako opozice se nemáme na nic ptát? A já se ptám. Já se ptám, jestli to nebude znamenat nestabilitu zdravotního systému pro české občany. Já se ptám, kde na to vezmete, na to se ptal pan doktor Síla od nás, aby zdravotní systém zůstal stabilní. Jestli zvednete daně, kdo to zaplatí? Nebo jestli si na to půjčíte. Na to přece máme právo se ptát. A na to by se ptal každý český občan. Tak co to tady zkoušíte?

A prostřednictvím paní předsedající, na toho poslance, který tady řekl to Merkelovský wir schaffen das, to jste si spletl parlament, ne? To jste si spletl parlament! To máte sedět o pár set kilometrů na západ.

Děkuji.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec

