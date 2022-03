Lochman (STAN): Bez tohoto zákona další stabilitu nezajistíme

reklama

Pěkné dopoledne, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážení ministři,

měl jsem za to, že tu řešíme pouze technickou záležitost v danou chvíli, že je tu neporozumění jednomu termínu techniku v rámci toho zákona. Toto bylo prostřednictvím paní předsedající panem Haasem a dalšími vysvětleno. Mám pocit, že v tomto je jasné ujištění.

S čím mám nyní problém, je to, že jak vystoupení - prostřednictvím paní předsedající - pana kolega Langa, pana kolegy Síly, je to takové, že na začátku vždy řekneme: Ano, my podporujeme Ukrajinu, ano, my chceme přijmout všechny uprchlíky. Pak přijde to magické slůvko ale a v tu chvíli jakoby lehce to první neplatí. A je to vždycky o tom, že tu věc relativizuje. Když ji zrelativizujete, tak je to skvělé a opravdu skvělé zázemí pro celou tu dezinformační scénu, protože se řekne, ano, my jim musíme pomoct, ale co ti naši lidé? Samozřejmě že toto všechno děláme kvůli tomu, že jsme čeští poslanci, snažíme se o to, abyste zde byla stabilita. Ten zákon přichází proto, že ti ukrajinští uprchlíci už tady jsou, další sem míří. Bez tohoto zákona tu další stabilitu nezajistíme.

Já bych chtěl všechny pořádat, ať už z této strany, či z této strany, především z této strany (ukazuje vlevo), prosím nerelativizujme ty pojmy. Když to budeme dělat, tak vytváříme ještě více nejistoty u našich občanů. Máte pocit, že jsou lidé málo vyděšení? Mně jako starostovi volají, ptají se, jestli máme jaderné kryty. Volají, ptají se, co všechno se bude dít. Mají obavy. Chtějí pasy pro své děti, protože zvažují, kdyby to přišlo, aby mohli emigrovat. Takže prosím, neděsme ty lidi více. Buďme tady jasní, racionální, faktičtí a držme pohromadě!

Děkuji.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Síla (SPD): Je potřeba myslet také na naše lidi Ministr Blažek: Bojovat ochotni nejsme, to si prostě přiznejme Schillerová (ANO): Zachovejme dnes nějakou úroveň, nelíbí se mi osočování Ryba (ANO): Proč hlasujete o něčem, co nám sem pustí cizince z celého světa?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama