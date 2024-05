„Hlad bude. Diktatura bude. Bohužel.“ Další, další věci, co Fiala nevidí

reklama

„Český duch a to, jak jste bojovali za svou svobodu, byl inspirací pro celou Evropu,“ řekla v Praze Ursula von der Leyenová při velkolepé návštěvě před volbami do Evropského parlamentu. Jste pyšný?



Tak aby Leyenová nebyla spokojená... cokoliv si usmyslí, to Petr Fiala okamžitě vykoná. Pokud si to pak Uršulka rozmyslí a chce něco jiného, tak ji náš premiér nepokárá, ale má pochopení a splní i její nový rozmar. Takhle nějak to vypadalo, když se schvalovala emisní norma Euro7. Nejprve měla být tvrdší a Fiala jásal, že to bude příležitost. Nakonec byla měkčí a Fiala jásal, že nám zůstanou spalováky. Mít v Praze takového kamaráda, to musí být pro šéfku evropské komise skutečné termo.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9666 lidí

Představte si, že by se musela potkávat s Babišem, on by po ní furt něco chtěl, pořád by s něčím nebyl spokojený, do všeho by vrtal... A co teprve Orbán, toho Leyenová vidí a hned má žaludeční vředy...



K těm volbám do Evropského parlamentu... Ondřej Dostál se vrátil k zakázanému mítinku koalice STAČILO! ve Starém Plzenci. Tvrdí, že nejde o ojedinělou věc, ale o koordinovanou snahu koalici STAČILO! rušit sály. Máte takové informace?

Ano, vím, že se to děje. To se vždycky najde nějaký dobroděj, který začne obvolávat starosty nebo majitele objektu a začne jim vysvětlovat, co všechno se stane, když sál nezruší. Že budou mít ostudu, budou mít problémy, jejich voliči se jich na to budou ptát... Tu a tam ani nemusejí volat a najde se nějaký hujer pravdy a lásky, který zruší pronájem sálu sám. Anebo mítink rovnou zakáže...

Ale abych řekl pravdu, vlastně mi to nevadí. Náhradní sál se vždycky najde, protože ne každý je zbabělá sketa, a většinou přijde víc lidí, protože se chtějí podívat, jestli má Kateřina Konečná čertovo kopyto a rohy.

Akorát už nějak přestává být jasné, čím se dnešní režim liší od toho předchozího. Snad jen tím, že ten předchozí na takové rušení sálů měl zákony a ti dnešní zákony klidně překračují.

Fotogalerie: - Byl první máj, byl komunistů čas

Tak jste prý řekl, že Vrbětice byly false flag, čili operace pod falešnou vlajkou. Psali to na Seznam Medium. Opravdu je to tak?



Já jsem vyslechl jistého zbrojaře, který mluvil o tom, že výbuch ve Vrběticích byl kvůli velké zbrojní zakázce pro USA. Konkrétně pro výrobu raketového paliva. Čepiga s Myškinem byli volavky a jiné komando provedlo sabotážní akci. Tutlalo se to, protože areál měl mít důkladnou ostrahu, a ne děravý plot. Později se to prostě jen hodilo, když bylo zapotřebí přitlačit na premiéra a prezidenta.

Daniel Sterzik

Neříkal jsem čtenářům, že tomu mají bezvýhradně věřit, neříkal jsem, že tomu bezvýhradně věřím já, prostě jsem jen převyprávěl vyslechnutý příběh, protože, málo platné, všichni víme houby, jak to skutečně bylo. Dohadů hodně a důkazů minimum... Co jiného dělat, když nám nic neřeknou, k soudu to nejde, zatykače nevydají? Nezbývá nám, než spekulovat a nebránit se žádné variantě.

Fotogalerie: - Blaník s Klausem

Andrej Babiš si dovoluje rýpat do oné muniční iniciativy pro Ukrajinu, kterou zaštiťuje česká vláda. A přivádí tím zástupce koalice k řádově většímu vzteku než dříve. Další nálepky typu „agent ruských zájmů“, další řeči o „získávání extrémních hlasů“, dokonce padly zmínky o psychopatii. Proč tak prudké, potažmo ještě prudší reakce?



Protože nic jiného nemají! Babiš má totiž pravdu. Pětikoalice jde od problému k problému, jejich preference se zhoršují, a pokud se nezhoršují, tak si je bere Rakušan, což je největší křivák z celé té bandy. Od začátku tato vláda bojuje proti Rusku. Od začátku to dělají blbě a nehodlají na svém směrování nic měnit. Tváří v tvář volební porážce jim nezbývá nic jiného, než nadávky a nálepky.

Bohužel, opakovaný vtip přestává být vtipem, takže strašení veřejnosti Ruskem a Babišem funguje stále hůř. Fiala s tím volby už fakt nevyhraje.



Je to takové anekdotické, neberme to jako pokus o analýzu, ale loni na Mikuláše stála Studentská pečeť, balení 170 gramů, 94,90 Kč. Nyní kolega zaznamenal za stejnou gramáž cenu 104,90 Kč. Lze z toho něco vyvozovat?



Já jsem říkal, že žádné zlevnění v hytlermarketech nebude, i přes pokles cen vstupních surovin. Lidé nemají peníze, a tak utrácejí méně. Aby obchodní řetězce splnily své plány zisku a všichni manažeři dostali prémie, musí se z každé koruny vydojit víc.

Ať si Tomáš Prouza říká, co chce, ať se šermuje čísly zleva i zprava, lidi mají hluboko do kapsy, nenakupují, tržby klesají a obchodní řetězce potřebují o to větší marži. Na tohle nepotřebujete být ekonom, stačí jen znát mentalitu všech těch Prouzů.

Fotogalerie: - Euroloterie

Vůbec, jak se dle vás za posledních pár let změnily nákupní zvyky Čechů a Moravanů, pokud jde o sladkosti, lahůdky, „lepší“ alkohol apod? Příznivci vlády tvrdí, že chudí Češi mají v marketu plné košíky podobných věcí...



Když už jedu do marketu, tak tam jedu udělat velký nákup, ne? Většina populace nemá hypermarket hned za rohem, a tak tam nechodí každých deset minut, ale jedou tam jednou týdně nebo jednou za měsíc. A ano, pak jejich košíky vypadají plně a příznivci Petra Fialy se můžou pominout, jak je u nás dobře. Ale čísla nelžou. Tržby v maloobchodě klesají anebo v tom lepším případě stagnují, takže košíky jsou sice možná plné, ale je jich méně! Kefalín! Je jich méně. Je třeba myslet politicky...



Každopádně, hlad není. Vy jste se hladem zabýval v nedávném příspěvku, kde jste popisoval anabázi svých předků v (tehdy) německém Slezsku. Měli hlad. A vy správně vyvozujete, že radikální myšlenky jsou vytvářeny hladem. Skutečným hladem, kdy člověku kručí v břiše. Nemáme to chápat tak, že vyznáváte bolševickou metodu „Čím hůř, tím líp“?

Já bych byl rád, kdyby na žádné „hůř“ pokud možno nedošlo. Protože každá revoluce toho především hodně rozbije. Už Karel Havlíček Borovský kdysi napsal, že revoluci může dělat pouze národ vzdělaný a vyspělý, protože jinak si jen zničí i to málo, co ještě má.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 20517 lidí

Chtěl bych, aby současná vláda táhla na smetiště dějin a s chutí jim při každé demonstrační příležitosti budu mydlit schody. Ale po večerech nesním o změně systému. Ani nevím, jak by měl vypadat.

Bohužel ale také konstatuji, že pokud to půjde dál stejným způsobem jako doteď, tak se nějaké diktatury prostě dočkáme, protože se dočkáme i toho hladu. Náš svět je neskutečně složitý a první náznaky „zaseknutí systému“ jsme už měli. Vzpomeňte si, co udělala jedna zablokovaná loď v Suezu. Jednoho dne můžeme prostě zjistit, že nic ze vzdálených zemí nedojede a tady už nic neprodukujeme ani nepěstujeme.

Fotogalerie: - Spiknutí



Vinařský svaz tvrdí, že Ministerstvo financí navrhuje zavedení spotřební daně z vína ve výši 23,40 Kč na litr. Jaké o tom máte informace a co by to znamenalo?

Jestli to fakt udělají, tak budou u nás na Moravě vinné sklepy k mání za pakatel. Velké závody se ještě zfúzují, protože to je jediný způsob, jak zvládnout papírování a zdražení. Je třeba racionalizovat výrobu. Drobní vinaři i vinohradníci se na to postupně vykašlou, ti lepší svou firmu ještě odprodají za rozumné peníze a bude to jako všude jinde. Malému podnikání odzvoní a vyhrají velké korporace.

Někdy příště si probereme, jaký vliv to bude mít na import levných vín třeba z Itálie... dneska bych říkal věty plné sprostých slov a nebylo by to ke čtení. Jen řeknu, že Melloniové vůbec nebude vadit, když si tady zdaníme vlastní produkci, jen když ta jejich u nás bude mít otevřené dveře.

Ale co se divíme... Když jde stát do háje, tak jde do háje úplně všechno.

Psali jsme: „Národ si to konečně uvědomil.“ Vážné zjištění. Jde o volby v ČR Jednou nohou v kriminále. „Fialův hnůj“ už dohnal zemědělce Opravuji h*vnocuc, nemám na vás čas. Vidlák odpálil Jiřího X. Doležala Nevyjde průzkum, už je zle. Vidlák sekl Vondru. A ještě se drze zeptal

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.