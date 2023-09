Fiala (SPD): Volební kampaň koalice Pirátů a STAN byla placená z nakradených peněz

reklama

Děkuji za slovo. Já nebudu tak dlouhý, jak pan kolega Babiš. Nicméně v tom svém prvním bodu se musím přidat k tomu, co se děje s kauzou Dozimetr, kdy ministr vnitra Rakušan, stejně jako exministr školství Gazdík a europoslanec Polčák, všichni z hnutí STAN, vlastnili stejný šifrovaný telefon jako Michal Redl z korupční kauzy Dozimetr. My máme za to, že pan ministr Rakušan je bezpečnostním rizikem pro tuto zemi.

Já, když jsem poslouchal tady pana kolegu Babiše, tak jsem měl pocit, že hnutí STAN má na Kypru nějakou pobočku. A já si myslím, že to jsou věci, o kterých bychom měli vážně debatovat. Ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN, stejně jako straničtí kolegové - poslanec a bývalý ministr školství Petr Gazdík a europoslanec Stanislav Polčák vlastnili šifrovaný telefon s aplikací CryptoCult, stejné zařízení používali pro komunikaci i lidé obvinění v kauze Dozimetr a ústřední postava kauzy, kontroverzní podnikatel Michal Redl pro volání právě s Gazdíkem či Polčákem. Tyto informace mám z veřejných zdrojů, přinesl je portál iDNES. Ministr Rakušan vlastnictví tohoto šifrovaného telefonu přiznal.

Jenom pro připomenutí. V kauze organizovaného zločinu Dozimetr Policie České republiky obvinila loni v červnu třináct lidí, včetně tehdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka z hnutí STAN kvůli machinacím kolem hospodaření pražského dopravního podniku. Tato organizovaná skupina podle vyšetřovatelů obsadila klíčové pozice a ovlivňovala četná výběrová řízení. Ve funkci kvůli kauze skončil i ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN, který měl kontakty s jednou z hlavních postav případu podnikatelem Michalem Redlem. Kauza Dozimetr má stále pokračování - viz například minulý týden zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu v objektech Ministerstva obrany kvůli zakázce na pozáruční servis mikrovlnné sítě a na přenosový komunikační systém, kde bylo obviněno dalších devět osob a firem a jedna osoba je dokonce stíhána vazebně.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komunikace v kauze Dozimetr probíhala převážně právě prostřednictvím šifrovaných telefonů s aplikací Kryptokult, přičemž jeden z těchto telefonů, jak se nyní ukazuje, má stále v užívání i ministr vnitra Rakušan, který o jeho pořízení požádal právě europoslance Stanislava Polčáka, jenž s obviněným Redlem dlouhodobě spolupracoval a komunikoval. Já už to tady nechci příliš rozvádět, protože to tady velmi podrobně rozebral pan předseda Babiš. Nicméně jsem přesvědčen, že opravdu hnutí STAN je a ministr vnitra je bezpečnostním rizikem této země.

Chci jenom tu absurditu dokumentovat tím, co řekl v České televizi na ČT 24 poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, kdy veřejně přiznal, že volební kampaň koalice Pirátů a STAN do Sněmovny byla placená z nakradených peněz z korupce v kauze organizovaného zločinu Dozimetr. Dovolte mi, abych vám - já jsem si to nechal přepsat - abych vám doslovně přečetl tu citaci, kterou pan předseda Jakub Michálek v České televizi řekl. Cituji: Nám STAN říkal, že s námi bude kandidovat, že s námi bude bojovat proti korupci. A pak jsme zjistili, že z těch černých peněz, které ukradli dopravnímu podniku, tak platili nelegální kampaň. Konec citátu.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 5927 lidí

Tak já nevím, co je jako ještě potřeba k tomu, aby pan ministr Rakušan z postu ministra vnitra rezignoval. Protože se můžeme domnívat po tom, co se všechno stalo, odvolání policejního prezidenta, potom chtěli dát nového šéfa tajné služby. Já už nevím, co by se všechno mělo stát, aby pan ministr vnitra Rakušan rezignoval, nebo aby ho premiér odvolal. Já myslím, že už snad jedině to, že by ho chytli za ruku, že by ho chytli za ruku v dopravním podniku, v nějaké pokladně nebo v něčem takovém, aby to prostě snad už jako nešlo zakrýt.

Takže to byl bod číslo jedna, pane předsedající, který navrhujeme, a ten bod by se jmenoval Financování kampaně hnutí PirSTAN a pokračování kauzy Dozimetr ve vládě Petra Fialy. Tak to je bod číslo jedna.

Bod číslo dvě - české zemědělství, cena české pšenice. Vyzýváme Fialovu vládu, aby se přidala ke Slovensku, Polsku a Maďarsku a zakázala dovoz ukrajinského obilí. Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy z ODS, aby se přidala k vládám našich partnerských zemí V4, tedy Slovenska, Maďarska a Polska, ve věci zákazu dovozu obilovin z Ukrajiny. Evropská komise tím, že zákaz dovozu ukrajinského obilí do zemí Evropské unie odmítla prodloužit, opět prokázala, že postupuje v přímém rozporu s národními zájmy jednotlivých členských států a podporuje stát, který není členem Evropské unie. Vlády Slovenska, Maďarska a Polska jsou přesto připraveny tento zákaz prodloužit, nebo tak již učinily, což je naprosto správný a legitimní postup. Pokud my bychom byli ve vládě České republiky, udělali bychom to samé.

Ukrajinské obilí je rizikové z hlediska jeho možné kontaminace, což příslušné testy v letošním roce opakovaně prokázaly. Navíc významně snižuje výkupní cenu této komodity na trhu, což je likvidační vůči našim, tedy českým zemědělcům a ohrožuje to rozsah budoucího pěstování obilovin u nás. Dovoz ukrajinského obilí postihuje zejména ty naše zemědělce, kteří nemají živočišnou výrobu a příjmy z rostlinné výroby jsou pro ně naprosto zásadní. Nevidíme žádný důvod k tomu, proč preferovat ukrajinské obilí a ukrajinské zemědělce před těmi českými. SPD hájí zájmy našich zemědělců a měla by tak postupovat i současná vládní koalice, nehledě k tomu, že pro pěstování obilovin a vlastně téměř čehokoliv jsou na Ukrajině jiná pravidla než například v zemích V4. To znamená zvýšený výskyt pesticidů v obilovinách, aflatoxinů, mykotoxinů a dalších látek, které jsou pro lidi nebezpečné. A jsou nebezpečné i tím, když se zkrmují zvířatům.

Takže to je bod číslo dva, pane předsedající, zákaz dovozu ukrajinského obilí.

A pak tady mám bod číslo tři, kdy si dovoluji tady navrhnout předřadit v rámci programu probíhající schůze Poslanecké sněmovny projednání návrhu na zvýšení příspěvku na péči pro občany závislé na pomoci jiných osob. Jedná se o návrh na pomoc jedné ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů, zdravotně postiženým lidem závislým na péči a pomoci jiných osob. Příspěvky na péči se zvyšovaly naposledy před osmi lety, což už je neudržitelně dlouho a i kvůli dlouhodobé vysoké inflaci jsou již nepřijatelně nízké a absolutně nedostatečné. Proto žádám o předřazení bodu 30, sněmovní tisk 9, zákon o sociálních službách zařadit dnes jako druhý bod.

Tak to jsou tři body, které jsem tady chtěl navrhnout. A přál bych si, abyste je podpořili, abychom o nich tady mohli diskutovat.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Fiala (SPD): Toto plošné zvýšení daňového zatížení poškodí každého českého občana Fiala (SPD): Problém nejsou příjmy, ale výdaje, a s výdaji se nedělá téměř nic Fiala (SPD): Výběr daní je o něco vyšší než celková inflace Fiala (SPD): Hovořit za této situace o snižování inflace může pouze lhář

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama