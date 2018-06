Fialová (ČSSD): Většina klíčových zaměstnavatelů v regionu už se školami spolupracuje

„Potěšitelný je zvyšující se zájem zástupců zaměstnavatelů o setkávání se s vedením středních škol. Ve snaze získat nové zaměstnance už většina klíčových zaměstnavatelů v regionu nějakou formou se školami spolupracuje. Nejčastěji firmy nabízejí praxi, a to i jako součást výuky. Velkou výhodou našeho regionu je ochota firem i profesních organizací spolupracovat s Krajem Vysočina na popularizačních originálních projektech zvyšujících zájem budoucích studentů o vybrané obory. Potěšitelné je, že nám neklesá zájem žáků o technické obory. Některé z aktivit Kraje Vysočina se v původní podobě nebo mírně upravené ujaly i v jiných krajích a pomáhají se získáváním zájmu studentů,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina. Rozvoj moderních technologií má v současné době dopad na zájem firem o IT odborníky, jejich výchovu však komplikuje nedostatek kvalifikovaných lidí připravených budoucí IT generaci vychovávat. To by se mohlo podle ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petra Bannerta v budoucnu změnit. V procesu příprav je zmírnění podmínek, za kterých budou moci odborné předměty – praxi vyučovat odborníci - lidé bez pedagogického vzdělání.

Michal Štefl i Richard Horký, zástupci hospodářské komory shodně poukazovali na neutěšenou situaci na trhu práce. I přesto, že západní a střední Evropa žije politikou Průmyslu 4.0 a některé průmyslově velice vyspělé země se staví do role téměř čistých vývojářů, je stále třeba brát v potaz, že i automatizace a robotizace potřebuje výrobní linky, na nich obsluhu a lidé ve výrobě prosbě potřeba budou. V rámci sdílení příkladů a návodů dobré praxe byl představen projekt vyhledávání, výchovy a především udržení si klíčových zaměstnanců společnosti B:Tech Havlíčků Brod, držitele Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2017. Vedení středních škol Kraje Vysočina představilo výsledky projektů svých studentů zaměřených na elektromobilitu, rozvoj IT nebo inovátorství, žáci ZŠ Rošického Jihlava prezentovali výsledky nového projektu těžícího z popularity stavebnice Lego určeného pro základní školy podpořeného společností Bosch Diesel Jihlava. Za přítomnosti zástupce společnosti TATRA TRUCKS Kopřivnice Radka Suka byl také představen nový konstrukční projekt určený zatím kvůli své náročnosti pouze pro jednu školu, a to SPŠ Třebíč s názvem Postav si svůj nákladní vůz. Jde zatím o jeden z nejnáročnějších projektů, na který si střední školy na Vysočině troufají. V minulosti si studenti odborných a technických škol na Vysočině postavily už 16 sportovních vozů, repasovali 4 vyřazené traktory a sestavili pět nových traktorů značky ZETOR. „Laťka náročnosti našich konstrukčních projektů rok od roku stoupá. V tuto chvíli však úroveň obtížnosti nastavují především naši partneři, nabídka na postavení nákladního vozu přišla přímo z firmy, a to považujeme za projev obrovské důvěry a hlavně za výzvu,“ doplňuje Jana Fialová.