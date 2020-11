Filip (KSČM): Jaká je ta naše svoboda, je jí víc, nebo méně a máme co oslavovat?

reklama

Nevím jak kdo, ale nejen já tu "svobodu" jen těžko hledám a někdy si připadám, že ji nejde najít. Tím nechci zpochybnit cokoli pozitivního, co se za posledních 30 let ve prospěch občanů udělalo. Ale bilancujte se mnou, už téměř na každém rohu, ve vchodu, ve výtahu a nevím kde ještě je kamera, která nás hlídá. O svobodě tiskových zpráv mám ještě větší pochybnost, na internetu i na Facebooku či jiných sociálních sítích nás pro změnu hlídají poskytovatelé těchto služeb. Každý kontroluje, co píšeme a o čem. Zpravodajství televizí, rádií a novin jsou plné nelegálně pořízených odposlechů, a když se někdo zeptá jak je to možné, že to uniklo z policejních ( či jiných) spisů, tak je okamžitě médii očerněn jako nepřítel prý svobody slova. Přitom nesmíme říct, že např. nelegální migranti či lidé té nebo oné národnosti či etnika kradou a provádějí jinou trestnou činnost. Když někdo řekne, že nelegální migraci je třeba řešit tam, kde vznikla a že je potřeba takové nelegální migranty poslat zpět do země původu, tak je ocejchován jako xenofob. Do škol nám vnutili inkluzi, i když každý normálně uvažující člověk ví, že ne všechny děti jsou stejně vzdělavatelní. A že každý kolektiv je tak rychlý, jako je jeho nejpomalejší člen. Kam až inkluze povede, pokud s ní nic neuděláme, nechci ani domyslet, jestli ke snížení vzdělanosti celého národa nebo jen k dalšímu vytváření elit těch, kteří si budou moci dovolit platit soukromé školy pro své děti. Kde asi zůstane alespoň formální rovnost před zákonem, když nebude ve vzdělávání. A to nechci psát o tom, že EU nám diktuje, jaké výrobky smíme nebo máme vyrábět, co máme pěstovat na našich polích, kolik dobytka vůbec smíme chovat a v jakých stájích. Už nám zakazují naše tradiční zabijačky, zakázány máme naše tradiční názvy našich potravin. A co se týká majetku, který byl dříve ve vlastnictví naší republiky, tak skoro všechno už pravicové vlády rozprodaly v tzv. privatizaci, česky tunelování cizincům, takže za chvíli už budeme vlastně my pracovat ve vlastní zemi na cizí vlastníky a pro cizí zájmy. Zlatý poklad republiky byl národní bankou v minulosti z velké části prodán, pokud to nebylo i jinak. Tak se ptám, po celém roce oslav, opět před výročím, jaká je ta naše svoboda, je jí víc, nebo méně a máme co oslavovat?

