Filip (KSČM): Postup odpovídá mezinárodním leteckým pravidlům

Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové,

já nemám informace, podle kterých bych se mohl rozhodnout pro podporu usnesení Poslanecké sněmovny, které je navrženo, protože bych potřeboval odpovědět na otázky, které jsou asi zásadní. Informace mám pouze z tisku a to z tisku, který vychází u nás, ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. A záměrně vynechávám informace, které můžeme získat v Bělorusku a v Rusku.

Pokud jsem přečetl německý a rakouský tisk, tak tam se praví, že 23. května bylo oznámeno, že na palubu irské společnosti Ryanair letící z Athén do Vilniusu byla umístěna bomba. - To je mediální zpráva, já o tom nic nevím. V tuto chvíli letadlo přeletělo přes území Běloruska a podle standardních pokynů požádalo o nouzové přistání, a to na žádost posádky. A to si myslím, že je asi důležité sdělení, jestliže to píšou i zahraniční noviny nebo servery. Letadlo přistálo na letišti v Minsku a před přistáním bylo doprovázeno stíhačkou MIC-29, což je také standardní, protože jestliže byla hrozba bombového útoku, tak to asi odpovídá mezinárodním standardům. Otázka je, proč přistávalo v Minsku. Pravděpodobně proto, že letělo přes běloruské území, přestože to mělo do Vilniusu, do konečné stanice, blíže než do Minsku. To ale je věcí kapitána letadla, do toho se míchat nechci. Podotýkám, že ten postup tedy odpovídá mezinárodním leteckým pravidlům a to, že požádal kapitán letadla o přistání v Minsku, je věcí této letecké společnosti. Sankce navrhlo pouze Polsko a ohradilo se Rakousko a Německo, proto jsem také ty zprávy čerpal z německého a rakouského tisku. A pokud nebudu mít odpověď na to, proč požádal kapitán letadla o přistání v Minsku, tak nemohu pro něco takového, co tady bylo navrženo, hlasovat. Zejména ne proto, že nešlo o běloruskou státní leteckou společnost Belavia, vůči které mají být sankce - to nechápu, protože to poškodí české podnikatele. Ta společnost Ryanair je irská a je to nízkonákladová letecká společnost využívaná samozřejmě k letům na dovolenou a za zábavou, takže mi ta sankce vůči běloruské letecké společnosti připadá minimálně nemístná. A protože jsem si prostudoval některé věci o Romanu Protasevichovi, tak mě zajímá, jestli byl školen tady v České republice v rámci té naší tzv. pomoci běloruské opozici, kterou deklaroval bývalý ministr zahraničních věcí, a jestli je pravda, že ten mezinárodní zatykač je vydán pro jeho fašistické názory.

To jsou všechno otázky, na které bych chtěl znát odpověď, pokud bych měl hlasovat pro návrh usnesení. Jinak samozřejmě nemám problém po odpovězení na tyto otázky s čímkoli, o čem bychom mohli diskutovat.

Děkuji vám.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



