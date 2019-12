Filip (KSČM): To není věcí jednoho střetu zájmů. To je věcí toho, jaké máme zákony

Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové,

no tak konečně jsme se k něčemu dopracovali, že i Piráti, když pochopili, že by to zveřejnili a vedlo by to k trestnímu stíhání, radši napíšou dopis do toho Bruselu. Takže to je jednoduché. Takže na to počkáme, až to bude veřejně a budeme se o tom bavit, až to budeme číst. To není žádná výmluva.

Já se spíš ptám, jestliže máme něco udělat, tak musíme udělat něco tady jako zákonodárný sbor a jako sbor, který je kontrolním orgánem vlády. To souhlasím s Miroslavem Kalouskem. A jestli to tak máme udělat, tak se musíme zamyslet nad tím, jestli nám někdo vyčítá zákon o střetu zájmů, který přijala Poslanecká sněmovna v minulém volebním období. No tak ano, jestli tam je něco, co máme předělat, tak to předělejme.

A jestli se někomu nelíbí věci, které jsou v občanském zákoníku - svěřenecké fondy, no tak je předělejme. To je naše právo a taky naše povinnost. Já jsem pro občanský zákoník, pro tu hrůzu, kterou sem předložil Jiří Pospíšil jako tehdejší ministr spravedlnosti, nehlasoval, protože něco tak strašného, co potkalo Českou republiku, jako je současný občanský zákoník, jsme tady opravdu neměli už dlouho. Takový paskvil.

A teď se tedy bavíme o tom, že svěřenecké fondy nestačí. No tak se na to pojďte podívat a budeme to předělávat. Protože to není věcí jednoho střetu zájmů. To je věcí toho, jaké máme zákony, jestli odpovídají tomu, co potřebujeme, aby lidé, kteří vykonávají veřejné funkce, se do takových střetů zájmů nedostávali. Tak jestli tu legislativu máme změnit, tak ji změňme. Ale musí to být po nějaké analýze toho, kam máme dojít, nikoli abychom si tady politicky tlačili trička toho nebo onoho.

Prosím vás, uklidněme se a pracujme, jak máme.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



