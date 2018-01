Fleischer (SPR-RSČ): Bude z nás nesvobodná země udavačů a šmíráků?

Kam se poděla svoboda, za kterou jsme zvonili klíči v listopadu 1989 (my předem pečlivě nepřipravení Státní Bezpečností a komunisty) a kde je ta očekávaná volnost a demokracie?

Psal jsem na různé servery na různá témata. Ve většině případů moje komentáře mizely s tím, že jde o nevhodný příspěvek. Psal jsem o špatném systému exekucí v ČR, který je spíš výdělečným byznysem pro soukromé exekutory a vymahačky všeho druhu. Špatně a blokace účtu. Měl jsem jiný názor ve skupině na Facebooku, kterou vedli příznivci Okamury – opět špatně a admin moje příspěvky smazal. Pochopím, když admin smaže urážky a zpochybnění jeho osoby, ale proč lidem stále více vadí jiný názor?

Proč v některých lidech vzbudím okamžitou hysterii, pokud řeknu, že jsem katolík, že jsem republikán, že jsem Moravan? Nadávky, urážky, pomluvy a šílená nenávist. Ne ta, o které hovoří Česká neveřejnoprávní televize, to není nenávist, ale vlastenectví a oprávněná odpovědnost nad vlastní identitou a vnímáním svého domovského státu a nutnosti obrany před přelidněním přivandrovalci z jiných států a světadílů se zcela odlišnou kulturou. Myslím opravdovou nenávist pro jiný názor.

Je čas si uvědomit, jestli v budoucnu chceme, aby současné děti žily ve skutečné demokracii, ne v totalitě, kde televize pouští do debat jen lídry předurčených stran. Jestli chceme abychom žili v zemi, kde panuje skutečná svoboda a názory občanů, byť jsou vyjádřeny jakkoliv, zůstanou viditelné.

Jako bychom si chtěli hrát na cenzory, na Bohy, a nikdo nikomu nedovolí říci něco, co nevoní administrátorovi různých debat. Čím dál častěji všude čteme “váš účet byl zablokován” nebo “váš příspěvek byl smazán” a oč jsme tedy nyní demokratičtější, než za soudruhů Jakeše a Husáka? Nesmíme napsat, nebo říct, koho máme a koho nemáme rádi – bylo by to šíření nenávisti. Ale nikdo nikoho nezavře za výrok “nemám rád Holanďany”. Ovšem přijde vám varovná zpráva, pokud napíšete “nemám rád muslimy”. Dokonce jsou zřízeny orgány, které na to mají za peníze z daní občanů dohlížet a trestat to.

V televizi se, ve stále více upadajícím pořadu Otázky Vávlava Moravce, hovořilo o rozdělení národa. Filosof komunikoval s politologem. Čili katastrofa v přímém přenosu. Nejen, že do rozdělení společnosti začali plést údajnou nevhodnost a neopodstatněnost zvyšování mezd v ČR, ale hovořili o jakési “nutnosti” sjednocení názorů lidí. Pozor, to tu už ale bylo a dnes je to v Severní Korei, kde má 100% národa stejný názor… To chceme? Musíme být opravdu ve všem “jednotni” jak za časů sjezdů KSČ?

Televize vnucuje občanům, koho mají volit, ale lidé si to neuvědomují, neuvědomují si postupnou ztrátu svobody myšlení a místo toho si nadávají proto, že ten druhý bude volit jiného kandidáta na prezidenta, ačkoliv ani na jednom není nit suchá a ani jeden není čistý a bez viny.

Kam se poděla svoboda? Kde najdu demokracii v tomto státě, který umlčuje jedince i politické strany? Vždyť v těch stranách jsou lidé a ti mají mít dle Ústavy ČR práva a nemají je! Jako lídr kandidátky v Praze jsem nesměl do živé debaty s ostatními lídry. Proč? Proč to občanům předurčila Česká televize a jakási statistická společnost?

Začínáme se dostávat do období, kdy se udávání nazývá účtenkovou loterií. Kdy nesmíme psát, jak se to nelíbí majiteli serveru, nebo webové stránky atd.

Toto lze vysledovat nejen v politicky laděných skupinách na sociálních sítích, ale dokonce i ve skupinách, které byly založeny pro zábavu, nebo seznámení. Horké hádky a hlasování o tom, jestli vyloučit tu, či toho z “naší” skvělé skupiny, kde existuje jen pravda adminů.

Česká společnost se sama uzavírá před svobodou a demokracií a vrací se před listopad 1989, kdy dokonce i možná kontrolní orgány nebyly tak tvrdé jako dnes.

Svoboda se stala jen pojmem v kecech politiků, jen nástrojem k zisku hlasů, ne faktem a zásadou společnosti.

Je čas se probudit. Než bude definitivně pozdě.

