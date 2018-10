Fleischer (SPR-RSČ): Časy se mění, ale v hospodách se stále bezmocně brblá

Dřív jsme nenáviděli Sovětský svaz a milovali USA. Dnes je to přesně naopak. Ale jediná věc zůstala stejná – Češi mají stále holé zadky a nemají odvahu to změnit tím, že půjdou k volbám a přestanou volit miliardáře, populisty, kterým nejde o lidi.

Časy se mění. Před 30 lety všichni Češi nadávali na Rusy a snili o Americe. Dnes je to naopak, Rusko je dobré a USA mohou snad i za jejich nízkou mzdu a české ceny vyšší, než v USA.

A kolik znalců zahraniční politiky píše příspěvky na Facebooku, člověk žasne.

Pijavice státního rozpočtu – neziskovky, bijí na poplach, kolik lidí v Africe má hlad. Ale že pracující lidé v České republice, tady doma, nemá co jíst týden před výplatou, protože nájmy vyrostly na úroveň Paříže a ceny jsou vyšší, než v americkém Walmartu, ale mzdy zůstaly kdesi na úrovni roku 1995, to už nikoho nezajímá, nebo spíše nemá odvahu toto řešit. Vše díky ODS, která 6 let brzdila přirozený a mírný nárůst mezd a ten by dlouhodobě nepoškozoval podnikatele, jako skokové nárůsty jakési minimální mzdy, které nyní probíhají rok co rok, bez ohledu na to, jak se daří zaměstnavateli.

Kolik znalců vzdálených událostí tu máme. Každý druhý v Česku ví, co udělal Trump špatně.

Průjezd vojenské kolony je pro ně problémem, ale to, že si pracující po padesátce nemůže dovolit bydlet sám v nájemním bytě v Praze a v Brně, to už nikoho nezajímá, protože by si popálil prstíky, pokud by někoho zde na nejvyšších místech kritizoval. Vzdálenému Trumpovi nadávají ale skloní svoji moudrou hlavu, když jim šéf oznámí, že jdou se mzdou dolů.

Ovšem proto, že nejsou tržby a ty nebudou, pokud bude národ stále chudý.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, kandidát do Evropského parlamentu

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stát vysává podnikatele, středověké metody vymáhání daní a dluhů v ČR přetrvávají ale řeší se raketové základny, hodná Severní Korea a zlý Trump.

A aby se občan moudrý pomstil politikům – nepůjde k volbám. A výsledek? K těm volbám ale půjdou všichni věrní voliči KSČM, ODS a ČSSD a samozřejmě ANO. A vše bude stejné od dalších voleb v roce 2021 až do roku 2025. A život vám utíká, milí občané. Kolik vám bude let v roce 2025? A že volby do Evropského parlamentu v roce 2019 nejsou důležité? Copak by nemělo smysl vyměnit současné české kývače Bruselu ODS a ČSSD za někoho, kdo by se bil za české obyvatele a hájil naše zájmy?

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Fleischer (SPR-RSČ): Zasedání měnových a finančních špiček probíhá na Bali Fleischer (SPR-RSČ): Nejednota mnoha straniček jistí výhry starým stranám Fleischer (SPR-RSČ): Pravda o exekucích vyšla najevo, lidé se přestali bát a stydět Fleischer (SPR-RSČ): Káže vodu, pije víno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV