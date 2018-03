Fleischer (SPR-RSČ): Česká republika - totalita a počínající otrokářský fašismus

Bankovní rada České národní banky zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Nová prognóza ČNB podle guvernéra banky Jiřího Rusnoka počítá letos s jedním dalším zvýšením úrokových sazeb, uvádí zpráva ČTK.Růst sazeb ČNB se projeví ve vyšším úročení úvěrů a také exekucí.Po několikaletém stlačování úrokové sazby, nalákali spekluanti z ČNB desetitisíce rodin k podepsání hypotečního úvěru na 30 let, většinou tedy do konce aktivního života.Ovšem kromě nízkých úrokových sazeb byly tehdy ještě poměrně nízké ceny bytů. Ty se však po zvýšeném zájmu zvedly na nebývalou úroveň, která vytvořila kalsickou realitní bublinu – nadhodnocení nedohdnotné hromady cihel.Samozřejmě, že tento stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Spekulanti s byty si koupili byt od města do OV za 200 až 500 tisíc korun a ostatní brali to co je, protože se neustále domnívali, že ceny ještě porostou, ale tak nízké úroky již nikdy nebudou. Krátkozrakost kupců opomněla, že kupní cena je jednou daná, ale fixní sazba je udržitelná pouze pár let a pak následuje skok domácího rozpočtu do mínusu a ne malého, protože u několikamilionových úvěrů znamená desetina procenta poměrně dost.Když k tomu připočteme nenápadné skokové navýšení cen potravin, pak se mají čeští soukromí exekutoři opět na co těšit a o to jde.Je třeba vidět i skutečnost, že česká vláda svolila českým zaměstnavatelům klasický statistický trik s prudkým nárůstem mezd ve všech odvětvích. Ovšem málokdo už k „A“ dodává to „B“ a to sice, že se mzdy mírně navýšily, ale že nám odchází osmihodinová pracovní doba a zcela se zažila doba 12 i 16 hodin denně.Reálně tak mzdy spíše poklesly, ale statisticky navenek, kvůli EU, to vypadá, že si Češi chrochtají blahem.Vláda chystá nesmyslné zdanění nájmů, které využijí pronajímatelé k navýšení nájemného a byty, ale dokonce i pokoje se stanou pro české občany nedostupné.Donedávna se dalo ještě počítat s tím, že člověk s nízkým příjmem může bydlet v nájmu části bytu. Pokoje stávaly od 2500 do 5500 korun. Ovšem ještě v roce 2010 stálo 1+kk v Brně na sídlišti v panelovém domě 7000 korun včetně energií. Dnes za tuto cenu nabízí majitelé bytů pokoj v bytě na sídlišti. Cena bytu 1+kk už automaticky zakořenila na 10 000 Kč a výše, dle stáří bytu a lokality.Ovšem zvýšily se i zálohy OSVČ. Ta musí zaplatit 2189 sociální a 2024 Kč zdravotní pojištění a to ještě nemusí mít vyděláno ani korunu!V praxi to znamená se buď uhnat k smrti, i když zakázky nejsou, nebo u zaměstnanců totéž, ale v počtu odpracovaných hodin. Na život zbývá minimum, není čas na lékaře, na dovolenou, na úklid, vaření.Uhnaný a předlužený občan tak často končí na špinavé ubytovně, kde bydlí většinou asociálové a kde přežít pro normálního člověka je téměř nemožné a to nejen kvůli štěnicím, ale i šikaně a krádežím i vydíráním.Majitelé ubytoven si mastí kapsy a soukromí exekutoři mají otroky pěkně v lágrech, stejně jako Adolf Hitler.Tak to začínalo také – snahou koncentrovat chudé lidi do ubytoven, kde by pracovali a známým heslem tehdejších fašistů bylo „práce osvobozuje“.Soudy v České republice už probíhají bez žalovaného a exekuce je schválena do několika dnů.Nejen soudy, ale i policie je již zase jen nástrojem vlády a směšné dokumenty o tom, jak policie pomáhá babičkám od lumpů, jsou praxí jen v televizi. Čeká nás tedy období, kdy mnozí nakoupili nemovitost na 4 miliony a posléze cena splácené zakoupené nemovitosti spadne na miliony dva. K tomu úroky hypotéky a mínus pokles ceny nemovitostí jak tržní, tak i běžný pokles vzhledem k zastarání panelové výstavby, jejíž životnost je omezena, takže dnešní „rodiče“ nekupují svému dítěti „Kus hodnotné nemovitosti“, ale budoucí podíl na vzduchu a malé parcelce, kterou stát po zboření starého panelu vyvlastní.Lidé předčasně umírají na zápaly plic, infarkty, mozkové mrtvice a další mnohdy nemožné věci, jsou vyčerpáni bez kvalitní stravy a stresováni v zaměstnání, nebo jako OSVČ, protože klesla platební morálka, OSVČ nemají advokáty, jako dopravní podniky, takže končí v dluzích a otázkách, kde a z čeho budou dále žít. Vláda má řešení – vy ubytovnách a pracovat v továrnách a splácet dluhy. Chastaná novela insolvencí počítá se 7 lety života za 6000 kč měsíčně na bydlení, jídlo, hygienu, léky, dopravu, telefon, obuv, čistící prostředky a další výdaje. Jen měsíční karta MHD v Brně stojí 750 korun a roční 6100 Kč. V Praze stojí měsíční jízdenka 550 korun a roční 3650 korun. Tedy chudí, zejména v Brně, budou muset chodit pěšky.Dnes se mnozí tomuto článku smějí. Mají tři roky řádně splácenou hypotéku, je jim něco kolem 35 až 40 let a zatím mají práci. To se ovšem vše změní. Banky chystají třetí vlnu krize. Mezitím rostou ceny, reálně klesají mzdy a zcela dopadlo sociální zabezpečení, protože podmínky pro výplatu dávek v hmotné nouzi jsou nesplnitelné. Nehledě na výši dávek, která se neměnila od roku 2012. Faktem ale zůstává, že na dávkách jsou stále ti samí. Ti si to uměli zařídit se státními byty, ale někdo, kdo pomoc opravdu potřebuje, se jí v ČR nedočká.Vláda skotačí radostí na půdě EU, že stoupla průměrná mzda na 29 050 tedy € 1143,- což není ani minimální mzdou v Německu, kde tato činí € 1486,- ale ceny potravin, šatstva, benzínu, spotřebičů a telefonování v Německu je stejně drahé, jako v Česku, nebo levnější.Proto tolik exekucí v ČR, proto to setrvávání současného systému exekucí. Proto novely zákonů o insolvenci, které vedou výhradně k ubytovně a nuceným pracem za jídlo a lůžko v pokoji.Česká republika je v současné době ve fázi fašistického Německa na počátku vláda Adolfa Hitlera. Vládě se daří ochuzvat bohaté a usmrcovat chudé, kteří si berou životy samy, nebo umírají výše uvedenými četnými infarkty a mozkovými příhodami a rovněž rakovina je častější, ale méně léčitelná, než jinde na Západě.Neomezenost nástrojů moci české politické reprezentace je patrná v Exekutorské komoře ČR,Kterou vede exekutorka Fučíková, kdy otcem současné prezidentky Exekutorské komory Pavly Fučíkové je milionový dlužník a pravomocně odsouzený podvodník Pavel Chalupa.Navíc Fučíková sama porušila Exekuční řád. Šlo o dražbu bytu v Ostravě, který manžel exekutorky vydražil přímo pro její firmu. Což není přípustné. Jedná se o byt v Ostravě-Porubě, v pátém nadzemním podlaží. Tuto nemovitost vydražila akciová společnost Hicra Reality. Manžel soudní exekutorky Pavly Fučíkové Miroslav Fučík je předsedou představenstva v této akciové společnost a sama exekutorka vlastní 96 procent akcií této akciové společnosti. Přestoo je stále nejen exekutorkou, ale i prezidentkou Exekutorské komory ČR, kde si oběti exekucí mohou, dle kouzelného českého zákona, stěžovat na soukromé exektory, jinde je to nemožné. Je to totéž, jako mi odpovědělo MPSV ČR na otázku, kde si může český občan stěžovat na postup pracovnic úřadu práce a hmotné nouze. Mohou si stěžovat přesně tomu pracovníkovi, na kterého si stěžují.Česká politická reprezentace se vysmívá od očí lidem a utahuje nám všem opasy kolem krku. U soudu, policie, na úřadě, v podstatě nikde se nedovoláte spravedlnosti a Ombudsman vám sdělí, že nemá pravomoce…Vrcholem drzosti je účast manžela známé brněnské exekutorky JUDr. Aleny Blažkové, v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny. JUDr. Blažek, v brněnském podsvěrí zvaný Don Pablo, dokonce v televizi křičel a umlčoval ministra spravedlnosti JUDr. Pelikána v pořadu Michaely Jílkové, když kritizoval nepřiměřené náklady exekucí v České republice, které dostávají občany do celoživotních dluhů, místo aby dluhů občany zbavovalym jako exekutoři v jiných zemích.Česká republika je prokazatelné fašistický a totalitní stát a můžeme zde čekat již opravdu cokoliv. V listopadu 2016 náhle nečekaně zemřel moderátor pořadu České televize Černé ovce Vlado Štancel. Na Slovensku byl zase minulý týden zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak. Pracoval pro zpravodajský portál Aktuality.sk. Zastřelena byla i jeho partnerka. Česko a Slovensko mají blízko a mají podobné osudy i v oblastí umělého předlužování, nízké ceny práce, fašistické praxe soukromých exekutorů a spoustu dalších společných znaků. Nezajímvá je i záhadná smrt předsedkyně Českého statistického úřadu Ivy Ritschelové. Zemřela 2. prosince 2017, po volbách, jimž ČSÚ zajišťuje softwarové sčítání hlasů z OVK, počítá mandáty a vydává výsledky voleb. Zda jde o náhody, neví, ale pochybuji. Nečekaných úmrtí významných osob je v ČR stále víc. Bývalý ministra vnitra Gross, bývalý ministr financí Janota, bývalý ministr pro privatizaci Ježek. Možná věděli a chtěli mluvit. Česko se stává nebezpečnou zemí a i kdyby byly poslední věty pouhou náhodou, nic to nezmění na těch předcházejících. Ovšem jak se řká, na každém šprochu….Dnes, dřív, než kdy jindy, je třeba začít uvažovat stejně, jako před válkou. Tehdy nikomu nevadilo, že začali popravovat Židy, pak nikomu nevadilo, že začali popravovat levičáky, pak ale již nikdo nenadělal s tím, když začali zavírat a popravovat všechny Čechy a Slováky.Byl bych nerad, kdabychom my občané připustili, aby se to znova opakovalo. Tentokrát však již s nepřekonatelnými technologiemi, které má k dispozici současná politická reprezentace, což jsou převážně miliardáři a kšeftaři, mnohdy s kriminálním pozadím.

Karel Fleischer

místoředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

administrátor skupiny na Facebooku Stop soukromým exekutorům v ČR

Převzato z profilu.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura před kamerou ČT odhalil SMS zprávu s výbušným obsahem. A takto je to s jeho odvoláním Fleischer (SPR-RSČ): Policie a advokáti jen helfry vymahačů lichvářských peněz? Patnáct stovek na měsíc, dluhy, exekuce. Ležel na posteli a čekal, až umře... Redaktor Horký zvedl závažné téma Kauzy Jaromíra Soukupa odhalují neuvěřitelný svět exekucí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV