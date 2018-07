Fleischer (SPR-RSČ): Neekologická ekologie v EU

Každý to známe, jdeme do řetězce a koupíme si igelitovou tašku za 9,90 v zahraničí € 0,45. Příliš drahá, řekneme si, ale můžeme ji použít i na tři nákupy, tedy za dvě tašky ušetříme.

Tato skutečnost se stala v EU již minulostí. Řetězce v zemích Evropské unie postupně stahují igelitové tašky a nahrazují je papírovými.

Prý z ekologických důvodů, říkají „oni“. Pojďme se na věc podívat logicky i ekologicky.

Jaká byla situace za nedávné éry igelitových tašek? Sice byly předražené až o 1000 % a řetězce pěkně rýžovaly.

Ale igelitové tašky se daly použít na vícekrát a šetřil spotřebitel a šetřila se i příroda. I když poslední igelitové tašky nesly nápis „reyklovatelná taška“ tedy ekologicky vzato – v čem byl problém?

Nyní máme papírové tašky. A ekologie? Jsou na jedno použití, takže vznikne neskutečně gigantické množství papírového odpadu, který se bude zpracovávat, pravděpodobně korumpujícími společnostmi, které si tak zařídily v EU stálý kšeft. A řetězce rýžují mnohonásobně víc.

Odpadkové kontejnery budou přeplněné papírovými taškami, protože ty se dají použít jednou, nebo – půlkrát. Proč půlkrát? Je to k pousmání, ale z 10 tašek se mi 7 utrhlo a totéž mi potvrdili mí kamarádi v České republice i v Rakousku.

Je to kšeft i pro řetězce, protože za malou tašku, do které se vůbec nic nevejde, zaplatíte sice o málo méně, a to 6,90 Kč, ale zato je použitelná jen jednou a to ještě při příchodu domů máte utržené uši, nebo rozlepené dno, protrženou stěnu tašky atd. Nedávno mi uletěly uši už u pokladny, dostal jsem dvě tašky „zdarma“ po přivolání vedoucího.

Nikde už v EU staré dobré recyklovatelné a také několikrát použitelné igelitky nenajdete, jen malé nesmyslné taštičky, kterých musíte koupit pět, aby se vám do nich vešel nákup, který pojmuly dvě staré igelitky. To je byznys, znásobeno počtem zákazníků.

Na maličkostech se vydělává a lidem řekneme, že je to ekologické. A je to.

Tuny papírového odpadu, dají nyní vydělat tomu, kdo korumpoval ty, kteří o tom rozhodli.

A zákazník? Zase bude muset platit o pár stovek ročně víc – na hloupých nákupních taškách. Nebo se vrátíme zpět ke starým dobrým doma šitým „síťovkám“, nebo velkým šitým a vyztuženým nákupním kabelám. I ty vymizely z krámů. Mám dojem, že si asi založím výrobu nákupních tašek a stanu se konečně miliardářem – a zvolí mě do parlamentu. Konec žertíku.

Co bych doporučil? Nekupovat papírové tašky a pořídit si vlastní. Nezájem o papírové tašky donutí obchodníky po roce přehodnotit situaci a pan zpracovatel papírového odpadu i řetězce budou mít „kšeftě“, ale my zákazníci – vyhrajeme. Dokážeme být jednotni a nekupovat papírové tašky?

Řešit tuto věc politicky je téměr nemožné, už slyším řeči o zasahování politiků do svobody podníkání. OK, nechť promluví ona pověstná „ruka trhu“ a uvede vše opět do souladu.

Karel Fleischer

místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka

předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Převzato z profilu.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

