Fleischer (SPR-RSČ): Povolební show pokračuje - pro občany nic radostného

„Vy jste mě zplodili, vy, zkorumpovaná pravice! Vždyť já jsem byl váš volič. Jsem byl volič ODS. Takže kdybystě nekradli, nepodváděli a plnili program, tak já bych tu nestál.“ Tato slova zazněla z tribuny Poslanecké sněmovny z úst představitele ANO Andreje Babiše, jako slova obhajoby své osoby v projednávaném střetu zájmů.

A co se změnilo od té doby?

Volby drtivě vyhrálo hnutí ANO pod vlivem masívní mediální kampaně a očekávání voličů, že Babiš přinese do politiky jiné klima. Že se vymění staré partaje za nové. Že se bude méně krást a bude se šetřit, kdo kde pochybil. I šetřilo se. A hlavní pozornost už není na ODS, o jejichž politicích a lidem kolem této strany, jsme se dozvídali většinou z článků, které se týkaly jejich kriminality. Hlavní pozornost je nyní na samotném Babišovi a jeho aféře, potvrzené OLAFem v souvislosti se zneužitím dotací na farmu Čapí hnízdo, kde domunije na většině dokumentů právě jméno Babiše.

Tedy sešli se nám další vykukové, po Věcech veřejných je tu ANO a stále nezlomná ODS a jak říkával jejich dřívější předseda Nečas „Jede se dál!“

Jede se opravdu dál v tom, co jsme tu měli celá léta. Krize vlády ODS a zneužívání vojenské zpravodajské služby milenkou premiéra, pak krize vládní koalice bídného vítěze voleb ČSSD neschopného premiéra Sobotky a ANO a nyní po volbách zase krize výrazného vítěze voleb ANO a věc trestního stíhání Babiše, což znamená zase totéž – nevládne se a handrkuje se.

Na tiskovkách ODS a ČSSD lze vysledovat touhu po navrácení do vládních pozic, protože Babiš moc na výběr nemá. Piráti vyškrtali zloděje, čili polovinu parlamentu z možnosti koalice, ale stejně se sami na vládnutí necítí a chtějí zůstat v opozici. KSČM do koalice nikdo nevezme a tak zbývá vždy a všude přítomná KDU-ČSL a ODS. Najednou jakoby to bylo jedno, proč Babiš vstoupil do politiky a úvodní věta, tedy Babišův výrok o zkorumpované pravici, která krade, byla vedlejší. Hlavní je se udržet u vesla. A to jak pro ODS, tak pro KDU-ČSL, které pro lidi nikdy nic dobrého neudělaly, ale i pro ANO, které přineslo jen další komplikace pro podnikatele a ČSSD, která totálně zničila sociální systém a jen podpořila mnohočetné rodiny dlouholetých nepracujících a novelami zákona vyloučila pomoc opravdu potřebným osobám v nouzi, kteří předtím pracovali léta. Ovšem ČSSD už se rovněž vytěšuje z patové situace a na Chovanci je vidět jeho touha opět komandovat policejní sbory a rozvracet tajné služby, Policii ČR a to za pomoci svého partnera ODS a slavného Dona Pabla poslance Blažka, který si zval na kobereček vyšetřovatele Policie ČR spolu se záhadnou postavou parlamentního pěvce Daniela Korteho z TOP09, aby poldům jasně ukázali, kdo je tady pánem a na koho se nikdy nesahá.

TOP 09 přibrala, jako správná „Evropská strana“ na kandidátku exoticky vypadajícího „veselého“ Feriho, který toho ví o legislativní práci asi jako moderátoři České televize o životě běžných občanů České republiky.

Tedy opět se nevládne a možná se dočkáme zase nějaké té úřednické vlády „odborníků“ možná s bývalým soudruhem Vladimírem Dlouhým v čele, protože nové volby by dopadly zcela jinak, než dnes a mnozí by se již z poslaneckého křesla netěšili. Snad jen Marek Benda, který bude ve Sněmovně sedět i po vyhynutí lidstva po srážce Země s kometou. To byl žert, nikoliv šíření poplašné zprávy.

Máme zase vládu, která nevládne, ale hlavně už plynou platy poslancům a ti už jsou na cestě si je opět navýšit, pod zástěrkou nutnosti valorizace platů státních zaměstnanců, se kterými se poslanci šikovně vezou.

Vláda bez vyslovené důvěry nesmí činit kroky, které se týkají důležitých finančních toků a strategických rozhodnutí a jako omluvu máme za příklad Německo, kde se prý také ještě nedohodli, tak kam spěchat, když platy jdou.

Lidé přešli skutečnost, že vítěze voleb jim nadiktovala Česká televize a televize Nova, protože o volbách rozhodují předvolební živé debaty. Tam tyto televize však nepozvaly všechny lídry kandidujících stran, ale jen ty, které uznaly samy, že budou volitelní a ty ostatní strany, které prohlásila média za nevolitelná, bez ohldu na názor voliče, ty do televize ani nepustili, aby se mohli prezentovat a představit a obhájit program jejich stran.

Že do voleb vstoupila i SPR-RSČ Miroslava Sládka vědělo jen málo lidí. Za celou kampaň se neobjevila ani zmínka, jen v závěru klasická jizlivá reportáž, kdy už bylo po volbách, že byl za údajné porušování zákona o volbách zadržen PhDr.Sládek a to stylem jako mafiánský boss – hned devíti vozy policie. Prý nedovoleně agitoval před hospodou kdesi v Chomutově několik hodin po volbách. Kdybych na místo nezavolal štáb TV Prima, tak by na něj poslali snad i URNA a rozstříleli hospodu. Předseda republikánů pak odešel pěšky v nočním dešti, protože mu policie dodnes zadržuje tu noc bezdůvodně zabavené auto.

Kocourkov na první pohled.

Teď už chybí jen úřednická vláda, která začne abnormálně ve velkém schvalovat nepopulární zákony, aby si ODS a ČSSD nepošpinily ručičky.

Není vidět ani snaha uvnitř ANO, že by, jako vítězové voleb, zajistili vládu bez Babiše a Faltýnka a hlavně bez ODS a TOP09. Ne, nic. Jen neurčité sdělení Babiše, že na pozici premiéra netrvá. Jenže jak známo, dnes se řekne A a zítra B a možná i C.

Kdo už má komu věřit?

Situace je opět tak zamotaná, že nakonec bude vládnout někdo úplně jiný, než voliči zvolili.

Všichni zvolení politici jsou v klidu, protože platy jdou a tak měsíc sem a měsíc tam. Termíny se stanovují za týden, za měsíc, za dva měsíce.

Ani Policie ČR se nějak výrazně nevyjádřila, že po vydání obou aktéru trestnímu stíhání se něco pohne. OLAF doporučil, že by mělo, avšak rozhoduje někdo jiný.

Na webu vlády visí záměr změny Exekučního řádu, který zase brzy zmizí, protože vládě nebyla vyslovena důvěra a tak občané budou dál pracovat na poplatky českých soukromých exekutorů v dvanáctihodinových směnách za mzdu pod 100 korun za hodinu a máslo bude stát stejně jako v Amsterdamu.

ČNB si mezitím, díky bývalým poslancům, přivlastnila zlatý poklad, který pomalu rozprodává a bilionovou díru po internencích proti koruně, zalepí prý nákupem cenných papírů v zahraničí, které tam taky zmizí i s aktéry. K tomu ještě zvýší úrokové sazby, protože za poslední roky je již smluvně svázáno několik set tisíc lidí s doživotní hypotékou a rýsuje se zvýšení cen hypoték a pád hodnoty nemovitostí – český ráj to pro soukromého exekutora v budoucích desetletích.

A tak se občan opět nedostal ke spravedlnosti, v ČR se opět nevládne, v parlamentu se opět mlaská, ale nic se neděje a čas utíká.

Neřeší se nejen soukromí exekutoři, ale ani zkorumpované farmaceutické firmy, obecná korupce, šmejdi a spotřebitelé, neřeší se hospodářská a ogranizovaná kriminalita v politice a justice se proměnila, stejně jako média, v prodejnou děvku za úplatu a vyhrává tam ten, kdo maže a maže pořádně.

Republikáni, kteří nikomu nic neudělali, mají nadále svoji starou Havlovu nálepku „exktrémisté“ a „rasisté“ a opět jsou mimo parlament a bez moci cokoliv změnit.

Piráti zapadli do hry, jako kamínek do mozaiky a už hlasují i shodně s ODS a hrají hru, která se ODS, ale i dalším starým partajím hodí a o to přeci šlo. Volič opět naletěl a vše je zase po staru.

Politologové se spolu se stále stejnými redaktory radují, že se do Poslanecké sněmovny nedostali extrémisté, ale uniká jim fakt, že tam nikdo jiný, než extrémisté ve skutečnosti dnes není a to i v médiích a na ministerstvech.

Statistici zatajují neskutečný zmatek ve sčítání hlasů v parlamentních i prezidentských volbách a ČSÚ opět měl sečteno 90% republiky už za hodinu ale při stavu zpracování 99,9 % se to nějak na 3 hodiny zaseklo a opět se šibovalo s hlasy na poslední chvíli. Zemanovi stoupal počet hlasů, ale stagnoval až klesal podíl v procentech, jako u hlasů SPR-RSČ Miroslava Sládka ve volbách do Poslanecké sněmovny vloni.

Cirkus pokračuje dál a aktéři už ani nic nezakrývají a prostě mlčí a nikomu nic nevysvětlují. Volby ztratily smysl. Nevládne ten, koho zvolil občan, ale jak to zpleticháří staré partaje s médii a kdo ví s kým ještě.

Úroveň politické reprezentace za poslední roky rapidně klesla a spousta lidí rezignovala na volby a nepřijde ani na druhé kolo voleb prezidentských, znechuceni tím, co jim celý den nalévá do hlav ČT 24.

Televize na nás chrlí zprávy o rostoucí ekonomice a nízké nezaměstnanosti a poklesu předlužení a je to přesně naopak. Není kloudná práce za solidní peníz, je neskutečně draho a OSVČ ruší živnost, protože se to nevylácí, zejména díky stále rostoucím zálohám na sociální a zdravotní pojištění. Roste počet předlužených, ale ne díky finanční negramotnosti, ale díky cenám, které se rovnají cenám v Německu a mzdám, které představují sotva 30% mezd ve jmenovaném Německu. Je spíše umění být nezadlužen.

Další parlamentní volby jsou daleko a je možné, že si současné strany dohodnou změnu zákona o volbách do parlamentu České republiky tak, že se už nikdy nikdo jiný nedostane ani do Poslanecké sněmovny, ani do Senátu, který si ponechají, prý jako záruku demokracie, která tu v ČR však není a nikdy nebyla.

Studenti se těší na ukončení studia a odchod do zahraničí a důchodci na smrt a věčný pokoj.

Střední věk platí exekuce a mlčí, pracuje 12 hodin denně za osmihodinových 15 000 korun měsíčně. Za to si nekoupí nic a tak nikdo nebude mít tržby, ale to nikdo neřeší, řeší se kdo vlastně bude u korýtka.

Pomůže snad jen občanská revolta a aktivita, ale otázkou je, co až si lidé nechají líbit, než jim přeteče pohár trpělivosti a vyjdou znovu do ulic po statisících. Pokud tomu tak nebude, současní, kteří si upevnili moc, si budou dovolovat stále více a více a lidem zbyde k životu stále méně a méně práv i peněz.

