Fleischer (SPR-RSČ): Předem dohodnutý handl prezidenta Zemana s Babišem a ČSSD

Na rošády a kriminalitu kolem Poslanecké sněmovny a vlády jsme v ČR zvyklí, ale to, co se odehrává po loňských volbách, nemá v historii ČR obdoby. Smutné je, že se politických handlů účastní i prezident Zeman.

ČSSD získala ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 celkem z celé republiky jen 368 347 platných hlasů z celkového počtu 5 060 759 platných hlasů. ¨

Nemá tedy mandát k tomu, aby měla své lidi ve vládě. Ale bude je tam mít a dokonce si bude klást podmínky a trvat na svých náměstcích na ministerstvech pod vedením lidí z firmy ANO.

Bude tak mít kontrolu nad celou vládou, kterou bude mít možnost kdykoliv vydírat.

Jak ČSSD získala takovou moc? Tak jak je u této strany zvykem – manipulováním s Ústavou.

Zajímavý je odstavec (4)

Článek 68

Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Předsedou Poslanecké sněmovny je Mgr. Radek Vondráček z ANO. Ten spolu se Zemanem bude navrhovat a posléze jmenovat nového předsedu vlády…

Babiš není svým stíháním nikterak ohrožen, je si jistý a podepsal i Koaliční dohodu, kde se zmiňuje i případ odsouzení člena vlády a zjevně to nebude problém ani v tomto případě.

Článek 17 Koaliční dohody říká:

„V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud tento v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti.“

To s velkou jistotou podepsal i Babiš, protože se již dopředu ví, že Ústava umožní obejít Babišovo stíhání, pokud se Zeman s Babišem a Hamáčkem dohodnou. Obávám se, že k tomu již došlo.

Ovšem Andrej Babiš si je vědom, že on nikdy za trestný čin, který spáchal, odsouzen nebude, protože nebude ani pokračovat trestní řízení proti němu a to na základě Ústavy ČR, kde prezident dle Ústavy ČR v Článku 63

Odstavec (1)

j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,

a dále…

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Tedy vláda Babiše, či Babiš sám asi o sobě rozhodne sám v součinnosti s prezidentem, že proti němu nebude vedeno trestní stíhání.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

Kéž by všichni trestně stíhaní anebo jen v exekuci, měli právo o sobě takto šikovně rozhodnout a zbavit se viny, či doživotního utrpení. Ale Zeman dluhy, ani ty neodprávněné, odpouštět nehodlá, ale bude se vlastně spolupodílet na krytí trestné činnosti Babiše tím, že využije, či snad zneužije své pravomoci prezidenta a zastaví stíhání Babiše.

My občané jsme pronásledování Babišovou daňovou Kobrou, budeme sledováni Úřadem pro potírání dezinformací (název jako z Orwellova románu 1984) jsme pronásledováni soukromými exekutory a předlužováni jejich poplatky a úroky, ve světě nevídanými, jsme cenzurováni na Facebooku, Twitteru, ale premiér může být v hledáčku Policie ČR a nestane se mu vůbec nic, i když jde o dotační podvod, kdy únoru 2008 farma žádala o dotace a celkem dostala 54 milionů. Babiše policie podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů podvod řídil.

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila k Agrofertu.

Česká republika tak nadále zůstává neprávním státem, kde se zneužívá beztrestně pravomocí veřejných činitelů, kde se obchází zákon a staré polistopadové partaje si hrají svoji hru, která je činí nepostižitelnými.

A občan? Chodí k volbám, jejichž výsledek vůbec nikdo neakceptuje, chodí do práce a platí nesmyslné dluhy soukromým exekutorům, pod ochranou vlády, parlamentu a prezidenta republiky, který v roce 2001 Exekuční řád za opoziční smlouvy s ODS tehdy schválil. Dnes kryje premiéra, kterého si vyžádala policie k trestnímu stíhání a je součástí hry politiků, která má Babiše udržet u moci, spolu s ČSSD, která, jak píši v úvodu tohoto článku, nemá mandát od voličů. Kromě toho, že Česká republika není právním státem, není už ani demokratickým státem.

Občané mají tak právo využít Ústavu České republiky a její součást Listinu základních práv a svobod, kde se praví v Článku 23:

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Nastal čas se ujmout práva rukama občanů, protože podstata článku 23 byla již dávno naplněna tím, že zákonodárci hrubě porušují Ústavu i morální zásady demokratické společnosti.

Toho samozřejmě využívá stará zlodějská garda v čele s mluvkou Fialou a jeho starou známou polistopadovou ODS, která připravila za své éry Českou republiku o stovky miliard korun v předražených státních zakázkách a rovněž v podvodných dotacích firem, které se točily kolem ODS a kmotři ODS jsou stále na svobodě, ať si profesor Fiala hlásá co chce.

Pokud má ČR získat zpět kredit demokratického a právního státu, je třeba odstranit ODS, ČSSD a ANO z parlamentu a vlád na věky, protože jsou tam stále stejní lidé se stále stejnými a dobře čitelnými cíli. Naše blaho, spravedlnost a demokracie to ovšem není ani omylem. A to my občané nesmíme nikdy dopustit.

(převzato z Profilu)

