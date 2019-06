Foldyna (ČSSD): Nikdo z Nočních vlků nemluvil o roku 1968 jako o oprávněném zásahu sovětských vojsk

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych na začátku svého vystoupení chtěl říct, že bych se chtěl přihlásit k tomu návrhu kolegy Miholy a kolegů z lidové strany napsat do českého kalendáře jako významný den 21. srpen. 21. srpen 1968 změnil životy tisíců Čechoslováků a generací Čechoslováků. I můj život změnil. Byla to okupace a není o čem tady diskutovat. V roce 1968 a následných letech došlo k pokroucení českého národa a československého národa, charakteru tohoto národa a je vidět, že to pokroucení neseme ještě s sebou. Pokroucení formou pokrytectví, které tady samozřejmě někdy slyšíme. Dneska vystupujíc partyzáni a partyzánky 10. května s jasným stanoviskem. Do roku 1989 jsem o nich nikdy neslyšel. Je to podivné. Když mluvíme o návrhu zákona v Ruské dumě, který přednáší nějaká retro skupina komunistických poslanců, čili nikoliv politická garnitura Ruské federace, ale nějaká skupina retro nějakých pošetilých poslanců, kteří navrhují, aby okupace Československa byla zlehčena nějakým aktem a jejich vojáci byli odměněni svojí zemí. Kdyby to Ruská federace přijala, přijala by na sebe břímě špatných činů bývalého Sovětského svazu. Byli by pošetilí a blázni, kdyby to přijali. Jsem přesvědčen, že se tak nestane.

Mluvíme tady o Abcházii, Osetii atd. v kontextu s Ruskem. Tak mluvte také v kontextu toho, že český Parlament v roce 2008 odmítl uznat Kosovo, a byl to váš ministr Karel Schwarzenberg a váš předseda vlády občanských demokratů, kteří uznali Kosovo v rozporu s postojem českého Parlamentu, ale také v rozporu s mezinárodním právem, které bylo porušeno. Platí rezoluce 1244, která nikdy nebyla zrušena, a pokrytecky se tady snažíme tu rusofobii vetřít do nějakého pošetilého zákona, který se snaží nějací poslanci v Rusku, minoritní skupina - já jsem přesvědčen, že tento zákon nemůže projít, protože je proti dějinným událostem. Ruská federace v roce 1993 odmítla uznat okupaci Československa jako nějakou bratrskou pomoc.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když tady mluví paní Němcová o Nočních vlcích, vy jste je možná viděla v televizi, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem s těmi lidmi mluvil. Nikdo z nich, nikdo z nich tady nemluvil o roku 1968 jako o oprávněném zásahu sovětských vojsk. Já bych vám chtěl říct, že oni sem jezdí každý rok 9. května nebo v květnových událostech, aby uctili květinou 140 tisíc svých dědů a pradědů, kteří bojovali za můj život a také za váš! A také za váš!

A že si toho nevážíte, to je vaše věc a vaše svědomí. Oni tady nic o roku 1968 neříkají. A je ostudné, že se pořád my snažíme překrucovat ty dějiny. Ano, také tady zaznělo, jaké rozhořčení ve vás vyvolalo to, ti veteráni banderovců na Ukrajině. Já jsem tady nic takového neslyšel z toho pravého spektra. Vy jste tady nevystupovali, že jste pobouřeni, že sekali hlavy volyňským Čechům. To vás nepobouřilo.

Zato ruský Noční vlci na motorkách vás pobouří. Oni sem přijedou a zase odjedou, jen položí ty květiny. Promiňte, znovu opakuji. Jsem pro přijetí toho návrhu kolegy Miholy, který srpen 21 určí jako významný den v České republice, protože to je významný den, který změnil naši zemi. A samozřejmě odmítám nějakou retrospektivní skupinu uvnitř ruského Parlamentu, která se snaží přepsat dějiny. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. (Potlesk na levé straně sálu.)

Psali jsme: Zaorálek (ČSSD): Ruská federace potvrzuje platnost smlouvy z roku 1993 Němcová (ODS): Rusko si znovu ověřuje, kam až může zasahovat území jeho vlivu Mihola (KDU-ČSL): 21. srpen patří k nejtragičtějším datům naší moderní historie Lipavský (Piráti): Tendence zpochybňovat okupaci Československa nejsou vůbec nové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV