Foldyna: Máme obavu, že se legislativní nouze promění v něco jiného

Dámy a pánové,

já jsem si nepřipravil nějaký dlouhý text, abych tady obstruoval, já to zkusím říct vlastními slovy. Vlastně ta legislativní nouze je takový váš pokus odstavit Parlament od rozhodovacích procesů. Víte, když jsem četl to vládní prohlášení a viděl jsem první kroky té nové vlády, tak jsem trošku začal mít strach. Vy nejenom že chcete odstavit Parlament a vytvořit si tady legislativní nouzi, ve které budou tři ministři vlastně rozhodovat o všem. Vy jste se rozhodli, že tu demokracii vykastrujete. Vy jste se rozhodli, že uděláte korespondenční volbu, okoukali jste to v té Americe, když v tom jednom státě volili ti lidi, kteří měli věkový průměr 124 let, doufám, že tady moc Čechoslováků nebude, kteří mají občanství, že nebudou volit a nebude jim 124 let.

Mě to trošku děsí, tyhlety snahy zjednodušit ten rozhodovací proces, byť je to v souladu s nějakým tzv. zákonem nebo jakousi normou. My jsme už byli svědky několikrát, že v té České republice a tehdejším Československu vždycky ten dobře míněný zákon se obrátil proti lidem. Byli jsme svědky, že v minulosti se bolševici učili jezdit do Moskvy, aby zakroutili krkem demokracií, teď se vaši kolegové rozhodli, že se lítají na druhou stranu světa učit nějaké podobné finty, zřejmě to vychází asi kvůli té korespondenční volbě, aby měli lepší průpravu.

Prostě přišel jsem sem jenom říct jednu věc. Děsí mě to, že bychom přijali usnesení o legislativní nouzi a nechali vás vládnout bez tohoto Parlamentu. Myslím si, že to není dobré pro občany České republiky. A samozřejmě - a nemyslím (?) teď na vás v dobrým - ale nebude to dobrý ani pro vás, protože oni ti lidi už jsou opravdu naštvaní a myslím si, že vám to dají také najevo. Samozřejmě vnímám to početné rozdělení sil 108, teda 107, protože ten jeden je na tom školení ve Státech, předtím lítali ti druzí na tu druhou stranu, vy teď lítáte na tu druhou stranu.

Já jsem rád, že SPD je takový český fenomén, české národní hnutí vlastenecké, že vlastně si tady ty národní zájmy hájíme už v podstatě jenom my a teď jsem rád, že se k tomu přidalo i hnutí ANO. Oni se možná přidají i ti ostatní, co ještě neprošli tím Parlamentem - a nebylo jich málo. Já samozřejmě vnímám tu strategii, kdy pravicová Občanská demokratická strana konzervativní sedí vedle politické odnože Antify, vedle Pirátů, že ministrem zahraničních věcí je pan Lipavský, který patří do té politické odnože Antify. Takže máme obavu o to, že ta legislativní nouze se promění v něco jiného, než jenom zákonodárce uvažoval tak, jak to definoval v tom zákoně. Proto jsem přišel říct, že pro tento zákon spolu s celým hnutím SPD hlasovat nebudu.

Děkuju, nechci vás dál zdržovat.

