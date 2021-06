Foldyna: Mně se zdá, že jsme postiženi blahobytem a vymýšlíme hovadiny

reklama

Děkuji. Já to nechci nikterak zlehčovat tedy, jsou to důležité ty věci k tomu občanskému průkazu. Dřív jsem měl občanský průkaz, kde bylo všechno. Jestli chodím do práce, nechodím do práce. Jestli jsem kluk nebo holka. To bylo takový jednoduchý pro ty lidi, ale fungovalo to.

A mně se zdá, že jsme postiženi blahobytem, že vymýšlíme hovadiny. Promiňte, že používám takové expresivní slovo, ale ta veřejnost se chytá za kebuli. A ptá se mě, jestli Sněmovna bude měnit jednací řád a zřídí ambulantní psychiatrii někde na chodbě, abychom se probrali z těch blbin, co tu projednáváme, binárních a nebinárních, protože ve světě (?) existuje jenom proto, že je muž a žena. Nic jiného neexistuje. Nevymýšlejte hovadiny, nebo ten daňový poplatník, který tady platí ty věci, tu srandu, to světlo, ty naše platy, ten se chytá za hlavu. Má úplně jiné starosti. Má úplně jiné obavy.

Není o tom, jestli má penis na zádech nebo pod paží, nebo vagínu. Nebo nemá nic, a tím pádem přemýšlí jestli mu dají klystýr nebo nedají. Takhle se to řešilo v minulosti. My to tedy dobře, ten klystýr ušetříme, ale neobtěžujme s tím Sněmovnu.

Děkuji.

Jaroslav Foldyna



