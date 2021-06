Foldyna: Vyléčení pochroumané duše, zlomeného srdce a ohnutých zad je mnohem těžší

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, díky za slovo.

Dovolte mi, abych i já řekl, proč nemohu podpořit tuto vládu. Není to kvůli koronavirové krizi, která určitě šla řešit mnohem lépe. Ona totiž určitě šla řešit také mnohem hůř. Není to ani kvůli střetu zájmů premiéra, protože Andreje Babiše do politiky poslali voliči, a bylo jasné, při velikosti Agrofertu, že vždycky dojde k nějakému potencionálnímu střetu zájmů. Nakonec kvůli Andreji Babišovi a jeho možného střetu zájmů také Sněmovna přijala speciální zákon. A on se podle toho zákona zachoval.

A mimochodem, tento zákon vytvořily a prosadily strany, které dnes tvrdí, že tento zákon je špatný, protože to tvrdí i Brusel. Ani střet zájmů, ani řešení koronakrize pro mě není důvodem k tomu, abych tuto vládu nepodpořil. Tímto důvodem je něco jiného. Za vlády Andreje Babiše se Česká republika stala poníženou kolonií, unijních byrokratů a jeho poskoků. Zahraniční politika této vlády byla po celou dobu katastrofální. Podle mého soudu je nejhorší za existence státnosti České republiky. A Českou republiku to poškodilo tak na léta dopředu, protože nás ukázala jako národ, který hrbí hřbet. To je horší, než všechny koronakrize a střety zájmů dohromady.

Za vlády Andreje Babiše, ale přicházíme a dochází tady k největšímu útoku na svobodu slova od listopadu 1989. Ministerstvo vnitra této vlády v rámci ČSSD, jemuž se vytvořilo a vynalezlo předsudečnou nenávist. Podle Ministerstva vnitra se tato předsudečná nenávist, pod to se dá schovat cokoliv. Platit udavače, kteří sledují veřejný prostor, nahlašují nepravé názory a eliminují tak udavače. A eliminace těchto udavačů bude trvat roky. Tato vláda podpořila nárůst moci nikým nevolených zájmových skupin do takových rozměrů, že je nakonec i sám premiér naslouchá, různým rekonstrukcím státu a podobným dalším obskurním spolkům, jímž se souhrnně říká politické neziskovky. A to víc, než vlastním voličům, jim naslouchá.

Tyto spolky jsou dnes už tak drzé a vlivné, že si dovolují určovat některým členům této Sněmovny, jaká mají přijímat politická rozhodnutí. To je útok na samou podstatu demokracie, protože vazba politik-volič je nahrazena vazbou politik-neziskovka. I zde bude trvat náprava roky. A nakonec snad to nejdůležitější. Svoboda slova. Tato základní svoboda, kterou každému občanu garantuje Ústava České republiky, byla dnes zmrzačena do stavu, kdy už nejsou stíhány jen nepohodlné politické názory, ale dokonce již jen konstatování nepohodlného, avšak prokazatelného faktu.

Něco takového je pro společnost smrtící. Ještě nedávno jsme vedli spory o tom, zda svoboda slova znamená i svobodu lhát. Dnes po čtyřech letech této vlády bychom už byli šťastni jen za to, kdyby svoboda slova znamenala alespoň svobodu říkat pravdu. A to je smutné a zároveň i nebezpečné.

Pokud tedy nepodpořím tuto vládu, tak to nebude za činnost premiéra a hnutí ANO, ale mnohem víc za jejich nečinnost, nerozhodnost a ústupky těm, kdo to s naší zemí a naším národem nemyslí až tak dobře. A protože takovou agendu prosazuje především koaliční partner hnutí ANO, tak moje nedůvěra primárně nepatří hnutí ANO, ale jeho koaličnímu partnerovi. To byly také důvody, proč jsem sociální demokracii po 30 letech opustil. Jsou totiž prakticky stejné s tím, co jsem tady uvedl.

A na závěr mně dovolte ještě říct jednu věc. Ekonomické škody jdou napravit poměrně snadno. Oprava nebo lépe řečeno vyléčení pochroumané duše, zlomeného srdce a ohnutých zad je mnohem a mnohem těžší. A já jsem ale pevně přesvědčen, že český národ je natolik silný, že to dokáže. I když si mnozí, a to dokonce i někteří tady ve Sněmovně přejí pravý opak. Takže já jsem tady uvedl důvody, proč nepodpořím tuto vládu a doufám, že jste pochopili, proč jsem tu věc chtěl tady takto říct.

Děkuji za pozornost. Díky.

