Gajdůšková (ČSSD): Hranice mezi čtvrtým stupněm a třetím stupněm je velmi neostrá

Děkuji. Vážený pane předsedo, paní senátorko, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, souhlasím, že navýšení příspěvku na péči, a to pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi a velmi důležité. Původní senátní návrh řešil situaci u osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznám příspěvek na péči ve čtvrtém stupni, tzv. úplné závislosti, u lidí mimo pobytové služby. Návrh řešil určitou nespravedlnost, kdy zákon u pobytových služeb stanovuje maximální výši úhrady klienta a zbytek doplácí zařízení či zřizovatel, tak jak to představila paní senátorka. Z praxe ale víme, že hranice, tedy chcete-li rozdíl mezi čtvrtým stupněm, úplnou závislostí, a třetím stupněm, těžkou závislostí, je velmi neostrá a mnohdy se liší skutečně nepatrně. Navrhujeme proto v logice původního senátního návrhu navýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením i ve třetím stupni, tedy těžké závislosti, a to o 4000 korun měsíčně, tedy přibližně o dvě třetiny navrhovaného navýšení ve čtvrtém stupni závislosti.

Je nutné zdůraznit, že tyto peníze nejsou klasickým příjmem osoby se zdravotním postižením, ale slouží k nákupu služeb péče, bez kterých se osoby s těžkým zdravotním postižením neobejdou a fakticky nemohou existovat. Předpokládané zvýšení příspěvku ve třetím stupni se dotkne přibližně 60 000 osob a z toho 5500 dětí a jeho náklad, předpokládaný náklad, bude 2890 mil. korun za rok. Vzhledem k tomu, že navýšení se nemohlo promítnout před svým schválením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozpočet roku 2019, protože ještě tento návrh nebyl schválen, nebyl tedy v právním řádu, nerada - a musím říct, že skutečně nerada - navrhuji, budu navrhovat další pozměňovací návrh, kterým by se odložila účinnost od 1. 7. 2019 tak, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo schopno zajistit finanční pokrytí opatření.

Nicméně zřejmě bude i další pozměňovací návrh, kterým by se datum účinnosti příspěvku ve 3. a 4. stupni rozpojilo, což by bylo asi nejlépe. Protože lidé, kteří jsou ve čtvrtém stupni, už mají jakési očekávání, které bychom neměli zklamat.

Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Náš návrh, který jsem v hrubých rysech předložila a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, je shodný s návrhem pana poslance a vzácného kolegy pana poslance Kaňkovského. Je však komplexnější. Prosím proto Sněmovnu o podporu společného záměru pana Kaňkovského a mého a schválení pozměňovacího návrhu, který je v systému zaveden potom pod číslem 1539, a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

Dále potom v podrobné rozpravě ještě načtu legislativně technické úpravy k předkládanému návrhu. Věřím, že návrh, senátní návrh i ten náš pozměňovací o rozšíření poskytnutí příspěvku na péči ve 4. i 3. stupni závislosti pro osoby zdravotně postižené získá podporu Sněmovny a lidem se zdravotním postižením takto budeme moci alespoň trošičku v jejich těžkém údělu ulevit. Děkuji.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

Vždy na Vaší straně!

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš chce dál zvyšovat kvalitu života Čechů. Připravuje plán Kdo nepracuje, ať nejí? Schillerová vysvětlila čtenářům, co chystá na příjemce dávek Podvodník dvanáct let předstíral, že je imbecil. Od státu vydojil jeden a čtvrt milionu Richterová (Piráti): Potřebujeme více sociálních pracovníků a větší podporu pěstounů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV