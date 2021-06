Gajdůšková (ČSSD): Jako pedagog vím, jak je to velmi těžké

reklama

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane senátore, vážená vládo, navázala bych na to, co zde řekla moje předřečnice paní předsedkyně sociálního výboru paní Jana Pastuchová. Chci zdůraznit, že to byla Poslanecká sněmovna, která zapracovala možnost získat příspěvek na motorové vozidlo pro lidi s poruchou autistického spektra. Tak jak to bylo formulováno v poslanecké verzi, je to přesné. Paní Pastuchová o tom také hovořila. A to ustanovení otvíralo tuto možnost pro lidi s poruchou autistického spektra. Praxe určitě ukáže, jestli je potřeba to otevřít dál, jestli máme možnost otevřít to i pro lidi s další diagnózou.

Já proto s těžkým srdcem, ale přesto chci zopakovat, že v původním návrhu to vůbec nebylo, to ustanovení pomoci lidem s poruchou autistického spektra, jak je to přesně definováno v poslanecké verzi, tak to otevře. Do té doby prostě ten nárok nemají, nebo v tuto chvíli ještě ten nárok ti lidé nemají. Ale myslím si, že bychom se měli držet toho původně poslaneckého návrhu se všemi argumenty, které jsme tady slyšeli i vůči lidem s jinými problémy a s jinými diagnózami, jakkoliv si opravdu velmi vážím všech, kteří těm lidem pomáhají. A jako pedagog vím, jak je to velmi těžké. Říkám, s těžkým srdcem, ale myslím si, že v tuto chvíli je rozumné stát vzhledem k praxi, vzhledem k tomu, jak se to bude přiznávat, tak aby to bylo spravedlivé, měli bychom trvat na sněmovní verzi. Je mi to líto. Děkuji.

