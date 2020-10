Gajdůšková (ČSSD): Nestrašte důchodce, že by byli bez důchodů

reklama

Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci,

já jsem se původně chtěla jenom přihlásit s faktickou poznámkou, ale byla bych omezená časem, tak přece jenom takto. I já bych chtěla všechny uklidnit: na důchody je, bude a musí být vždycky. Důchody jsou mandatorním výdajem státního rozpočtu, tak prosím vás, nestrašte současné důchodce, nestrašte budoucí důchodce, že by byli bez důchodů. Pokud bude existovat průběžný důchodový systém, tak ty důchody se prostě zaplatit musí a ti lidé bez důchodů nezůstanou. To za prvé.

Za druhé bych se chtěla zeptat, možná někdy jindy, protože teď bychom asi otevřeli hodně dlouhou rozpravu další, ale zástupců SPD a zástupců TOP 09 na to, co si vlastně představují pod termínem důchodová reforma. Sleduji to taky už hodně dlouho. A kromě toho, že byly návrhy na privatizaci důchodového systému, kromě toho, že se jenom doporučovalo lidem, ať si na to ušetří sami, jsem o ničem jiném neslyšela. Takže mě by skutečně zajímalo, abyste definovali to, co si představujete pod termínem důchodová reforma. Jeden námět možná od našich voličů.

Do jednoho mailu mi přišel námět a výpočet toho, jak se promítne to, když důchodce, tedy ten, kdo už mám přiznán důchod, dál pracuje. Jak se ta odpracovaná léta, další léta promítnou do výše jeho důchodu? Můžu vám říct, že na prosto minimálně. Ten výpočet je zřejmý. Dávám to jenom k úvazu pro důchodovou komise, případně další, zvážit, jak motivovat lidi, aby, pokud mohou a chtějí, pracovali dál, aby se jim to promítlo ale do výše toho následného důchodu, protože ten pracující důchod si totiž na svůj důchod v podstatě vydělá.

Ještě bych ráda podpořila ten dnešní návrh toho jednorázového příspěvku. Je zde vazba na státní rozpočet. V tomto státním rozpočtu ty peníze jsou. Je potřeba, aby i to skutečně nejzranitelnější, tak jak o tom tady byla řeč, se podělili, aby tu podporu dostali. Jednoduché to nemají. Ta řeč tady byla. Příští státní rozpočet možná nebude tak jednoduchý. Takže prosím, jestliže v této chvíli ty peníze ve státním rozpočtu, již schváleném státním rozpočtu pro tento rok jsou, tak nechť to senioři, nechť to důchodci dostanou. Myslím si, že nikdo nepochybuje o tom, že si to zaslouží.

Děkuji za podporu toho návrhu.

