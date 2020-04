Gazdík (STAN): Jak je možné, že dvě stě dětí může jít do kina, ale nemohou jít do školy?

reklama

Hezký dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mně, abych za zamyslel v tomto bodu, kterým je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu, nad některými výroky členů vlády, které - zvláště dnes - pronesli.

Pan ministr zdravotnictví nám řekl, pojďme to dotáhnout do konce. Já bych strašně rád věděl, co je to ten konec? Podle návrhu vlády je to 25. května, ale 25. května rozhodně pandemie neskončí, rozhodně neskončí a nepřestane řádit koronavirus a uvítal bych tady plán, který bude širší. Vláda se s většinou opírá v poslední době, vzhledem k opatřením, která provádí, spíše o dojmy, byť pan ministr dnes použil - a tady ho budu znovu citovat - řekl, opozice používá dojmy. Tak já se nad pár dojmy a navážu tím na svého ctěného pana kolegu, pana starostu Adamce, zamyslím v oblasti školství.

Vláda rozhodla, že zůstanou zavřené školy. Ale od 25. května mohou žáci a studenti chodit do bazénu a mohou chodit do kin. Prosím, jaká je v tom logika? A tady bych poprosil paní zástupkyni vlády, paní vicepremiérku, aby mně to, prosím, zdůvodnila. Jak je možné, že do kina může jít dvě stě dětí, že mohou jít do bazénu, ale nemohou jít do školy? To je absurdní. Je to absurdní situace, je to jeden z chaosů, který tady vláda vyvolává.

Chybí nám analýzy a data. Věřím, že po testování, které snad skončí, těch analýz a dat budeme (mít) víc, ale i v tom materiálu, který přišel k tomuto bodu, těch analýz a dat mnoho není. Bohužel, máme jízdní řád, ale vůbec nevíme, kam ten vlak jede a proč tam jede.

V oblasti školství je další problém. Pětadvacátého začnou chodit do škol dobrovolně do skupin děti nižšího stupně, nicméně vláda neumí odpovědět doposud na otázky, co má dělat ředitel školy nebo starosta na malotřídní škole, když má pět tříd, dva nebo tři vyučující řeknou, že vzhledem k tomu, že patří do ohrožené skupiny starších lidí - a připomínám, že polovina českých učitelů v příštích pěti letech dosáhne důchodového věku - tak nenastoupí. Pokud v té škole bude potřeba zřídit třeba šest skupin, co ten ředitel školy má dělat v takové škole? Rád bych znal odpověď i na tuto otázku. Jak se jmenuje cílová stanice, pane ministře, do které to chceme dotáhnout? Děkuji za odpověď.

Mgr. Petr Gazdík STAN



