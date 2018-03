Gazdík (STAN): Neomezené financování kampaní musí skončit

Starostové a nezávislí přicházejí s iniciativou Ne kampani bez limitu, jejíž cílem je vyhodnotit dopad novel regulujících financování a organizaci volebních kampaní a politických stran.

Na začátku dubna proto uspořádají seminář v Poslanecké sněmovně, na kterém vystoupí zástupci politických stran, vlády a odborné veřejnosti

"Rok 2016 přinesl novely zákonů o sdružování v politických stranách a hnutích a o volbách do Parlamentu České republiky. Roky 2017 a 2018 se pro normu staly zkouškou v případě parlamentních a prezidentských voleb. Jestli novely obstály v praxi, by měl objasnit seminář, který si klade za cíl přispět do debaty o stávající podobě regulace financování a organizace volebních kampaní a politických stran v České republice," říká autor iniciativy a předseda STAN Petr Gazdík.

S případovými studiemi na semináři vystoupí odborníci nominovaní stranami zastoupenými ve Sněmovně, zástupce vlády, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, zástupci neziskových organizací a akademické sféry zabývající se touto problematikou.

"Na webu www.kampanbezlimitu.cz jsme definovali několik zásadních nedostatků, na které jsme narazili v průběhu volební kampaně. Jedná se třeba o neregulované financování ze zahraničí, neprůhledné sponzory a odrazování lidí od občanské angažovanosti. Výčet problémů ale určitě není konečný, podněty stále sbíráme. Tyto nedostatky chceme v zájmu zvyšování důvěry v parlamentní instituce co nejdříve napravit," říká Gazdík.

Konkrétní program a vystupující na dubnovém semináři bude zveřejněn 15. března. Do této chvíle svou účast přislíbila většina stran ve sněmovně, náměstek ministra vnitra zodpovědný za volby Petr Mlsna, člen Úřadu Jan Outlý, Rekonstrukce státu, Transparency International ČR a expertka na volební kampaně z Univerzity Palackého v Olomouci Eva Lebedová.

Mgr. Petr Gazdík STAN



autor: PV