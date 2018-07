Gazdík (STAN): Noví ředitelé přinesou krajskému školství novou energii

Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k 31. červenci šest let výkonu funkce.

Proběhlo celkem 53 výběrových řízení, jejichž výsledek je následující: 27 stávajících ředitelů se do výběrových řízení přihlásilo, svou funkci obhájilo a jako ředitelé i nadále pokračují. V 18 případech se stávající ředitelé o možnost re-konkurzu neucházeli a na jejich místa nastoupí noví ředitelé vzešlí z výběrových řízení. V pěti případech se současní ředitelé přihlásili, ale funkci neobhájili, a tak budou vystřídáni novými nástupci. U dvou zařízení zůstávají ředitelská místa neobsazena, protože stávající ředitelé se o post neucházeli, do konkurzů se nikdo nepřihlásil a od 1. srpna organizace povedou zástupkyně ředitelů (je to Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dále ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž.)

„Věřím, že změny, k nimž dochází, budou přínosné. Všech 28 stávajících ředitelů, kteří do konkurzů šli, v nich potvrdilo své kvality a budou pokračovat. Těm, kdo jako ředitelé odvedli dobrou práci, ale své místo již neobhajovali - většinou proto, že jsou v důchodovém věku, chci upřímně poděkovat za to, co vykonali pro vysokou kvalitu krajského školství. A tam, kde jsme měli o současných ředitelích pochybnosti, došlo k jejich výměně - i přesto, že o svou funkci znovu usilovali," řekl radní pro školství Petr Gazdík.

„Myslím si, že ve výsledku tento nepopulární krok, k němuž jsme přistoupili, krajským školám a hlavně jejich studentům prospěje. Školství vyžaduje dynamiku, protože se mění a vyvíjejí obory i technologie a požadavky na profesní připravenost absolventů. Jsem si jist, že noví nebo staronoví ředitelé po prázdninách vnesou do řízení škol zdravou energii a že se kvalita krajského školství opět posune dál," uzavřel Petr Gazdík.

