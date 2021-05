Gazdík (STAN): Posudek k havárii na Bečvě - "odborný a nezávislý"?

reklama

Aniž by policie doposud potvrdila seznámení se s obsahem posudku, veřejnost je vzápětí prostřednictvím mediální skupiny MAFRA ne zcela přesně informována, že viníkem je společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, a že chemička Deza je z toho venku. Obě informace jsou nám opakovaně, ovšem bez důvěryhodného odůvodnění sdělovány od počátku kauzy.

Deza byla vyviněna již druhého dne šetření otravy, i přes její lživá tvrzení o nenakládání s kyanidy a zatajenou havárii v podniku právě z 20.9. Na rožnovský kanál bylo poukázáno o pár dní později, byť dodnes nebylo prokázáno, jak mohl jed putovat 16 km dlouhým potrubím z Rožnova p. R. do Valašského Meziříčí a následně celých 3,5 km korytem Bečvy, aniž by na této trase uhynula jediná ryba. Je to nemožné i z hlediska studie mísící zóny vody v Bečvě a také z pohledu ichtyologů a dalších odborníků. Navíc minimálně ve dvou případech výše zmíněných sdělení se jednalo o porušení mlčenlivosti soudního znalce. Rád si počkám na věrohodné důkazy. Policejní znalec podle mne není důvěryhodný, svou nevěrohodnost v posledních měsících několikrát ukázal. Snad to není jen součást mašinerie, která připomíná spíše zločinné spiknutí než snahu odhalit opravdového viníka.

Zajímavou aktualitou Deníku N je to, že chemička Deza si zadala vlastní posudek pro prokázání její neviny. Není to zbytečné úsilí, když ČIŽP společně s ministrem Brabcem od počátku tvrdí, že chemička to nebyla? Navíc to v posledních měsících, ve zmíněném rozporu se zákonem, zopakoval i pan znalec Klicpera. Pokud vyšetřující orgány a instituce suverénně stojí za nevinou Dezy, snad k tomu mají neprůstřelné důkazy a tím pádem tedy není další posudek nezbytný...? Navíc jak pan mluvčí Agrofertu, pod který chemička spadá, Karel Hanzelka sám zdůrazňuje pro Deník N, objednán byl "odborný nezávislý posudek". Znamená to, že posudek znalce Klicpery je "neodborný a není nezávislý"? Samotnému znalci Klicperovi zabrala práce na posudku téměř 8 měsíců. Opakovaně zmiňoval, že se jedná o nejednoduchou záležitost. A to byl do vyšetřování zapojen od prvních dnů. Jak tedy může dopadnout jiný posudek, který byl objednán po více než půl roce?

Poslanecká sněmovna na konci dubna zřídila vyšetřovací komisi k havárii na Bečvě, do níž jsem byl za Poslanecký klub STAN delegován. Jejím úkolem není suplovat práci policie, ale zjistit proč tak fatálně selhala ČIŽP, státní zastupitelství, policie i Městský úřad Valašské Meziříčí. Rozporuplné konání soudního znalce a s tím související úniky informací a prověření jejich prošetřování stran policie by měly být také tématem k jednání v rámci komise. Od policie v tuto chvíli víme, že posudek již převzali a budou se jím zabývat. Do konce května odhadují, že veřejnost budou informovat o dalším postupu. Z toho se dá předpokládat, že prezentace věrohodných důkazů, které by snad spis měl obsahovat, je opět v nedohlednu. Budeme o ně ale usilovat pro potřeby sněmovní komise.

Ke kauze se doposud minimálně vyjadřoval hejtman Zlínského kraje a zároveň starosta Rožnova pod Radhoštěm, Radim Holiš. Skutečnosti z kauzy se jej ale na obou úrovních vzhledem k jeho funkcím i vzhledem k doposud nevěrohodnému podezření znalce na rožnovský kanál bytostně dotýkají. Bylo by na místě, kdyby se k této havárii desetiletí vyjadřoval také on.

Petr Gazdík

Mgr. Petr Gazdík STAN



