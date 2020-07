Golasowská (KDU-ČSL): My pracujeme pořád, i když nejsou jakékoliv volby, pane ministře

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi také, abych se vyjádřila k situaci na Karvinsku, ale dřív, než tak učiním, tak bych ještě chtěla komentovat to, co tady přednesl pan ministr zdravotnictví, který prohlásil, že vystupujeme tady zřejmě proto, protože se blíží krajské volby, a že to chápe. Tak já jenom chci říct, pane ministře, že KDU-ČSL pracuje pořád, i když nejsou jakékoliv volby. A já konkrétně za sebe mohu říct, že nekandiduji ani do kraje, ani do Senátu. Nevím, jak to máte vy, možná je to to přísloví podle sebe soudím tebe, ale mohu vás ujistit, že my to tak nemáme.

A nyní tedy dovolte, abych se vyjádřila k regionu Karvinska. Je to můj region a jsem na něj hrdá. Vždy tady byla těžká práce a těžké práce horníků a hutníků si moc vážím. A jak tady řekl už předřečník, jsme region rázovitý a je to tak. Možná jsou tady tendence, abychom se nedívali na to, co bylo, abychom se dívali dopředu. To je určitě moudré, ale já bych se ráda taky ještě vrátila k tomu, jak to vlastně probíhalo.

Musím říct, že práce horníků není v současné době nijak extra finančně ani společensky doceněna. Doby, kdy havíři vydělávali královské peníze, jsou dávno pryč. Je pryč slogan, já jsem havíř a kdo je víc? My v našem kraji si to určitě pamatujeme, že to takhle bylo. Nyní, když OKD postihla pandemie, se stát rozhodl ve vlastní těžební firmě ignorovat potřebu omezení těžby.

Havíři museli dál pracovat a fárali do dolů společně v klecích, sprchovali se společně ve sprchách, převlékali se v šatnách, obědvali společně v jídelnách, jezdili do práce společně v autobusech. A to vše bez možnosti rozestupu či bez možnosti aktivně používat doporučené postupy. To jenom proto, protože se to prostě nedalo. Nic jiného jim totiž nezbývalo, pokud nechtěli ztratit práci. Dokonce byli narčeni, že oni sami mohou za šíření epidemie, což já sama považuji za nehoráznost.

Nikomu tato situace nevadila, i když Sdružení hornických odborů již v březnu upozorňovalo vedení firmy, že práce v dole je extrémně riziková a není možné, a to ze samotné podstaty této práce, dodržovat opatření a doporučení a navrhovalo, že by se měly práce omezit jen na bezpečnostní minimum. Nevadilo to dokonce ani Krajské hygienické stanici v Ostravě, která sdělila, že vše, co OKD činí, je v pořádku a dostatečné. Nevadilo to ani Ministerstvu zdravotnictví, které o situaci vědělo.

Pro nikoho nebyl ani problém, když se nemoc začala šířit na lokalitě Darkov. Začalo se hromadně testovat, když zde bylo více než dvacet pozitivních případů. Na lokalitě ČSM se začalo hromadně testovat, až když se objevilo více než sto pozitivních případů. Nebudu tady už rozebírat záležitost s rychlotesty, které nejsou bůhvíjak kvalitní, a taky vlastně o době, kdy byli testovaní informováni o výsledcích testů, která často přesáhla až týden.

Nelíbí se mi, že média staví horníky do role roznašečů nebezpečné nemoci po celé zemi. Odmítám přijmout prohlášení, že za celou situaci nesou zodpovědnost horníci. Pak se tady naskytuje otázka, kdo je tedy zodpovědný za situaci. Stát? Hygiena? Ministerstvo? Prosím o jasnou odpověď ze strany vlády, ministerstva, hygieny. My bychom na to v našem regionu řekli, kdo má na to koule, aby se omluvil horníkům a aby se k situaci postavil čelem. Musím říct, že z této situace bychom se měli poučit, že ti zodpovědní, kteří měli rozhodnout o včasném uzavření dolů, toto neučinili. Proto neházejme vinu na horníky, kteří chodili do práce, nasazovali své životy a teď jsou mediálně vnímaní jako ti, kdo za celou situaci můžou.

Vzniklou situací netrpí jenom horníci a jejich rodiny, ale v situaci, kdy na celém území republiky dochází k rozvolňování protiepidemiologických opatření, tak v tomto regionu platí nadále povinnost nošení roušek a další hygienická opatření.

Možná bychom se měli radovat, že ministr zdravotnictví ve spolupráci s hygienou neuzavřel daný region. Ale nemyslím si, že tato radost je na místě. Vždyť pokud by dotyční zodpovědní jednali včas a doly by fungovaly v udržovacím režimu, nemuseli by vzniklou situací trpět další obyvatelé, zvláště teď v létě, kdy nošení roušek je pro většinu obyvatelstva obtížné.

Vážené kolegyně a kolegové, na závěr si dovoluji předložit usnesení za klub KDU-ČSL a žádám, abychom o něm hlasovali. Přečtu návrh usnesení. Usnesení Poslanecké sněmovny z 56. schůze ze dne 9. července 2020 k bodu Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji.

A teď návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby se urychleně začala zabývat současnou situací na Karvinsku a přijala taková opatření, především ve vztahu k fungování chytré karantény, a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychlejší trasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci."

Děkuji za pozornost.

