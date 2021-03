Golasowská (KDU-ČSL): Systém odměňování pěstounů je nespravedlivý

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych stručně okomentovala svůj pozměňovací návrh, který se týká odměňování dlouhodobých i krátkodobých pěstounů.

Jenom podotýkám, že směr v odměňování pěstounů byl nastaven novelou z roku 2013, kdy byla odměna dlouhodobých pěstounů ve výši minimální mzdy. V roce 2012 to bylo 8000 korun. Dnes je minimální mzda 15 200 a odměna dlouhodobého pěstouna je hluboce pod minimální mzdou. Obdobné je to i u přechodných pěstounů, kdy odměna byla stanovena koeficientem 2,5 krát 8000, to je 20 000 korun. Od roku 2012 se minimální mzda zvedá každý rok a odměna přechodného pěstouna je stále ve stejné výši. Finanční zajištění by mělo být natolik dostačující, aby se pěstouni mohli plně věnovat svým svěřeným dětem. Pro pěstounské rodiny je zapotřebí vytvořit dostatečnou síť podpůrných služeb a jen tímto způsobem se podaří snížit počet dětí v ústavní péči. Dle znění novely by dlouhodobý pěstoun pobíral o 10 000 korun méně než přechodný pěstoun, což považuji za nepřípustné. Systém odměňování pěstounů je nespravedlivý a nereflektuje dostatečně realitu.

A teď možná trošku čísel, to znamená, že navrhuji navýšení odměny dlouhodobých pěstounů v této výši: u jednoho dítěte je to 1,5násobek minimální mzdy. Jak už jsem říkala, ty odměny by byly navázány jako do teď na minimální mzdu a činilo by to 22 800 korun. U dvou dětí dvojnásobek, to znamená 30 400. U tří dětí nebo jednoho dítěte s hendikepem 2,5násobek, to se dostáváme na částku 38 000 korun.

A za každé další dítě v pěstounské péči 0,45násobek minimální mzdy, což je 6840 Kč. Bylo také upuštěno od postupného zvyšování odměny v závislosti na stupni handicapu. Odměna tady bude náležet stejná pro první i čtvrtý stupeň závislosti, a to ve výši 38 tisíc Kč. Výjimku tvoří ustanovení § 47j odst. 4, který zvyšuje odměnu o 9 tisíc místo 6840 za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve třetím stupni, což je těžká závislost, nebo ve stupni čtyři, což je závislost úplná. Takže to bylo odměňování dlouhodobých pěstounů.

A u přechodných pěstounů jsou ty odměny bez dítěte, protože víme, že přechodní pěstouni mohou být samozřejmě také bez dítěte, kdy je to čas, kdy čekají na dítě, které jim bude dáno do rodiny, to znamená bez dítěte 1,5násobek minimální mzdy, to je 27 360, u jednoho dítěte 2,25 koeficient krát minimální mzda 34 200, dvě až tři děti nebo dítě s handicapem 38 tisíc a za každé další dítě v pěstounské péči 6840.

Chtěla bych říct, že si velice vážím práce dlouhodobých i krátkodobých pěstounů a ještě bych chtěla říct, už to tady zaznělo, zmiňovala to paní ministryně, že pokud nebudeme mít dostatek ať už krátkodobých nebo dlouhodobých pěstounů, tak samozřejmě se můžeme snažit o to, aby děti nebyly v ústavní péči, ale pokud tedy ti pěstouni nebudou, tak to bude k ničemu. A také bych chtěla říct, že samozřejmě i finanční ocenění není tím jediným, pro které by si měli ti pěstouni ty děti brát, samozřejmě chtějí těm dětem dát domov a zázemí, nicméně také musí z něčeho žít, a myslím si, že to finanční ocenění, které tady navrhuji, je adekvátní a prosím o podporu. Děkuji.

