Gregorová (Piráti): Bez podpory Ukrajiny by Putin dnes mohl stát na hranicích Evropské unie

"Tři roky zpět stála Evropa před volbou: mlčet a doufat, že se nás válka nedotkne, nebo jednat. Dnes už víme, že pokud bychom zůstali pasivní, Putin by nebyl zastaven. Ukrajina by mohla padnout, Evropa by byla slabší a svět méně bezpečný. Kdo si myslí, že podpora Ukrajiny byla drahá, ať si představí, kolik by nás stálo ji nepodpořit,” uvádí Gregorová.

„Kdybychom Ukrajině nepomohli, ruské tanky by dnes mohly stát na hranicích Polska, Slovenska nebo Pobaltí. Oslabilo by to mezinárodní normy a ukázalo agresorům, že válka se vyplácí. Místo toho jsme ukázali, že Evropa drží slovo, a to mění geopolitickou rovnováhu po celém světě. Bez společné reakce by Evropa čelila masivní uprchlické krizi, energetickému kolapsu a chaosu na finančních trzích a samozřejmě ruskému agresorovi přímo na hranicích. Pomoc Ukrajině nebyla jen otázkou solidarity, ale také záchranou vlastní stability. Cena neutrality by byla mnohem vyšší než cena podpory Kyjeva,“ říká Gregorová.

V úterý na plénu vystoupil i předseda ukrajinského parlamentu Verkhovna Rada Ruslan Stefančuk, který poděkoval europoslancům za jejich podporu a vyjádřil naději, že se Ukrajina k EU přidá.

„Ukrajina stále existuje. Putin nedosáhl svých cílů. Navzdory všem překážkám je to důkaz, že rozhodnutí pomoci bylo správné a že v něm musíme pokračovat. Nicméně na Ruskem okupovaných územích jsou lidé perzekuováni za své názory, za účast na protestech, za obranu lidských práv, za svou víru, nebo dokonce jen za nošení modré a žluté barvy. Nejde jen o válku o území, ale o systematickou likvidaci identity a svobody,“ upozorňuje na situaci ohledně lidských práv Gregorová.

V reakci na tuto situaci Markéta Gregorová pořádá tento týden ve Štrasburku dopisovou akci na podporu Ukrajinců, Krymčanů a Krymských Tatarů, které ruský režim drží jako politické vězně. V úterý zároveň uspořádala foto happening, aby zvýšila povědomí o jejich osudu. „Nestačí jen mluvit o politických vězních, musíme jejich příběhy dostat do veřejného prostoru. Proto jsme v úterý ve Štrasburku uspořádali happening, který má jasný vzkaz: Kreml se může snažit umlčet své odpůrce, ale my o nich budeme mluvit ještě hlasitěji,“ komentuje Gregorová.

„Dopisy mají skutečný dopad. Vězni, kteří je dostávají, mají lepší zacházení, protože ruští dozorci vědí, že o nich svět ví. Tyto dopisy jsou jasným signálem Kremlu, že mezinárodní společenství jejich případy sleduje,“ uzavírá Gregorová.

