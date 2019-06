Grois (ČSSD): Rekonstrukce ulic Bala a Na Vyhlídce finišují, Otokara Březiny je v plném proudu

Rekonstrukce ulic Bala a Na Vyhlídce, která navazuje na rekonstrukce inženýrských sítí z loňského roku, se blíží do finále, zatímco práce na kompletní rekonstrukci ulice U Rybníka v Příměticích se s prázdninami rozběhnou. Naplno stavbaři nyní pracují v ulici Otokara Březiny.

V ulicích Bala a Na Vyhlídce, kde město investovalo do kompletně nového povrchu, chodníků, do rekonstrukce opěrné zdi a do nového veřejného osvětlení s LED svítidly, se mají všechny práce dokončit do 30. června. „Nyní se pokládá asfalt. Následně už zbude jen dobudování chodníku na jedné straně ulice a instalovat zábradlí na novou opěrnou zeď. Vše ostatní je hotové. Děkuji moc všem bydlícím za trpělivost s touto stavbou,“ říká starosta Znojma Jan Grois.

„A máme ještě jedno pozitivum - podařilo se nám tu ušetřit 2,4 milionů korun, a to díky dobrému podloží silnice a zvolenému řešení při sanaci opěrné zdi (použili jsme speciální mikropiloty),“ dodává Grois. Celkově město investovalo tedy 8,6 milionů korun. Práce prováděla firma Firesta.

Na nové silnici a chodníku se pracuje také v ulici Otokara Březiny. Sem město investuje cca 7,3 milionů korun. Práce tu provádí firma Colas, která podala nejvýhodnější nabídku. Hotovo má být během srpna.

Do ulice U Rybníka v Příměticích se stavbaři nastěhují začátkem července. Vybuduje se tu nový chodník, silnice i nové veřejné osvětlení. Drobných úprav se tu dočká i zeleň. Vše by vše mělo být hotovo začátkem října. Do oprav město investuje 4,7 milionů korun. Prací se ujme firma Strabag, která podala nejvýhodnější nabídku.

autor: PV