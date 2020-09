Gros (ODS): Jde o projev úcty za celoživotní dílo

reklama

Obřadní síň Libeňského zámku zažije 29. září 2020 výjimečnou událost – udílení Čestných občanství Prahy 8. Slavnostní udílení čestných občanství za rok 2020 proběhne v Praze 8 již pošesté. Ocenění Čestný občan Prahy 8 převezmou Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze 8, Plk. Julián Slepecký, bojovník proti totalitě a za demokracii a MUDr. Slavoj Brichcín, sexuolog a psychiatr.

„Udílením čestných občanství chceme oceňovat osobnosti, které se zvlášť významným způsobem zasloužily jak o celospolečenský přínos, tak o rozvoj, prospěch a dobré jméno osmé městské části. Jde o projev úcty za celoživotní dílo,“ říká starosta Prahy 8 Ondřej Gros s tím, že ho těší, že tato tradice se v Praze 8 ujala. Prvním Čestným občanem Prahy 8 se stal lékař z Nemocnice Na Bulovce MUDr. Josef Hercz, plk. v.v. už v roce 2005. Poté nastala mnohaletá pauza a na udílení se navázalo až v roce 2016. Od té doby se jedná o každoroční ocenění. Čestné občanství městské části Praha 8 uděluje Zastupitelstvo městské části na základě § 10 odst. (2) a ve smyslu § 89 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké výkony.

Medailonky Čestných občanů Prahy 8 za rok 2020:

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (*1955) - Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Ph.D. získala v oboru sociální gerontologie. Habilitovala v oboru kulturní a sociální antropologie se zaměřením na problematiku péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze 8, proděkanka pro zahraniční vztahy UK FHS, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ), odborný garant Studií dlouhověkosti na FHS UK a jako hostující profesorka na University of the West of Scotland.

Plk. Julián Slepecký (*1928) - Za války byl nacistickými úřady odvlečen na práce do Lipska a pak do Bádenska. Po osvobození se dostal do francouzského sběrného tábora pro občany Sovětského svazu a měl být deportován do SSSR navzdory tomu, že se hlásil k české národnosti. V Polsku se mu naštěstí podařilo z transportu uprchnout. Do Československa se dostal až na konci listopadu 1945. Přihlásil se do vojenské školy pro spojařské mechaniky. Vojenským výcvikem prošel na Slovensku a na vojenská studia nastoupil v Novém Mestě nad Váhom. Když se čs. armáda dostala do područí komunistů byl zatčen a odsouzen na dvacet let. Na svobodu se dostal těsně před amnestií v roce 1959. Pracoval pak jako řidič a také v dělnických profesích. Po roce 1990 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka. Žije v Praze 8 a je činný ve vojenské sekci Konfederace politických vězňů.

MUDr. Slavoj Brichcín (* 1935) - Český sexuolog a psychiatr, soudní znalec v těchto oborech. Přál si studovat literární vědu, kvůli politickým poměrům byl však vyslán na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Ve vyšších semestrech studoval zároveň dva roky psychologii na Filozofické fakultě UK. Poté působil v psychiatrické léčebně v Dobřanech, od roku 1961 v Českých Budějovicích a pak v Praze. Po roce 1986 se stal primářem Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Založil a organizoval Bohnické sexuologické dny. Vede psychoterapeutickou sekci České křesťanské akademie. Je dlouholetým členem Psychiatrické, Sexuologické a Psychoterapeutické společnosti ČLS J. E. Purkyně.

