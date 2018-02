Hájek (ANO): Existuje možnost jak získat zpátky byty OKD?

Na prvním jednání komise mě dnes předseda Lukáš Černohorský pověřil detailní analýzou "Sobotkovy" privatizace 46% podílu státu na OKD z roku 2004, Lubomír Zaorálek by měl prošetřit tunelování OKD Bakalou.

Chceme se zaměřit na převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, na snížení základního jmění společnosti ve druhé polovině 90. let a příčiny úpadku OKD. Především bychom ale měli řešit, jestli existuje možnost, aby stát získal zpět desítky tisíc bytů OKD. Další jednání komise je naplánováno na prvního března. Do té doby si nastudujeme potřebné materiály od ministerstva financí či Bezpečnostní informační služby. O výstupech z jednání budu samozřejmě ihned informovat.

Kdo mě zná, ten ví, že tato kauza je mojí srdeční záležitostí. V OKD jsem pracoval desítky let a mám tam mnoho bývalých kolegů a přátel, kteří se nikdy nesmířili s tím, jak společnost dopadla, jak byla vytunelována.

Lidé, kterých se kauza OKD týká, jsou už za ty roky řečmi kolem prošetřování značně unavení a jsou skeptičtí, ale já věřím, že práce naší komise jim konečně přinese tolik potřebnou satisfakci. A přispěje hlavně k tomu, aby se podobný prodej už nikdy v budoucnu neopakoval.

