Hamáček (ČSSD): Není to žádná loupež

To, že bohatí platí větší daně než chudí, není nic jiného než solidarita. Těm bohatým i po tom vyšším zdaněním zbyde více peněz než těm chudším. Je to základem společenské stability. My chceme jenom to, aby u nás platil stejný daňový systém jako na Západě. Aby lidé, kteří vydělávají do 100 tisíc korun, tak u nich se žádné daně zvedat nebudou. Ti, co mají přes 100 tisíc měsíčně, tak budou platit vyšší daně.

To samé platí i pro daň dědickou. Pokud někdo zdědí majetek, a to více než 50 milionů korun, tak je potřeba, aby ho zdanil. Pokud někdo zdědí pár drobných po babičce, tak na to mu samozřejmě nikdo nesáhne.

Takže znovu říkám, není to žádná loupež, žádná diskriminace. Je to prostě způsob, jak udržet v České republice sociální smír a udržet minimální solidaritu mezi bohatými a těmi méně bohatými.

Jan Hamáček ČSSD



