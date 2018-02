Hamáček (ČSSD): Trestání zaměstnanců kvůli onemocnění musí skončit

„Pro ČSSD je naprosto nepřijatelné, aby byli zaměstnanci ve 21. století trestáni za to, že onemocní. Pokud ostatní strany tvrdí, že jim jde o vyšší životní úroveň občanů ČR, měly by náš návrh na proplácení prvních tří dnů nemocenské podpořit. Jsme samozřejmě připraveni jednat jak s nimi, tak i s odbory a zaměstnavateli,“ řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Návrh ČSSD počítá s tím, že by náhradu mzdy v prvních třech dnech nemoci propláceli zaměstnavatelé. Vzniklé náklady by jim byly kompenzovány snížením sazby nemocenského pojištění o 0,2 %. „Kompenzace vychází z jediného dojednaného kompromisu mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů z roku 2016. Příjem státního rozpočtu by se tím snížil o zhruba 2,6 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že jen za minulý rok je výběr nemocenského pojištění v přebytku 2,8 miliardy, to ale považujeme za přijatelné a zodpovědné řešení,“ dodává jedna z předkladatelek návrhu Kateřina Valachová.

Data ČSSZ a ČSÚ ukazují, že nemocnost se dostala zřejmě na nejnižší možnou úroveň už v roce 2012 a v posledních letech znovu roste. „V posledních letech sice klesl počet krátkodobých neschopenek, kdy si zaměstnanci raději vezmou volno nebo nemoc přecházejí, na druhé straně ale přibývá dlouhodobých pracovních neschopností. Zejména zaměstnanci s nízkými příjmy se tak kvůli karenční době mohou dostat do existenčních problémů,“ upozorňuje Jan Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hamáček (ČSSD): Lichva byla trestná už ve středověku Hamáček: Naše mise za silnou a sebevědomou ČSSD začíná právě teď Hamáček: Sobotka udělal pro ČSSD obrovský kus práce Hamáček v kandidátském projevu: Lidé vidí, že ti velcí a silní si berou daleko víc, takže...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV