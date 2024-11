Hanzlíková (ANO): Všichni Piráti hlasovali pro nehorázné zpřísnění předčasných důchodů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já budu také reagovat na projev paní místopředsedkyně Richterové, a to v tom, že tady zaznělo, že důchody rostou. A já tady chci říct, že je to tady nadužíváno, nezdravě je to zdůrazňováno a je to vytrženo z kontextu, protože ony sice rostou, ale rostou mnohem pomaleji, takže pravda je taková, že důchody se snížily, a to jak současným důchodcům, tak i těm budoucím. Můžeme si jenom tady stručně připomenout: předčasné důchody - výrazné snížení, protože teď ta sankce je 1,5 %, což je úplně nejvíc po celé ty tři roky.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 3317 lidí

Někteří lidé mi teď říkají, že když si nechají přepočítat částku, kterou by dostali u předčasného důchodu, tak ani nemohou do toho důchodu odejít, protože by hned museli zároveň žádat o sociální dávku. Průměrně 1000 korun na valorizaci, o to přišli všichni současní senioři. A tam je nutné si připomínat stále, že pokud máte snížený důchod, tak i ty další valorizace jsou mnohem menší, je to vidět i na částce, která je teď vypočítaná, a je to něco málo přes 300 korun.

A jinak ještě k tomu projevu mě tady zaujalo, že paní Richterové teď velmi leží na srdci situace lidí, kteří se podle toho pozměňovacího návrhu nedostanou do skupiny lidí, kteří budou mít možnost odejít do předčasného důchodu. Ale chci tady připomenout, že všichni Piráti hlasovali pro naprosto nehorázné zpřísnění předčasných důchodů.

Děkuju.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky