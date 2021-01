Hašek (ČSSD): Proč musel zemřít generál Lučanský?

reklama

Hezkou neděli. Nevím, zda jste zaznamenali megakauzu u našich sousedů na Slovensku-údajnou sebevraždu bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského. Ten příbeh je hrozivý a každý den vyplouvají na povrch nová fakta, která poněkud diskreditují stávající vládní činitele,kteří zjevně při informování veřejností manipulovali. Pro neznalé-policejní exprezident se sám dostavil začátkem prosince ze zahraničí k výslechu, byl obviněn z údajné korupce a umístěn do vazby. Můžeme mít pochybnosti o tom kdo a proč proti němu vypovídal, proč by se ze zahraničí dobrovolně vracel po zatčení jeho předchůdce,nicméně to je jenom začátek. Do vazby je umístěn nelogicky v Prešově.

Po několika dnech je ve vazbě generál zraněn a převezen do vojenské nemocnice k operaci. Překvapivě až do Ružomberoku. Oficiální vysvětlení ministryně spravedlnosti- zranil se sám při cvičení v cele (údajně dělal kliky a zranil se o vězeňské lůžko). Vychází najevo, že měl vyražené oko, poškozenou lebku a objevují se informace o údajném konfliktu s dozorci, o zmlácení a zkopání generála v cele. Objevuje se informace o převráceném nemocničním vozíku a dalším úrazu hlavy generála - to má člověk věřit, že se převrátil sám? Následuje údajný pokus o sebevraždu, oběšení na teplákové bundě v době, kdy je vydáváno jídlo a cca 9 minut po poslední kontrole cely dozorcem. Následují pokusy o oživení, přijezd záchranky (ta vjede do věznice, je zastavena mezi branou, prohlédnuta, kontrolou procházejí zdravotníci, potom se přemísťují uvnitř věznice, čekají na odemčení a vpuštění do jednotlivých částí a cenné desítky vteřin či minuty jsou pryč). Generál je odvezen do nemocnice, kde druhý den oficiálně umírá. Ten příběh je strašlivý, s řadou vážných otazníků. Přicházejí další informace - o tom,že generál Lučanský odmítl při výslechu veškerá obvinění z korupce, vypověděl, že všechny jeho příjmy jsou legální a zdokladovatelné, žádal o konfrontaci se všemi, kdo jej obvinili z údajné korupce.

Milan Lučanský byl policistou od roku 1990 a do funkce šéfa slovenské policie se "vyšlapal" od píky. Postavil se skutečné mafii a dostal za mříže několik jejích skutečných bossů. Jeho památku si připomínají lidé i policisté po celém Slovensku. Nynější ministr vnitra odmítl vyvěsit u slovenského ministerstva vnitra černý prapor, stateční policisté vzdali čest svému exšéfovi u hořících svíček před slovenským policejním prezidiem. Strašná atmosféra. A mnoho palčivých otázek. Proč musel zemřít generál Milan Lučanský? Co věděl, třeba o poznatcích z vyšetřování vraždy novináře Kuciaka a jeho přítelkyně Kušnířové? Bude smrt policejního exprezidenta důkladně a nezávisle vyšetřena? Bez odpovědí na tyto otázky se Slovensko ocitne úplně někde jinde než v civilizované Evropě roku 2021... A Věra Jourová by se o ně měla jménem EU zajímat také, pokud tedy platí zájem na dodržování evropských hodnot a vlády práva... Čest památce pana generála Lučanského a upřimnou soustrast jeho rodině.

