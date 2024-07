Hašek (PRO): Šéfové SPD, Trikolory a PRO oznamují dohodu o spolupráci

Hezké odpoledne, jak jsem včera avizoval, právě začíná v Poslanecké sněmovně v Praze tisková konference,na které šéfové SPD, Trikolory a PRO oznamují dohodu o spolupráci v letošních krajských a senátních volbách, a to ve velké vetšině krajů České republiky. Součástí takových koalic je i Trikolora jako koaliční partner SPD a v některých krajích také Svobodní. Samozřejmě se to týká i Jihomoravského kraje, kde kandiduje koalice SPD/Trikolora - PRO - Svobodní a lídrem kandidátky je zkušený politik, vysokoškolský pedagog a advokát Zdeněk Koudelka. Jsme přesvedčeni, že bylo na čase vytvořit národně-konzervativní blok, který osloví především konzervativní voliče napříč politickým spektrem od levice přes politický střed až po pravici. Kandidujeme proti Fialově asociální vládě, proti drahotě. A začneme tuto bitvu už krajskými volbami - zamezíme privatizaci krajského zdravotnictví, prosadíme zlepšení sociálních služeb i rozsahu sociální péče včetně kapacity pobytových zařízení, zaměříme se na efektivní investice do krajských silnic 2.a 3.tříd tak, aby byly zadávány maximálně transparentně a bez stínu podezření na možnou korupci. Prostřednictvím krajů rozhýbeme bytovou výstavbu, když to nezvládl stát a přispějeme také krajským příspěvkem nově narozeným dětem, protože chceme podpořit porodnost. Samozřejmě budeme nekompromisně odmítat nelegální migraci, jako to Jihomoravský kraj dokázal už pod mým vedením v roce 2015. Podpoříme systémově dobrovolné i profesionální složky IZS. Náš podrobný koaliční volební program představíme v následujících týdnech. Jihomoravské PRO bude na společné koaliční kandidátce zastoupeno zkušenými matadory komunální politiky i novými tvářemi v čele s bývalou náměstkyní primátora statutárního města Brna a starostkou městské části Maloměřice-Obřany Klárou Liptákovou . ALEA IACTA EST - Kostky jsou vrženy.

