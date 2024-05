Hašek (PRO): Televizni demokratura z Kavek

reklama

1) ČT píše, že výzkum a Pravidla spolu vlastně nesouvisí (výzkum probíhal nezávisle na vydání Pravidel). Já dodávám, že zhruba stejně spolu nesouvisí jejich výzkum a realita.

2) ČT si sama udělala čáru na osmi účastnících a zbytek má smůlu. Prý mj. z časových důvodů. Takže raději 1-8 potenciálních žvanilů a uspávačů hadů místo jasných, stručných odpovědí (konec konců poslanec EP má umět shrnout podstatu věci do minuty) všech, kteří mají potenciál (kritérium, zvolené ČT) na úspěch ve volbách do EP.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20793 lidí

3) ČT měla šanci ukázat, že chce skutečnou demokratickou diskusi všech subjektů s volebním potenciálem nad pět procent. Namísto toho ČT kličkuje a začíná odkazovat na jiné výzkumy či průzkumy, i když takové kritérium pro stanovení účastníků debat její vlastní Pravidla neobsahují.

4) ČT úplně vymlčela kritiku závěrečné “Superdebaty”, do které nezve kandidující subjekty do EP podle vlastního výzkumu volebního potenciálu, ale pouze strany, zastoupené v PSP na základě výsledků voleb do PSP v roce 2021. ČT cudně mlčí o tom, že ji samotnou zmiňované jiné výzkumy a průzkumy ukazují významný propad voličské podpory v čase (zejména např. u KDU-ČSL či TOP 09), vznikly nové politické subjekty, které začínají sbírat voličskou podporu.

Suma sumarum. Kavčí hory logicky nepodporují žádnou eventuální změnu politickeé mapy v ČR. Vyhovuje jim stávající sněmovní struktura, nota bene když mají slíbené od vládní koalice zvýšení koncesionářského poplatku (ministrem, který zvyšování předtím popíral), ANO a SPD zvou jako nutné opoziční zlo. U Stačilo a Přísahy/Motoristů se stačí podívat na stejnou ČT zveřejněné aktuální volební preference, nikoliv potenciálm a rozsvítit by se mělo už snad úplně každému (Přísaha 3,5, KSČM 2,5).

“Naše, Vaše” ČT se odkopala jako selka, bude dobré si to zapamatovat a po příštích sněmovních volbách zrealizovat léta diskutovanou změnu a la BBC - tedy sloučení ČT a ČRo do jednoho veřejnoprávního subjektu, který nahradí současné zabetonované a “zprivatizované” Kavky. Začít můžeme už nyní, hlasem PRO ve volbách do EP. Kdo má čest, volí šest.

JUDr. Michal Hašek PRO



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hašek (PRO): Jakákoliv legitimní kritika bude zřejmě prohlášena za nežádoucí Hašek (PRO): ČT manipuluje volební kampaň a ovlivňuje volební výsledek Hašek (PRO): Věda a výzkum patří pod školství. Ukončete tu šarádu s hledáním ministra Hašek (PRO): Časy se mění a s nimi i podoba a úroveň krajské samosprávy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE