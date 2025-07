Pošťuchování Ukrajiny proti Rusku Západem, spustil Václav Klaus. Pak padlo jméno Johnson

Druhý český prezident před pár týdny oslavil 84. narozeniny a s velkou zkušeností muže, který se objevil ještě ve vládě jmenované komunistickým prezidentem Gustavem Husákem konstatoval, že Motoristé sobě jsou dnes v podstatě jedinou pravicovou stranou v Česku a jako takovou je odhodlán ji hájit.

Zdůraznil, že za Motoristy nebude osobně kandidovat. Prý je to práce pro někoho mladšího. Stejně tak odmítl, že by před podzimními volbami do sněmovny plánoval společné vystoupení s dalším exprezidentem – Milošem Zemanem. Prý by si každý přáli jiný výsledek voleb, a tak není jasné, o čem by měli společně promlouvat.

„Abychom se veřejně hádali? To bychom určitě nechtěli. Už jsme se hádali dost, když jsme oba byli ve funkcích. Není důvod to opakovat. Neviděl jsem ho snad půl roku, nebo jak je to dlouho,“ podotkl Klaus.

Pár slov věnoval i Green Dealu. Jeho dopady na občany budou podle Klause doslova strašlivé.

„A myslím, že ty dopady budou horší, než se říká. Bude to strašlivé. Mluví se o odhadech, kolik to bude měsíčně rodinu stát – ale to jsou všechno velmi podceněné hodnoty,“ varoval všechny Klaus.

Tady vidí jediné dostupné řešení. Lidé si podle Klause budou muset zvolit takovou vládu, která se Bruselu vzepře.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani válka na Ukrajině.

Exprezident má za to, že jsou tací, kteří kola války roztáčejí dál a dál, aby vydělali peníze třeba na zbrojení. A proto prý přijel na Ukrajinu i britský expremiér Boris Johnson, který Ukrajince přesvědčoval, aby pokračovali v boji proti ruským agresorům.

„A proto poslali na Ukrajinu britského premiéra Borise Johnsona, který prezidentu Zelenskému řekl, že nesmí přistoupit na kompromis. To byl podle mě zlom – zklamání pro Rusko a další chyba. Ale těch chyb bylo hodně na obou stranách,“ podotkl Klaus.

A pokud jde o výdaje na obranu, které by se podle představ vlády Petra Fialy (ODS) měly navýšit na 5 procent, to by se z Klausova pohledu povedlo snad jen tehdy, pokud by čeští vojáci v kasárnách jedli zlatými příbory.

