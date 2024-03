Havlíček (ANO): Cíleně se to připravilo tak, aby nejdříve mohli vystoupit vládní činitelé

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hovořím i k poslankyním a poslancům pětikoalice, která svolala tuto bizarní schůzi pod názvem Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, a nejsou zde. Ale já jsem přesvědčený, že tahleta vládní schůze se zapíše jako vůbec největší poslanecká fraška za toto období. Normální smrtelník, který má své starosti, tak tohleto fakt nemůže pochopit. A já se musím lidem, kteří měli zejména včera tu trpělivost a odvahu sledovat to, co se tady odehrává, tu tragikomedii pětikoalice, omluvit.

Pojďme si připomenout, co se tady vlastně odehrává v těch dvou dnech. Takže pětikoalice si zjevně splete role, protože místo, aby opozice zpovídala vládu, tak si usmysleli, že tomu bude naopak a že vláda začne zkoušet opozici. No a k tomu svolají tedy mimořádnou schůzi, na které cíleně - opakuji - cíleně neumožní vystoupit v řádném pořadí představitele opozice s přednostním právem. Není pravda, že nás někdo předběhl s přihláškami. Cíleně se to připravilo tak, aby nejdříve mohli vystoupit vládní činitelé, protože naše asistentky tam byly minutu a půl poté, co přišla zpráva, že bude tato schůze. A udělalo se to tak, aby pochopitelně mohla koalice, vládní představitelé, mluvit do večerních zpráv, a večer tedy, (nechť?) si ty drobky vezme opozice.

No tak na to zapomeňte, protože na to jsme nemohli reagovat jinak než odchodem a jako nejsilnější politický subjekt v této zemi, za kterým dneska jde víc jak třetina obyvatel, který má nejvíce mandátů v této Sněmovně, nebudeme, nebudeme stát někde v rohu a nebudeme tam šoupat nohama. A uvědomte si, prosím, jednu věc. Vy nevydrbáváte s opozicí, vy se vysmíváte občanům, protože my zde reprezentujeme jejich zájmy. No, ona ta fraška je vlastně celá podstata té schůze, protože v době, kdy posíláte naši zemi do velké černé díry, kdy máte jeden průšvih za druhým, tak se rozhodnete, že otestujete, jestli hnutí ANO je dostatečně uvědomělé a není bezpečnostní hrozbou. A v tom je, vážené kolegyně a kolegové - vesměs nepřítomní - z pětikoalice, obrovský, obrovský rozdíl.

Mezi námi, vy vůbec nežijete v reálném světě, jste úplně mimo, jste v zajetí sociálních bublin, jste úplně odtrženi od běžných starostí lidí, od reality. A vás neřídí touha něco změnit, něčeho dosáhnout, vás řídí ve vládě vaše PR týmy a různí prapodivní poradci a vaším jediným cílem je u toho ještě nějakou dobu vydržet a vládnout, protože kdybyste žili v běžném, normálním světě, jako žijí všichni smrtelníci, kteří na vás musí útrpně koukat, nebo kdybyste kolem sebe měli alespoň pologramotné lidi, tak byste věděli - a vy to víte velmi dobře - že ANO podpořilo, ad jedna, vyslání vojáků do Pobaltí, že ano podpořilo výdaje na obranu z 42 miliard na 95 miliard, my ještě 85 (nesrozumitelné), ale připravili jsme už rozpočet na 95 miliard, čili z 0,9 na 1,5 %, že jsme podpořili i vám 2 % výdajů na obranu, že jsme podpořili smlouvu mezi Spojenými státy a Českou republiku a že jsme dali jasné vyjádření - a několikrát to tady dneska padlo - že vstup do NATO byl jeden z nejdůležitějších aktů v novodobé historii České republiky.

Na rozdíl od Pirátů, kteří stáli za tím, že se zde tato schůze vůbec udělá, protože opět umlátili svými aktivistickými čepicemi,kolektivistickými čepicemi, zbytek pětikoalice nebo minimálně některé ty konzervativnější strany - jestli se to tak ještě vůbec dneska dá říct - v koalici. Ano, Piráti v roce 2011 byli jednoznačně pro vystoupení z NATO a v roce 2017 si ještě nebyli jisti. Ano, dobře slyšíte, po Krymu si ještě nebyli jisti, jestli je správné být, či nebýt v NATO, protože to jsou pacifisté, ano.

Nežijete v reálném světě, protože byste velmi dobře věděli, že jsme oficiálně jednoznačně odsoudili Rusko jakožto agresora v rámci celého konfliktu s Ukrajinou, že jsme podpořili všechny uprchlíky, více jak půl milionu, že jsme podpořili ekonomickou podporu, vojenskou podporu, že jsme podpořili výcvik vojáků z Ukrajiny na českém území, že jsme podpořili všechny lex Ukrajina I až V. A konečně, že jsme byli jako jediná strana - pokud se nepletu, ale myslím, že jsme byli skutečně jediná strana - v České republice, která podpořila z vlastních zdrojů částkou 10 milionů korun Ukrajinu.

Můžete říct, že to v těch miliardách je pod rozlišovací schopnost. Ne! To je přece o symbolu, o symbolu. I kdybyste tam dali milion, tak alespoň byste mohli něco prokázat, že jste udělali. Vy umíte nádherně mluvit a rozdávat z cizího, nikoliv z vašeho, v tom je ten zásadní rozdíl mezi námi. No a museli jste vědět rovněž to, že jsme vyhostili, my jsme to byli, vláda, kterou vedl pan premiér Babiš, tak po Vrběticích vyhostila téměř osmdesátku ruských diplomatů. Nikdy v historii něco takového nenastalo. Ano, byli jsme to my, kdo vládní usnesením vyřadil Rosatom, navzdory tomu, že vy jste v roce - tuším - 2013 nebo 2014 Rosatom pustili do finále tenkrát Temelína. A byli jsme to my, kdo zahájil velký projekt - už se na to dneska zapomíná - náhrady dodavatele jaderného paliva do Temelína, to bylo v roce 2020, kdy jsme tenkrát zahájili velký výzkum a vývoj toho, že se tam začne dodávat palivo alternativního dodavatele.

Já to říkám proto, že to je na rozdíl od těch vlád předcházejících, které byly před námi, které, jak už jsem říkal, nejenže Rosatom nechaly dojít až do finále tendru na Temelín. Jenom podotýkám, že to byla vláda za účasti pana Petra Fialy, tenkrát ministra, a pana Zbyňka Stanjury. Ano, tato vláda nechala Rosatom dojít až do finále, kdy se tehdejší politici aktivně scházeli s Putinem, veselili se u vodky a servilně přikyvovali na budování evropské energetické infrastruktury navázané na Rusko a chválili si spolupráci. A kde jste byli, vy hrdinové političtí, kritici, když se budoval hlavní evropský plynovod Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Kde jste byli, že jste nic neříkali? Ani jste nepokrčili rameny. Vy jste to prostě akceptovali. Vy jste vychvalovali, že ta spolupráce s Ruskem je vlastně dobrá. Ani jste nemukli. Ale popravdě, stejně tak jako ostatní světoví politici, i celebrity stály na Putina frontu - po Krymu, podotýkám, po Krymu. My jsme na něj frontu nestáli. Ale ať jsem objektivní, já to nikomu nevyčítám. Spletli jsme se všichni, přiznejme si to. Mysleli jsme si, že Rusko je napravitelné. Není napravitelné, spletli jsme se. Konečně přesně to vystihl i Bill Clinton, když byl v České republice před 14 dny, kdo jste poslouchal jeho projev, tak to vztáhl konečně i na sebe.

Ale tohle všechno já bych bral, ale vy jste měli tu drzost - myslím tím politiky pětikoalice - vylepovat naše představitele na billboardech s Putinem a prohlašovat nás za proruské politiky. Lhali jste o ruském plynu, dnes se vám vše vrací. No a proč jsem já osobně přesvědčen, že měl-li bych tedy použít vaši rétoriku, a vzdálit se tedy tomu, co já jsem vždycky měl za to, že je správné, že o tom, co je bezpečnostní hrozba, rozhodují bezpečnostní složky, nikoliv politici. Ale tak tedy dobrá, vy jste s tím začali, já tedy beru tu hozenou rukavici a stojím si pevně za tím, že bezpečnostní hrozbou se stává pětikoalice. A zdůvodním to. Mám dvě oblasti nebo dva důvody hlavní, proč si za tím stojím. Za prvé, je to díky, ale úplně mimořádné, nevídané nekompetenci, a za druhé, je to díky vazbám na organizovaný zločin.

Začnu těmi nekompetencemi, což tedy mimo jiné potvrdil včera pan premiér Fiala, další legendární projev jeho podivných poradců. Ten už si ani neláme hlavu s tím, na jaké téma mluví, a omílá stále stejný projev, to jediné, co se tam mění, tak jsou akorát větná spojení, (jinak?) je to úplně stejné, co říkal před půlrokem, před rokem, dokonce je to velmi podobné tomu, co říkal jako opoziční politik, protože on stále je opozičním politikem, který sice má nálepku v tuto chvíli premiéra, ale opravdu, lídr to není, je mi líto. Lídr řeší problémy, lídr před nimi neutíká a hlavně - lídr se nevymlouvá. No a díky té naprosto mimořádné nekompetenci většiny ministrů zde vidíme několik unikátních jevů. Tak za prvé, Česko se dostává - a to je riziko, to je ta odpověď, to je ta bezpečnostní hrozba - pod nebývalý vliv klientelistických skupin, lobbistů, korporací. V tomto jsme v mezinárodním hodnocení již druzí. A víte, kdo je první, přátelé z pětikoalice? Rusko. Druzí nejhorší v mezinárodním žebříčku klientelistických klik, které působí na Českou republiku.

Pojďme si říct pár příkladů. Úplně typické je to v oblasti energetiky. Energetická opatření po tom fiasku pana ministra Síkely v roce 2022, kde nám zde několik měsíců říkal, jak si s tím poradí, jak se nebude řešit zastropování a jak nám pomůže Evropská unie, tak když se mu to odebralo, tak nakonec neřešilo MPO, neřešili to pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu, z nich se udělali statisté, stejně tak jako z pana ministra Síkely, ten se poslal někam do zámoří nebo někam plout do evropských vod, ale řešil si to Úřad vlády. Ten si tam tenkrát natáhl desítky pracovníků a ten už byl nekompromisně kontrolován. Kým? No, energetiky. A taky, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že energetici nakukali té zmatené vládní nekompetentní partě to, že nejlepší řešení je nechat ty peníze vydělat. Koho? No, samozřejmě ty energetiky. Jinými slovy, nechat ty ceny volně a pak je zdanit, protože to je tržní přece, a když to zdaníme, no tak ty peníze krásně pustíme do té podpory. No, je to výborné až na to, že to je proinflační. Taky proto nárůst cen energií byl nejvyšší za jedenáctý za dvanáctý měsíc, dokonce i roku 2023 či roku 2022 ze všech zemí OECD.

Mělo to pochopitelně obrovský vliv na inflaci, taky proto jsme jednou z nejhorších zemí, jsme mezi třemi nejhoršími zeměmi za dobu té krize energetické, čili za rok 2022 a 2023. No a pochopitelně mělo to gigantický vliv na domácnosti, mělo to gigantický vliv na firmy, které se stávají nekonkurenceschopnými. A to je opět ohrožení země. Pokud zde budeme mít nekonkurenceschopné subjekty, tak je to z mého pohledu jasné riziko.

Další majstrštyk v těch korporátních klikách a klientelismu je zdanění bank, windfall tax. To se tady fakt povedlo, to je tedy fakt majstrštyk. Takže vy si naplánujete, že ty banky vám zaplatí 33 miliard korun v roce 2022 na podzim nedáte na argumenty a doporučení, když už to zavádíte, a z mého pohledu jsme to nastavili zbytečně vysoko, tak se to mělo dát ještě na ten rok 2022 logicky, kdy ty banky vydělali ty peníze. Ne! Vy jste jim dali ten prostor, ať se připraví na to, že si to zoptimalizují, nebo si nastaví svoje náklady, výnosy, to je věc jiná, tak, aby v podstatě vám nezaplatily skoro nic. A když jsme vám to říkali, tak jste se smáli. No takže jak to dopadlo? 700 milionů, ne 33 miliard, 700 milionů. Převálcovaly vás nekompromisním způsobem, vysmály se vám ty banky.

A můžeme se bavit rovněž o tom, proč jste do té windfall tax, do té válečné daně, kterou mohu za určité situace připustit, i když nerad, protože nechceme zvyšovat daně a nezvyšovali jsme je, naopak jsme snižovali. Ale připusťme, že v mimořádné situaci, když někdo mimořádně vydělá, tak se to aplikovat. Konečně dělalo se to i v jiných zemích v Evropě. Proč jste tam nezahrnuli zbrojařské firmy? Nebo se vám snad zdá, že zbrojařské firmy nevydělávají v době, že to je v uvozovkách tedy jejich zasloužený byznys, na kterém desítky let pracovaly? Já jim nezávidím ty peníze. Férově je vydělaly tím, že podobně jako energetické firmy, tím, že byla mimořádná doba. Ale jestliže jste nasadili windfall tax na energetické firmy, nasadili jste to i na banky, pak tedy fakt nechápu, proč jste to nenarazili na zbrojařské firmy.

Já tím jenom jaksi demonstruji to, že tam, kde je nekompetence, tak je vždycky klientelismus. Proč? Protože ty korporace mají kvalitní lidi, špičkové vyjednavače, mají výborné právníky, mají velmi dobré argumenty, a když jim neumíte argumentovat, tak to dopadne takhle vždycky. Takže to je ta klientelistická klika, která dneska řídí Českou republiku. No a ta se samozřejmě bude snažit, aby se tady ta vláda udržela co možná nejdéle. Protože jim děláte nádherné oslíčky.

Další problém je ten, že jste v ekonomických ukazatelích propadli v zásadě vše. Já už nevím, kde bych našel nějaký ukazatel, kde nejste buď úplně nejhorší, anebo mezi nejhoršími. Ať už je to energetická inflace, opakuji, nejhorší ze všech zemí OECD, průmyslový sentiment, (?) tam jste taky nejhorší, kdybyste aspoň byli předposlední, kdybyste byli devětadvacátí - ne, vy jste ze 30 zemích nejhorší. Blbé na tom je to, že jsme průmyslově orientovanou zemí.

Když přepočítáváme ceny na kupní sílu v rámci energií, v rámci metropolí, tam už máte dva roky naprosto neotřesitelnou suverénní pozici v rámci hlavních měst v Evropě, suverénně jednička. Čili samozřejmě nejhorší. Propad reálných měst katastrofa úplná. Index prosperity a finančního zdraví. Když jsme předávali vládu, byli jste na 9. místě. To myslím, že není špatné, ze 27 zemí. Index prosperity a finančního zdraví 9. místo. Já myslím, že to je solidní umístění. Po prvním roce jste to sťukli na 12. místo, po druhém roce na 14. místo. Neříkám, že 14. místo je tragédie. Jste dnes v horším průměru, tedy už v Evropské unii. Ale byli jste mezi top devítkou, to je prostě realita.

Největší průšvih úplný, který vám vyčítám a který ne vám, ale nám způsobí velké problémy, protože vy už tady nebudete v nějaké době, ale bude tady nějaká další vláda a ta další vláda se bude potýkat s příjmy, prostě je nebude mít. Proč je nebude mít? Protože neinvestujete, respektive firmy neinvestují, domácnosti neinvestují, neroste hrubý domácí produkt, jeho struktura je katastrofální, táhne to stát svými výdaji, ať už do spotřeby, anebo do investic. Místo, aby je táhly spotřebitelské výdaje domácností, aby je táhla tady spotřebitelská poptávka domácností, aby je táhly investice firem, aby je táhly investice domácností, aby je táhl export. Pro to neděláte vůbec nic a ten váš slavný restart, to je debakl, to už nemůže být horší. Všichni ekonomové se vám vysmějí. Vy jste vsadili na stát, který si půjčuje peníze, aby je dával do železnic, a tím pádem chcete táhnout ekonomiku. Naprostá katastrofa. Nechte si to někde vysvětlit alespoň, že to takhle nejde.

To mi tedy řekněte, když ty příjmy jste nastavili tak, nebo ne nastavili, vy jste neudělali pro to nic, ale ty příjmy nebudou, což už vidíte, hrubý domácí produkt se vyvíjí velmi špatně i v tomhle tom roce, z čeho tedy budeme financovat ty slavné zítřky, které jste naplánovali? A dokonce na kterých se můžeme i shodnout, ať už je to jádro, ať už to jsou vysokorychlostní tratě, ale konečně i ty velké výdaje v obraně. Dopočetli jste si vůbec, o kolik se jedná peněz? Dopočetli jste si, že to jádro, které je naplánováno tak, jak jste v tuhletu chvíli uvedli, to znamená, dejme tomu čtyři bloky v pořizovací ceně plus cena peněz, vysokorychlostní tratě plus cena peněz v čase, že vám to bude dělat čtyři biliony, 4 000 miliard navíc, navíc. Když si to dáte do 20 let, tak máte 200 miliard korun navíc. Jenom investice, rozpočet, čili kapitálové výdaje, investice dnes 200 miliard. Čili vy říkáte, ještě k tomu přihodím dalších 200 miliard a těch 200 miliard dnes už děláte s jazykem na vestě. Kde na to chcete vzít peníze?

No, logické by bylo, kdybyste řekli vsadíme na příjmy a budeme generovat příjmy, a to by nám to částečně mohlo zaplatit. A to by bylo docela fajn a fér a pod to bychom se určitě podepsali, protože jestli se domníváte, že to všechno tedy vezmeme na úvěry, fajn, i to je varianta, tak to ale řekněte, stoupněte si před ty lidi a řekněte, budete tady platit 4 biliony korun v následujících 20 letech za vysokorychlostní tratě a za jaderné zdroje, protože je potřebujeme, ale protože nebudeme mít žádné příjmy anebo minimální růst příjmů, tak je budeme muset zaplatit, logicky, budeme si na to muset půjčit. To znamená, pak řekněte, že zadluženost nebude 42, 43 %, ale že bude třeba 50, 55, že bude 60 %, a musíte říct, že budou výrazně vyšší deficity státního rozpočtu. Je na tom něco tak divného? Ale hlavně se vymáčkněte, vy říkáte A, ale neříkáte B, úplná katastrofa.

V životě nenapadlo, že bude takhle amatérský. V oblasti energetiky je to nekompetentní od samého počátku. Místo k tomu, abyste v tuto chvíli řešili to, co nás trápí nejvíc, a to je období mezi rokem 2025 až 2030, 2031, 2032 a to je období, kdy se budou muset budovat plynové zdroje s současně se budou muset v nějakém režimu zřejmě odstavovat zdroje uhelné, protože ekonomika na to nebude stačit, myslím tím ekonomika těch uhelných elektráren, tak tady není žádný plán. Vy jste předložili energetickou státní koncepci, kde sice říkáte, co bude za 30 let, na tom se asi shodneme, ale neříkáte, co bude v dalších pěti sedmi letech? Uvědomujete si vůbec, že když se tohle podcení, tak že tady hrozí blackout v roce 2026, 2027, 2028. Proč? Protože jestliže se odstaví některé uhelné elektrárny a nebude za ně adekvátní náhrada a bude zde nějaký problém, to znamená, například se bude muset odstavit jeden jaderný blok nebo prostě nějaké další elektrárny, které vytváří stabilní zdroje, nebavím se o těch nestabilních zdrojích, no tak zde budeme mít problém. Mimo jiné se to promítne i do ceny regulované složky energie, to už je to, co jste ne zcela zvládli v těch posledních letech.

Všimněte si, že také ty vaše sliby, jak se nebude zvyšovat cena energie, tak vzaly za své, během dvou měsíců vám je rozprášil trh a zvyšují se ty ceny, meziměsíčně přibližně o 13 %, meziročně shodou okolností taky o 13 %, díky zvýšené regulované složce. To znamená, jestliže chceme najet na tuhletu linku, tak se musíme opět připravit na to, že se bude zvyšovat ta cena té regulované složky a řekněte to těm lidem. Řekněte, jak to nahradíte, když to bude a řekněte, jak se to bude odstavovat. Řekněte, jestli se bude měnit zákon. A jestliže mi říkáte teď: Neboj se, Havlíčku, my ti to řekneme, což mi řekl pan ministr Síkela někdy před čtrnácti dny, když jsem s ním byl v televizní diskusi, já bych i tohleto bral. Ale proč jste tedy předkládali tu státní energetickou koncepci teď? Proč jste to tam rovnou nedali? Vy si z nás děláte legraci? Tak to nepředkládejte, nejdřív to dohrajte, domluvte se se všemi provozovateli, jak to bude, domluvte se, jestli změníte zákon a pak tam udělejte ten jízdní řád. Že to není jednoduchý, já vím. To já si uvědomuji, že není jednoduché to dohrát toto, ale to, (se smíchem) co jste udělali, to je pro mě úplně naprosto nepochopitelný, to vůbec nechápu. Jenom se chlubíte tím, jak pumpujete peníze do obnovitelných zdrojů energie. Vy tam pumpujete, zvyšujete samozřejmě podíl obnovitelných zdrojů, protože ty ceny, které vy jste zabezpečili, jsou tak vysoké, že lidé raději investují do vlastních obnovitelných zdrojů, aby se nemuseli spoléhat na ty běžné ceny.

Proč neřešíte teplárenství? Uvědomujete si, že tady jede 50 % tepláren na uhlí? Proč s nimi nejednáte? Já s nimi jednám. Jednám s energetiky, jednám s teplárnami, s asociacemi, se svazy. Střídají se u mě tady v kanceláři, jak na malém ministerstvu průmyslu a obchodu. Drží si hlavu v dlani, už neví, co mají dělat. Na co čekáme? Až nám to tady bouchne? Až tady to teplo skutečně bude mít problém, protože jedeme na uhlí? Uvědomujete si to, že když se odstaví dnes uhelné zdroje, že se odstaví rovněž u některých těžařů i těžba toho uhlí? Uvědomujete si, že to bude mít dopad na ty teplárny? Na co najedou ty teplárny? Jaký máte alternativní zdroj, náhradní zdroj? A kdy bude ten zdroj? To všechno mělo být v té energetické koncepci. To je podle mého názoru jasné nebezpečí, jasná hrozba. Čili opět bezpečnostní hrozba.

Kdybyste si místo těch lží o ruském plynu, do kterých jste se sami chytli a o tom trvalém skloňování té naší takzvané proruské orientace, kdybyste radši řešili věci, které jsou podstatné, abyste tady skutečně zabezpečili energetiku ve smyslu energetické bezpečnosti, protože ta je pochopitelně o ceně, tu jste vůbec nezvládli, ta je o zdrojích, tak to vám teď uniká. To se snažil dokázat na tom uhlí a ne na nějaké diverzifikaci.

Nekompetence našich ministrů v předsednictví Evropské unie je další hrozbou. Já jsem myslel, že mě zrak šálí a že to nemůže být ani pravda to, co jste tam všechno natropili. Vy jste stali součástí té totální zpackané klimatické politiky v rámci Evropské unie. Vy, kteří jste tam odjížděli s tím, že budete racionální. Já ne, že bych vám jaksi ve všem věřil, ale musím říct, že z toho, co jste říkali před tím předsednictvím, tak celá řada věcí mně docela i dávala hlavu a patu. Vždyť jste říkali: nedopustíme konec aut na spalovací motory po roce 2035. Prásk. Vy jste hlasovali pro. Vy jste neměli ani tu odvahu se zdržet v tom hlasování. Vy jste hlasovali pro. Vy, kteří jste tvrdili, že uděláte všechno proto, aby se změnil systém obchodování s emisními povolenkami, jakkoliv chápu, že to není jednoduchý, tak vy jste hlasovali v tom nejjednodušším režimu. Když se řekne zvýším počet nebo snížím počet, když zvýším počet, tak tím snížím cenu té povolenky, když snížím počet, tak zvýším cenu té povolenky. Tak vy jste iniciovali hlasování, že jste hlasovali pro snížení počtu těch emisních povolenek, kdy jste zvýšili jejich cenu. Uvědomujete si to vůbec? Vy jste byli u toho rozhodnutí, kdy se rozhodlo, že se rozšiřuje emisní poplatek, emisní poplatky i do domácností.

Vy jste byli u toho, když se udělala norma Euro 7, která by pohřbila malá naftová vozidla. Pak jste, pravda, začali panikařit, protože jste zjistili, že to je totální průšvih a začali jste společně s dalšími zeměmi to dávat do pořádku a dobrá zpráva je ta, že se to podařilo, to zase musím objektivně uznat, že se to zmírnilo. Ale to, co mělo být tím cílem, je to, že tady žádná Euro sedmička vůbec neměla být, vždyť je to nesmysl. Tady ještě není zdaleka všude zavedena Euro šestka, my už dneska budujeme lepší zítřky na Euro sedmičku. Ale to, že se s tím přišlo z Evropské komise za vašeho předsednictví, v té nejtvrdší formě, kdy s vámi pan eurokomisař Timmermans totálně vydrbal a nakukal vám, že když budete hlasovat pro konec aut na spalovací motory, takže udělá mírnější verzi Euro sedmičky a vy jste hujersky zvedli ruku pro ten konec aut na spalovací motory, načež přišel Timmermans, jak je jeho zvykem a udělal vám tu nejhorší možnou Euro sedmičku, tak jste na to koukali.

Varovali jsme vás před tím, ale znova říkám, zaplať pánbůh, aspoň potom jste něco udělali. Já když dneska vidím pana Vondru, jak jezdí někde po eskalátorech a říká: Já jsem zajistil to, že Euro sedmička není takováhle, co dělal předtím? Jeho úkolem mělo být to, že vůbec k tomu nedojde a měl vás varovat, abyste do tohohle neskočili. A vás měl varovat, ať nejdete na ty dohody s tím Timmermansem. Všechno jste promáchli a teď říkáte, jak vy jste to dávali dohromady. Vy jste akorát hasili požár!

Další. Nekompetence spojená s vaší totálně mylnou, chybnou a úchylnou komunikací. Dehonestujete kdekoho. Ale pro mě, co je asi největším překvapením, jako to, že dehonestujete naše voliče, to je samo o sobě šílené. Dehonestujete většinu obyvatel v této zemi. Vysmíváte se jim. Jednáte arogantně. Ale to, že tahle vláda, která se tvářila jako vláda pravicová, i když tedy z mého pohledu je to nejvíce socialistická vláda, která je tady od revoluce, tak vy dehonestujete nepohodlné podnikatele. To je úplně šílené, to je zvrácené. Takže pan premiér Fiala zdvihne prst varovně, pohrozí firmám, že mají příliš vysoké zisky, místo toho, aby jim poděkoval, že ty zisky mají a snažil se je zdanit a za ty zdaněné peníze stavěl dálnice, silnice, železnice, aby za ně investoval do, já nevím, nemocnic, do škol, školek a podobně, tak on zkritizuje podnikatele, že mají vysoké zisky. Dobře slyšíte. Kritizuje podnikatele. Nějaké divné jsou ty zisky těch podnikatelů, příliš vysoké.

Má mít radost a má je zdanit. Protože vysoký zisk (nesrozumitelné) rovná se prosperita státu. Pochopte to už, prosím pěkně. Proto říkám, jste socialistickou vládou. To je šílený. Poté se vysmějete elitářsky, papalášsky zemědělcům. Vy vůbec ani nevíte, jak ten zemědělec funguje. Uvědomujete si, že ty traktory, krásné nové stroje, pomíjím to, že oni si je pouze umyli (se smíchem) slušně, když přijeli do Prahy, takže to nebyly zdaleka nové stroje, ale to je vedlejší, že to je pro ně pracovní prostředek? To chcete, aby jezdili s koňmi? Myslíte to vážně? Děláte si fakt legraci z těch lidí? Uvědomujete si, že oni si ty traktory pořídili na leasing a uvědomujete si, jaké tam jsou úrokové sazby? Že máme jedny z nejvyšších úrokových sazeb v celé EU? A že musí všechno do posledního haléře zaplatit? Že to pořizují z vlastních peněz, zatímco vy si vozíte zadky v BMW, na které jste nepřispěli ani korunou? Děláte si fakt z těch lidí srandu? To nemůžete myslet vážně přece tohleto!

Jak ten Jakeš, ten by to neřekl. Ten by to neřekl tohleto. Tomu to někde secvaklo, že to říct nemůže. Ne protože, že je chytrý, byl blbý jak necky. Ale proto, že mu to snad někdo doporučil. To je něco strašného. A pak se rozšoupnete a váš první kandidát na europoslance pan Vondra si sedne bafuňářsky do televize Prima, tam vytáhne pamflet a řekne: Zdeněk Jandejsek je kolaborant s Putinem a tady mám krásně to lejstro na to. Sice neumím rusky, to nemusíte umět rusky, ale stačí si možná předtím, než tam jdete, si to ověřit. Ale vy umíte rusky. To je na tom to nejhorší. Vy jste si to přečetl. A jestli jste nevěděl, že to je pamflet, tak jste amatér nejhrubšího zrna. Ale dobře, i kdybyste to nevěděl a jste tím amatérem a nazvete někoho v době války, vašeho oponenta, že je kolaborantem s Putinem, to je něco neuvěřitelného, tak mám alespoň dostatek soudnosti a slušnosti, že si potom stoupnu a řeknu: Já se omlouvám, byla to chyba, prostě jsem to překombinoval, byl jsem pod emocemi. Já nevím, něco říct musíte.

Vy jste neřekl vůbec nic. Vy jste použil tu nejbrutálnější bolševickou metodu. A vy nás tady chcete zkoušet z toho, jestli jsme bezpečnostním rizikem? Zameťte si před s vlastním prahem! To je jednička vaše. Pro mě nepochopitelné. A to musím říct, že i když jsem se Sašou Vondrou kolikrát velmi nesouhlasil, tak jsem vždycky uznával jednu věc, a to byla jeho práce před revolucí. Vím, že to neměl jednoduché, a vím, že tenkrát prokázal nemálo odvahy. Proto je pro mě naprosto nepochopitelné to, co udělal.

Další nekompetence, kde jste totálně selhali - migrace, migrační pakt, podpora migračních kvót. Pak jste sice vzali zpátečku, protože jste si marketingově vyhodnotili, ne vy, ale vaši poradci vám řekli, pozor, to nebude fungovat dobře, něco s tím rychle udělejte, protože z toho se nevykecáte. Dokonce i média, která vám jdou na ruku, napsala, že jste zešíleli úplně, no tak jste řekli, my tedy pro to úplně tu ruku nezvedneme, ale budeme jaksi neutrální. Tak neměli jste ani odvahu zvednout ruku proti, ale hlavně ono už by to stejně bylo houby platné, protože Evropský parlament to i bez vás samozřejmě schválí.

Možná že vy to nepovažujete jako hrozbu. Ještě před půl rokem jste říkal, jak je to skvělé, jak je to důležité, jak je to solidární, to je ta povinná solidarita. Tak vy to možná nepovažujete za hrozbu, ale já tedy považuji za hrozbu to, že v Německu, ve Francii, ve Španělsku, ve Velké Británii v roce 2050 bude žít 20 % uprchlíků nebo jejich potomků, a to nikoliv ze zemí nám blízkých, v tom bych ten problém neviděl, ale ze zemí, jako je Sýrie, jako je Palestina, jako je Afghánistán, jako jsou severní africké země.

A můžu pokračovat. Můžu pokračovat v tom, že vám chybí léky. Dva roky vám chybí léky! Já vím, že to není jednoduché. Já si to uvědomuju. Co jste dělali, když nám chyběly měsíc roušky? Vyváděli jste jako saně! Nikdo nemohl vědět, že tady bude nějaká epidemie. Nebyly roušky nikde ve světě. Nikde! A potupně jsme stáli v Číně, aby nám vůbec nějaké dodali. A byli jsme rádi, že jsme je sem přivezli. Měsíc chyběly a vyváděli jste tady, že lidé museli šít roušky. Ano, šili. Nebylo to jednoduché, ale za měsíc, za dva jsme vše vyřešili. A vy dva roky nemáte léky a neděje se vůbec nic. Já si nedovedu představit, co by se dělo, kdybychom my dva roky neměli penicilin. Vůbec si to nedovedu představit.

Naprosto cíleně šíříte dezinformace, už jsem tady říkal, s ruským plynem. To je cíleně šířená dezinformace, protože není možné, abyste to nevěděli. Není možné, abyste nevěděli, že Česká republika jakožto vláda nemá zásadní vliv na to, jaký druh plynu k nám doputuje. Nejenom že jsme vám to říkali my dva roky, ale říkali vám to i odborníci. Vysmáli jste se všem a vezli jste se na vlně té, kdy se odstřihl Nord Stream jednička ne vaší zásluhou, to snad asi uznáte. Nebo jestli mi chcete říct, že váš pan premiér a ministr průmyslu sedli do ponorky a nakouřili tam Nord Stream jedna, to asi se shodneme, že tak není. To znamená, vezli jste se na té vlně, kdy zde bylo málo ruského plynu, což je pravda. Nyní koukáte jak joja, když vám ho sem jdou poměrně vysoká množství, víc jak 60 %. Ale vám to nevyčítám, to není vaše vina. Já vám vyčítám to, že jste šířili tu dezinformaci, že je to vaše zásluha. A to je špatné, notabene v době války, notabene když se jedná o Rusko.

Už jsem zde zmiňoval, jak jste šířili dezinformaci o Jandejskovi. Ale vzpomeňte si, co jste zde chystali v rámci vašeho zákona? Zákon o dezinformacích - říká vám to něco? To byl ten podivín, co seděl na Úřadu vlády. Vy jste ho jmenovali jakožto zmocněnce pro boj s dezinformacemi, pan Klíma, který předtím pracoval v neziskovce. Nevyčítám mu tu neziskovku. Ale ten příběh všichni známe. Rok se tam patlal s nějakým zákonem, kterým rozdělí média na ta uvědomělá a ta neuvědomělá, na ta, co šíří dezinformace, a ta, co nešíří dezinformace. A médiím, která jsou uvědomělá, těm dejme 100 milionů korun nehledě na to, jestli se jim daří, či nedaří. Proč by se jim mělo dařit? Proč by se nějakému Fóru 24 mělo dařit? Prostě zaplatíme jim. Tečka. Tady máte chechtáky, ať vám rotují, nebo co to je, točí se rotačky, jak říkáte, a budeme zase dštít síru. Skvělé. A ta, co šíří dezinformace, tak na ta si rovnou posvítíme, změníme zákon a rovnou před soud.

Ale pozor, ještě tady máme ty neziskovky. Neziskovky - ty budou dohlížet na to, kdo je uvědomělý a neuvědomělý. A víte, kolik jim dáme? 50 milionů korun ročně! Tuhletu hrůzu jste rok připravovali. Ku cti premiéra Fialy musím říct, že po našem obrovském tlaku si uvědomil ten gigaprůšvih a zbavil se jak toho člověka, tak toho zákona. Ale je třeba to jenom připomenout.

To, jakým způsobem se vypořádáváte s vašimi odpůrci, tím nehorázným nálepkováním, vyvoláváním obav říci svůj vlastní názor... Kam jsme se to dostali? Proboha! Uvědomujete si, že když v době války o někom řeknete, že je ruský šváb a že je příznivec Varšavské smlouvy, že ti lidé z toho logicky mají trauma, že s tím mají problém ve svém okolí? Nestydíte se vůbec to takhle pojmenovávat? Klidně zesměšňujte, klidně říkejte, co dělají špatně, klidně je přesvědčujte jakoukoliv formou. Já to všechno beru. Ale proboha uvědomme si, že jsme v naprosto mimořádné době. A to, že vám jde někdo vyjádřit nesouhlas na Václavák, protože se nemůže dívat třeba na vaši sociální politiku, a vy ho nazvete příznivcem Varšavské smlouvy ústy předsedkyně Poslanecké sněmovny, což není žádný béčkový hráč nebo hráčka, to je prostě za hranou. A to je to, co se vám všechno vymstí! Tady hledejte důvod toho, proč už vám věří jenom 2 % lidí. (Tleská poslanec Lang.) Já jsem přesvědčen, že po téhleté schůzi už to nebudou ani ta 2 %.

A můžeme se bavit ještě o vašich kolektivistických manýrech, které pevně drží v rukou Piráti, TOP 09 a tak dále. Jak vystřižené z padesátých let. Vidím vás na těch bankovkách, kde byste tam takhle stáli, koukali byste do toho budoucna. STAN stejný úplně.

Ten druhý důvod, proč jste podle mého názoru bezpečnostní hrozbou, když už jste to tak nazvali, tu schůzi, je to, že jste v příliš úzkých vazbách na organizovaný zločin. A uvedu dva příklady. První - kampelička. Tady vůbec nejde, prosím pěkně, o akt popleteného pana profesora. Ne, ne, ne. Kampelička je gigantický problém celé odéesky a celé vlády dneska. Jde jednoznačně o propojení na organizovaný zločin, je spojený s praním špinavých peněz, skrytým financováním politické strany a té slavné kampaně Restart Česka Petra Fialy. Jedná se o klub vyvolených politiků, prapodivných existencí, jak někde vystřižených z nějakého komiksu, které pronikaly do důležitých státních institucí.

Podívejme se na IKEM, na celou kauzu IKEMu a kupodivu na propojení na kampeličku. Podívejme se na České dráhy, ano, kde se nám začínají objevovat manažeři na top-postech, kteří přicházejí z této kampeličky, s vazbami na tuto kampeličku. Dokonce prapodivným způsobem se ti lidé vybírají v rámci výběrových řízení. Ano, a toto všechno Petr Fiala se svými podivnými existencemi kolem sebe, různých poradců a spol., zcela vědomě kryl. Protože je vyloučené, že o tom nevěděl. Tolik je příliš inteligentní. Není možné, že o tom nevěděl. Musel o tom vědět! Nemluvě o tom, že snad taky čte nějaké složky, že má nějaké bezpečnostní poradce, že pracuje s bezpečnostními složkami, které mu dnes a denně dávají informace.

Ale ta největší, nebo ne největší, nevím, která je větší, jestli kampelička, nebo ta druhá kauza, kdy vlastně proniká organizovaný zločin do nejvyšších pater politiky, je Dozimetr Víta Rakušana. Telenovela STANu začala fakt bizarně - policejní akcí, a všichni víme, s kokainem v řiti. A telenovela pokračuje nebo pokračovala drancováním veřejných společností, mimo jiné tedy Dopravní podnik hlavního města Prahy - stamilionové podivné zakázky. Pokračuje ovlivňováním veřejných zakázek významnými politiky STAN. Vzpomínáte na pana Hlubučka? Odhalení zločinců a jejich propojení na ministra školství a tehdy velmi čelného představitele hnutí STAN na pana Gazdíka? Vzpomínáte na šifrované telefony, které zase dodával jiný politik? Vzpomínáte na společné dovolené? Vzpomínáte určitě, jak byl odvolán ministr kvůli šifrovaným telefonům? A podle Víta Rakušana je měl rozkopat raději, aby se po pár měsících ukázalo, že je používal i ministr vnitra Rakušan. Jinými slovy, že si s tou vypečenou partou rovněž vesele telefonoval. Mimo jiné generální ředitel České pošty. Aby telenovela pokračovala, tak máme velkou firmu, tam už toho moc nechybí. Tak ten taky kvůli tomu skončil. Jednou se potkal s panem Redlem. Jednou! Pokračuje to zjištěním, že zločinecká skupina financovala kampaň STANu a TOP 09, na což upozornil, děkujeme mu za to, váš pan koaliční poslanec Michálek, jako obvykle oznamují vždy Piráti, fajn parťáci. Ale zaplaťpánbůh za to.

Telenovela graduje. Graduje, protože do ní vstupuje nový šéf zpravodajců, kterého jmenuje Vít Rakušan, který, jak se prokázalo, udržoval styky s hlavou zločinecké skupiny. To ještě nevíme, že ji udržoval Vít Rakušan, to jsme si jenom mysleli. Zatím to bylo jenom tedy na toho nového šéfa zpravodajců. Takže po našem upozornění a po tlaku médií po pár dnech končí. Do toho se prokážou vazby na ODS, na TOP 09. Je zde pokus zdiskreditovat naší poslankyni Mračkovou Vildumetzovou za to, že si dovolila na své svatbě mít svědka, který pět let poté se dostal do toho problému, nebo se to ukázalo, svědka manžela z odéesky?

Do toho se provalí, že pan Gazdík nemluvil u výslechu pravdu. To byste fakt nevymysleli, tuhle telenovelu! To fakt se nedá ani vymyslet. A nechybí pochopitelně, to tam ještě chybělo, ani Středočeský kraj; hnízdo, odkud byl STAN skutečně řízen, jinými slovy horní patro Dozimetru. Tak to tam také je.

A ve 127. dílu Dozimetru se seznámíme s projektem Nové Holešovice. Ano, Hlubuček, Praha, Dopravní podnik a zase tunel a zase megatunel. A když už to vypadá, že už nebude nic, že už se to uklidňuje, tak prásk a máme tady 128. díl Dozimetru. Včera jste určitě četli, nebo dneska - já to řeknu jinak. Práskáte už na sebe, přátelé. U těchhle lidí to je běžné, to tak bývá. Takže Hlubuček napráská Víta Rakušana a naprosto chladnokrevně na něj ukáže a řekne, že hlavu té zločinecké skupiny mu představil Vít Rakušan. Cituji: "Představte si, že přijde předseda strany, které jste součástí, přivede vám někoho a řekne: toto je člověk, který nám pomáhá, ať už finančně, nebo jakkoliv v rámci strany. Tak vy s ním samozřejmě a přirozeně budete komunikovat." Cítíte to? Vy s ním samozřejmě a přirozeně budete komunikovat. To je síla! Tak tak odůvodnil navázání vztahů s bývalým spolupracovníkem Krejčíře.

Já vás nechci teď rušit v té telenovele jaksi, milí diváci, ale když si vezmete další popcorn, tak si dovolím malinkou vsuvku. Jaksi pomíjím to, že za tím stál, jak tvrdíme ostatně celou dobu, pan Vít Rakušan. To ať si zodpoví sám a podle mého názoru by na to měla být samostatná schůze Sněmovny, tak jak zde dneska padlo. Ale úplně nechápu jinou věc, když tedy váš čelný představitel, bývalý Hlubuček říká to, co řekl. Takže ve STAN je to tak, že když předseda řekne: budete spolupracovat se zločincem, tak vy tak prostě uděláte. To nemáte vlastní rozum? Tak nevíte, o koho se jedná? Mimo jiné ten člověk měl být, jak se to řekne? On byl... Co byl ten člověk? On o sobě tvrdil, že je, a měl to papír... (Zleva: nesvéprávný.) Nesvéprávný. Děkuju. Děkuju. Teď mi to slovo úplně vypadlo. Takže předseda strany vám představí zločince, který je nesvéprávný, a řekne, že s ním budete spolupracovat, že financujete tuto stranu, a vy mu na to odpovíte: Samozřejmě budeme. A vy nám chcete fakt něco říkat? Vy nám fakt vážně chcete něco říkat o bezpečnosti? Tohle je úplně šílené.

Ale co je na tom to nejhorší? Že ta zločinecká skupina se vytvořila, a to je fakt jako majstrštyk, geniální politický vehikl k prosazování svých ekonomických zájmů, tedy i hnutí STAN. A do té sítě lapila, a to musím objektivně uznat, celou řadu slušných starostů, i třeba zde členů parlamentu. Ale ten největší problém totiž není v tom, že se v nějaké straně objeví nějaký lump, tomu se nedá asi zabránit, to nemůžeme nikomu vyčítat. Samozřejmě otázka je, jak ta strana se s tím vypořádá, jestli se ho rychle zbaví a tak dál, ale tady je to o něčem úplně jiném. Tady tihle vykukové, ti lumpové, ti zločinci ten STAN založili. Rozumíme si? Oni ho založili proto, aby dosáhli svých ekonomických cílů! A podařil se jim neuvěřitelný majstrštyk, a to takový, že předseda toho hnutí se stal ministrem vnitra. Chápete už tu telenovelu? Nevymysleli byste to lépe! To ani nejde! To je něco, co nemá v současné Evropě obdoby. To se zapíše do análů víc než ten kokain! A premiér Fiala? Tak ten, místo aby tohle řešil, aby si udělal pořádek, tak kvůli udržení té nesourodé pětikoaliční party od tohohle megaproblému dává ruce pryč.

Takže závěr. Parta, která je až po uši v kampeličce, v Dozimetru, která plundruje z lobbisty Česko, odrbává naše firmy i běžné firmy, jak jsem se snažil dokázat, nemá jasno, minimálně některé strany té pětikoalice, jak je to vůbec s NATO a s naší účastí v NATO, nás fakt nebude trénovat z demokracie ani z toho, kdo je tady ohrožením bezpečnosti! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „I ti jejich příbuzní od vlády utíkají.“ Havlíček na ČT potopil vládu Babiš a „podklady na Lipavského“. Mistr světa v mafiánských praktikách, vzkazuje Pekarová a volá po rezignaci Jak ještě snížit množství ruského plynu v Česku? Síkela přinesl k Moravcovi nápad Ministr Kupka: V oblasti dopravní infrastruktury se opravdu víc dělat nedá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama