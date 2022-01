Havlíček (ANO): Firma, která dar poskytla, má otevřený soudní spor s Ministerstvem životního prostředí

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte, abych k tomu řekl pár slov. A úvodem musím říct, že mě nesmírně mrzí ten dvojí metr, který je. Před pár hodinami kolem půlnoci jsem dostal od nového ministra průmyslu a obchodu trošku čočku za to, že když se udělá revize všech dotačních programů, které byly spojeny s covidem, tak při těch desítkách a desítkách tisíc žádostí, které, velmi dobře víte, že se musely dělat de facto z týdne na týden, víte, jak jsme byli v obrovském presu, víte, že jsme byli pod tlakem, abychom je dělali plošně, tak že se mezi nimi našly takové, které jsou s otazníkem, dokonce tady padlo i od jiných členů vlády, že to byly zdroje, které byly pro firmy, které měly sídlo v daňových rájích, a že jsme se v tomhle tom nechovali korektně. My jsme postupovali přesně podle litery zákona, ale najednou jsme o kousek dál a v tuhle chvíli společnosti, které poskytují zdroje na chod politické strany, které prokazatelně mají vlastníky právě v těchto daňových rájích, ale mají IČO najednou v České republice - ano, to logicky mají IČO v České republice, tak v tuhle chvíli nevadí. Ale proto jsem tady nevystoupil, jenom to říkám na dokreslení situace. Někdy ten daňový ráj nevadí, někdy ten daňový ráj vadí.

Ale je tady ještě jedna věc, které bych byl rád, aby se příslušní páni ministři resp. i ministryně v tomhle případě věnovali, a týká se to té kauzy těch několika subjektů, které jsou v rámci společnosti REMA. Ono to už tady dneska padlo a já to nechci opakovat, protože si myslím, že tady bylo to podstatné řečeno. Ale mimo toho, co zde padlo, tzn. to, že je otázka, jestli ta skupina těch firem vůbec mohla poskytovat sponzorský dar případně jestli její vlastníci nebo spjaté osoby, které by mohly být podezřelé ze závažné trestné činnosti, tak de facto se stejným výsledkem jestli mohly poskytovat tyto zdroje, tak zde trochu zapadlo to, že tato společnost, ještě jednou opakuji - REMA, čili je to jedna z těch společností, které poskytovaly ty sponzorské dary, tak v tuto chvíli má otevřenou pohledávku vůči Ministerstvu životního prostředí. Ta pohledávka je v nominální hodnotě 581 milionů korun. Ale protože se táhne mnoho a mnoho let, tak s tím příslušenstvím se už tato firma soudí s Ministerstvem životního prostředí téměř o jednu miliardu.

A teď ono se to celé trochu uzavírá v tom slova smyslu, že máme tady firmu REMA, která se soudí s Ministerstvem pro životní prostředí o částku téměř jedné miliardy korun. Současně tato firma poskytuje sponzorské dary hnutí STAN. A aby to bylo ještě zajímavější, tak je to dáno do kontextu s tím, že tehdy, když ta firma REMA, když vyvstal ten problém s tím Ministerstvem životního prostředí, tak se jednalo o tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Prostě jednoduše firma REMA chtěla být tím partnerem pro tento kolektivní systém odběru elektrozařízení. Tehdy nicméně byla upřednostněna firma jiná, jmenovala se ASEKOL, ale to není to nejpodstatnější. Firma REMA, ačkoliv tenkrát ve prospěch firmy ASEKOL se rozhodlo, navzdory vyjádření tzv. rozkladové komise, tak pochopitelně se začala soudit a od té doby se to vleče.

Ten problém je dneska v tom, že ten, kdo tenkrát rozhodl, a je otázka, jestli správně, či nesprávně ve prospěch firmy REMA, byl pan ministr Ambrozek, který se obloukem vrací na Ministerstvo životního prostředí a dneska bude dělat poradce paní ministryně životního prostředí. Paradoxně tam může dojít k situaci, kdy by skutečně ta REMA ten soud vyhrála, to nespekulujme - může vyhrát i nemusí vyhrát, tak se poté bude ta částka, pravděpodobně ne celá, ale do určité výše, vymáhat i po bývalém ministru životního prostředí. Ale to už je příběh vedlejší, který mi popravdě nepřísluší komentovat.

Co nám přísluší komentovat v rámci poskytnutí daru hnutí STAN, je to, že firma, která ho poskytla, současně v dané chvíli má otevřený soudní spor s Ministerstvem pro životní prostředí, kde mj. předpokládám může být i politický náměstek z hnutí STAN, a ten spor není rozhodně zanedbatelný, jedná se o jednu miliardu korun. Považoval jsem za správné to říct v kontextu toho, co zde padlo už od paní vicepremiérky Schillerové a od jiných poslanců.

Děkuji.

