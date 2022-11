Havlíček (ANO): Vy jste, pane ministře, mistr slovíčkaření

reklama

Tak děkuji za vysvětlení, mně budou stačit ty dvě minuty. Vy jste, pane ministře, mistr slovíčkaření, ale nejdete k té podstatě. 1 265 miliard... Z mé strany nebyla úplně fatální kritika, já jsem dokonce řekl, že si uvědomuju, že to vůbec nemáte jednoduché, řekl jsem i ty argumenty. Ale argumentovat, pane ministře, tím, co jsme plánovali někdy před rokem... Vždyť přece všichni víme, že jsme na jednu stranu nevěděli, čím budeme zatíženi, na druhou stranu taky jaké budou mimořádné příjmy, ať už z DPH přes 100 miliard korun, ať už dividenda z ČEZu nebo zvýšené daně, které plánuje na rok 2023, případně na rok 2024.

To jsou objektivní fakta, čili to už je ovívání mrtvé pokojské diskutovat o tom, co kdo plánoval někdy před rokem. Co se týká titulku, prosím pěkně, mohl bych vám tady připomínat, jak vy jste argumentovali titulky z německých a rakouských novin v době covidu, taky už je to minulost. A v zásadě s tím pozměňovacím návrhem máte asi kus pravdy, ale to není o té podstatě, kterou jsem chtěl říct. Ono po pravdě řečeno, v rozpočtové rezervě, pokud se nepletu, máte 12 miliard korun, tak kde to asi máme vzít?

Ta podstata, na kterou jste mi neodpověděl, je to, proč zadlužuje Ministerstvo dopravy, které to bude muset splácet, když to stejně vstupuje do státního dluhu a tím pádem se v budoucnosti bude muset o to méně dát na rezort dopravy? To je přece úplně jednoduché a to je to, co mně na tom vadí. A pak řešme to, odkud se ty peníze dají vzít. (?)

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

