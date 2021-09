Havrda (TSS): Naše děti v ohrožení, další budou batolata

reklama

Andrej Babiš spolu se svým věrným poskokem Adamem Vojtěchem předobjednal pro 809 000 dětí ve věku od 5 do 12 let 700 000 dětských vakcín proti covid-19 od firmy Pfizer/BioNTec. Je to 80 % populace našich dětí v tomto věku.

Podmínečné schválení této vakcíny je ospravedlňováno stavem nouze. Měli bychom připomenout našim politikům, že zde již není žádná pandemie, a ani zde není žádný stav nouze. Studie této vakcíny začala 24. 3. 2021 a má skončit 27. 9. 2023. Odkaz na nouzový stav zneužívají farmaceutické firmy i k tomu, aby mohly co nejrychleji zrušit kontrolní skupiny s placebem. Stejně nekorektně se nyní zkoumají vakcíny pro děti ve věku od 6 měsíců do 2 let.

Nyní se čeká na schválení Evropskou lékovou agenturou.

Slováci již tyto děti očkují, přestože vakcína ještě není schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA). To je velký úlet, kterému se podivoval i prof. Prymula.

Nyní pojďme zpět k České televizi:

Nejprve nás vystrašil ministr Vojtěch: „Já neříkám, že je to (děti - pozn. autora) podobně riziková skupina třeba jako senioři, ale zkrátka nemůžeme vyloučit, že třeba i dítě může být takto zasaženo. Tady jsme měli případy postcovidových syndromů, které byly poměrně závažné. Myslíme si, že vakcína dává u dětí smysl.“

Potom nás ještě více vystrašila náměstkyně Vašáková: „…2000 dětí mělo (od března 2020 – pozn. autora) těžký průběh, několik stovek bylo dlouhodobě na kyslíku a šest dětí (nejspíše s covidem - pozn. autora) zemřelo.“ Již nás však paní profesorka zapomněla informovat o tom, jaké další nemoci tyto děti měly. Z této zprávy plyne podobná pravděpodobnost, jako že vaše dítě zemře za plného zdraví při sportu. Mnohem více dětí zemře při dopravních nehodách, a to nemluvím o rakovině a dalších závažných dětských onemocněních. To ale přeci nechceme slyšet.

Naše moderátorka si pozvala dle jejích slov 5 odborníků: biochemika Konvalinu, právničku Válkovou, etika a kněze Váchu, pediatra z Motola Lebla a epidemiologa Pazdiora.

Zdá se, že se členové MeSES (např. Smejkal, Maďar, Levínský, Hel, Tachezy a další) již natolik zdiskreditovali, že musela ČT sáhnout po neokoukaných tvářích.

Dovolím si tlumočit několik sdělení těchto odborníků. Jak bývá zvykem, bylo to opět utkání pouze na jednu branku. Na branku za covidovou totalitu. Naše Česká televize, kterou nedobrovolně sponzorujeme z našich příjmů televizními poplatky, a která má objektivně informovat o problému, se opět uchýlila k tvrdé a bezohledné manipulaci českého národa.

Posuďte sami:

Válková: pokud vše schválí EMA, je to v pořádku a nemám obavy.

Vácha: Výhody očkování dětí nepochybně překračují nevýhody.

Konvalina: Výhody pro děti dramaticky převyšují potencionální nevýhody. 60 dětí jsme měli na JIPkách. Já bych svoje děti určitě očkovat nechal.

Lebl (právě mluví z Českého pediatrického kongresu v Hradci Králové, pozn. autora): Souhlasím. Pediatři mají jasnou představu, že výhody očkování převažují nad nevýhodami.

Pazdiora: Je to důležitý krok ke vzniku kolektivní imunity. Neočkované děti mohou být zdrojem infekce pro své vrstevníky. (Tomuto pánovi bych okamžitě odebral diplom, neboť by u zkoušky s tímto tvrzením při aktuálních znalostech propadl… -pozn. autora).

A v podobném duchu si notuje 30 minut naše moderátorka – aktivistka s „odborníky“. Nutno podotknout, že kromě pana profesora Lebla nikdo z pozvaných odborníků neléčí lidi, natož děti. Po této mediální masáži vystrašený národ nedočkavě druhý den volá svému dětskému lékaři, kdy že již bude připraven naočkovat jejich malé ratolesti. Ti se však, na rozdíl u výše představených „odborníků“, chovají mnohem racionálněji a mnoho z nich nejen, že očkování dětem nedoporučuje, ale ani ho neprovádí.

Také řadoví lékaři ve svých ordinacích vidí celou řadu nežádoucích příznaků po očkování. Ale kam by to hlásili?! Mají plné ordinace nachlazených dětí a přidělávali by si s tím jenom další práci. Narušené zdraví nejde vrátit zpět, těžko se prokazuje souvislost po očkování experimentální vakcínou a stejně nikdo za nic přece neručí.

Já vám mohu zaručit, že pokud nám dáte důvěru ve volbách, uděláme tečku za pandemickými covidovými hrami. Necháme prevenci na hygieně a léčbu na našich schopných zdravotnících.

Stop covidové totalitě!

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany Svobodní

stínový ministr zdravotnictví formace Trikolora Svobodní Soukromníci

MUDr. Miroslav Havrda Svobodní



