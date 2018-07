Hejtman Netolický: Kraj uvolní půl milionu na podporu chrudimské fotbalové mládeže

Konečné slovo budou mít v srpnu krajští zastupitelé. MFK Chrudim v letošní sezóně doplní FK Pardubice ve Fotbalové národní lize. Fanoušci se tak mohou těšit na čistě krajské derby.

„Dlouhodobě finančně podporujeme jak vrcholový sport, tak například zastřešující organizace. Proto kromě mladých hokejistů, basketbalistů, či pardubických fotbalistů nyní finančně podpoříme i chrudimskou mládež, která je úzce provázána s mužským týmem. Ten bude v letošní sezóně druhým krajským klubem ve Fotbalové národní lize, která je druhou nejvyšší českou fotbalovou soutěží,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Každý postup do profesionální soutěže je mimořádnou událostí. Vzhledem k tomu, že rostou náklady na provoz mužstva, tak také zvyšujeme v letošním roce příspěvek kraje. Částku 500 tisíc korun uvolníme z úspor, které se nám podařilo v rozpočtu vytvořit. Jedná se o příspěvek, který odpovídá úrovni soutěže. Navíc chceme, aby mladí fotbalisté v Chrudimi měli vzor a motivaci se do družstva dospělých probojovat,“ sdělil hejtman Netolický. Ten o možné finanční podpoře z krajského rozpočtu jednal počátkem měsíce se starostou města Petrem Řezníčkem.

„Každá profesionální soutěž znamená určitou míru prestiže pro celé město. Na jedné straně je to obrovská radost, ale na druhé také starost. Radost z toho, že kluci, kteří vyrostli na tomto hřišti, si vykopali druhou ligu, a na druhé starost o finanční prostředky, které bude soutěž stát. Nechceme, aby velmi dobrá práce s mládeží byla nedostatkem prostředků ohrožena, a proto jsem oslovil pana hejtmana s prosbou o podporu. Kvalitní mládež nám dává šanci, abychom měli dobré sportovce i v dospělých kategoriích. Jsem přesvědčený, že chrudimský fotbal má šanci přispět k dobré reprezentaci kraje stejně tak jako ten pardubický, který ve druhé lize již několik let úspěšně funguje,“ uvedl starosta Chrudimi Petr Řezníček. Ten také připomněl, že fotbalový klub před několika lety o postup přišel kvůli nedostatečnému zázemí. To je již nyní minulostí, protože město vybudovalo v areálu Za Vodojemem moderní tribunu, která požadavkům Fotbalové asociace České republiky odpovídá.

Pozitivum v postupu MFK Chrudim vnímá také krajský radní zodpovědný za sport René Živný: „Jsme hrdí na to, že chrudimský klub postup zvládl. V Chrudimi mají celkem 14 týmů, z nichž je 12 mládežnických, od těch nejmenších dětí až po starší dorost. Výchova talentů se jim daří a věřím, že budou úspěšní i v dalších letech, a to jak v mládežnických kategoriích, tak i při reprezentaci kraje ve 2. lize,“ věří Živný.

