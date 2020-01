Hejtman Netolický: Prohlášení Larischovy vily Národní kulturní památkou pomůže s financováním

Ta byla na podzim loňského roku zapsána na seznam Národních kulturních památek a Pardubický kraj dlouhodobě pomáhá Československé obci legionářské s její záchranou a obnovou. V loňském roce se kraj zavázal poskytnout legionářům celkově 15 milionů korun. Práce na objektu pokračují neustále i v těchto dnech.

„Larischova vila je společně s přilehlým popravištěm významným místem našich dějin, a proto považuji za naši povinnost, abychom ji uvedli do stavu, který bude důstojně připomínat temné období naší historie. V minulosti jsme Československé obci legionářské přispěli spíše na záchranu havarijních částí napadených dřevomorkou a nyní se dostáváme k postupné obnově objektu. Proto jsme se společně s městem zavázali poskytnout částku 15 milionů korun z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který společně s Františkem Bobkem provedl Lubomíra Zaorálka celým objektem, který postupně dostává novou tvář. „Jsem rád, že pan ministr Zaorálek vnímá důležitost tohoto místa. Pevně věřím, že prohlášení za Národní kulturní památku pomůže s financováním dalších nezbytných úprav tak, aby se celý objekt v co největší míře otevřel veřejnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podobně o objektu hovořil také ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Jsem rád, že jsme Zámeček – Larischovu vilu prohlásili národní kulturní památkou. Mezi ty by totiž měla patřit místa, která jsou symbolem něčeho, co je nám velmi drahé, protože nám připomínají, že nic na tomto světě není zadarmo. Ani svoboda, ani nezávislost státu, ani to, že v něm můžeme svobodně žít. Nic z toho není samozřejmé a není to zadarmo. Vyžaduje to odvahu. A bylo by zlé, kdybychom to nevěděli a nepřipomínali si to, a o lidech, kteří ji projevili, nemluvili. A kdybychom nechápali cenu toho, co dokázali. V těch obyčejných životech se stát součástí velkých dějin a tím položit základ naší dnešní státní existence,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Novorenesanční vilu, které se v Pardubicích říká Zámeček, si nechal v roce 1855 na okraji města postavit jako své reprezentační sídlo baron Larisch. V době německé okupace ji vlastnil policejní pluk z Kolína. Ve sklepeních budovy v období heydrichiády v roce 1942 nacisté vyslýchali spolupracovníky výsadkářů ze skupiny Silver A i obyvatele Ležáků, které následně zastřelili na nedaleké střelnici. Po válce ve vile působila škola důstojnického dorostu a od roku 1956 zde měla kanceláře a sklady pardubická Tesla. V roce 2000 koupila celý průmyslový areál i s vilou firma Foxconn, která po léta nevyužívaný zámeček bezplatně převedla v roce 2015 na Československou obec legionářskou. Organizace chátrající objekt postupně obnovuje.

