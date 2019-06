Hejtman Okleštěk: Hendikepovaní lidé si zaslouží vedle respektu a ohleduplnosti i finanční podporu

Už potřetí jsem se zapojil do olomoucké štafety vozíčkářů. Závodit na invalidním vozíku může na první pohled vypadat jako ztřeštěný nápad. Jenže je to skvělý způsob, jak se lidé, kteří jsou na něj odkázaní, dokážou odreagovat i bavit a jak si ostatní mohou alespoň na chvíli zkusit, co vše musí vozíčkáři zvládnout. Asi vám nemusím popisovat, jak jsem se v tom horku nadřel. Hendikepovaní lidé si zaslouží nejen náš respekt a ohleduplnost, ale i finanční podporu, kterou jim Olomoucký kraj pravidelně poskytuje.

