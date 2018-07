Hejtman Půta: Chceme získat kontrolu nad vydávanými penězi a dalšími investicemi

Liberecký kraj obdržel ve čtvrtek 25. června 2018 rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v záležitosti majetkové účasti kraje ve společnosti zajišťující autobusovou dopravu. Úřad zamítl s konečnou platností krajem podaný rozklad. Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání proto v reakci na rozhodnutí ÚOHS odsouhlasila podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

V březnu tohoto roku podal Liberecký kraj rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu, který předběžným opatřením zakázal kraji akcie ve společnosti ČSAD Liberec mimo zadávací řízení koupit. Podáním rozkladu chtěl Liberecký kraj získat jasné stanovisko ÚOHS. Koncem června dostal Liberecký kraj rozhodnutí, že rozklad byl zamítnut a platí prvoinstanční rozhodnutí. Kraj se proto rozhodl podat správní žalobu.

„Hlavní důvodem, proč Liberecký kraj podává správní žalobu, je to, že nesouhlasíme s domněnkou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že akcie je věc stejně jako třeba papír do kopírky, který se dá koupit v libovolném množství od různých dodavatelů a že jeho nákup by se měl soutěžit ve veřejné zakázce,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj nemůže pokračovat v krocích, které by vedly k nabytí akcií obchodní společnosti ČSAD Liberec, a.s. a závodu nebo části závodu společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., ani společnosti BusLine a.s., která postup kraje u ÚOHS napadla. Proti rozhodnutí o rozkladu již není možné další odvolání.

Členové rady však na svém zasedání dne 10. července 2018 rozhodli o tom, že Liberecký kraj využije své zákonem dané možnosti podat proti rozhodnutí správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Žaloba bude zpracována zadavateli a odborníky, kteří nabídli Libereckému kraji svou pomoc, neboť se jedná o zásadní a precedentní otázku s dopadem na vztahy mezi samosprávami a obchodními společnostmi. O definitivním znění a podání žaloby, stejně tak jako o dalším postupu ve věci zajištění autobusové dopravy, rozhodne rada kraje a zastupitelstvo na srpnovém zasedání.

„Liberecký kraj ročně financuje autobusovou dopravu 330 miliony korun. Získáním většinového podílu v autobusové společnosti, případně založením vlastní autobusové firmy, chceme získat kontrolu nad vydávanými penězi a dalšími případnými investicemi,“ uzavřel Půta.

