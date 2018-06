Hejtman Půta: Dobrovolní dárci krve jsou nepostradatelnou součástí systému

Motto letošního Světového dne zní Každý dárce krve je hrdina. Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků stále aktuálním tématem.

Ocenění dárcům z Jablonecka předal náměstek primátora Miloš Vele spolu s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, prezident Českého červeného kříže Marek Jukl, zástupce České mincovny Jaroslav Černý a ředitelka jabloneckého Oblastního spolku Českého červeného kříže Kateřina Havlová.

V úvodu Marek Jukl uvedl: „Lidí, kteří se dokáží a mohou podělit o část sebe s těmi, kteří to potřebují, je opravdu velmi málo, a o to větší si zaslouží poděkování.“ Slova díků zazněla také z úst hejtmana Libereckého kraje, který zdůraznil, že zdravotnictví v naší zemi není pouze o nedostatku finančních prostředků a personálu, jak se často hovoří. „Když se mluví o zdravotnictví, nejčastěji zaznívá slovo peníze, ale už se příliš nezmiňuje, že u nás systém poskytování zdravotní péče funguje. I díky takovým lidem jako jsou dobrovolní dárci krve, kteří jsou součástí tohoto systému. Bez nich by lidé po úrazech nebo v těžkém zdravotním stavu neměli to, co bezodkladně potřebují. Krev. Ta, co se nedá ničím nahradit,“ řekl Martin Půta a ještě zdůraznil, že velký dík oceněním patří také za pravidelnost v darování.

Bc. Martin Půta SLK



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ke gratulantům se se svými slovy připojil náměstek Miloš Vele: „Děkuji vám za všechny, kterým jste pomohli, a oni o tom ani neví,“ a dodal: „většina úspěchů v medicíně by bez obětavých dárců krve nebyla možná.“ Na závěr slavnostního obřadu předal zástupce České mincovny každému dárci jako poděkování pamětní zlatou medaili s jabloneckou radnicí.

Červený kříž od roku 1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Ve světě je již v 62 zemích dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů (srovnání: v r. 2002 to bylo 40 zemí). Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není.